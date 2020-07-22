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GeriKişisel Bakım Tatilde Cilt Bakımı Nasıl Yapılmalı?
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Kişisel Bakım>Tatilde Cilt Bakımı Nasıl Yapılmalı?
Kişisel Bakım
DHA

Tatilde Cilt Bakımı Nasıl Yapılmalı?

Sağlıklı bir cilde sahip olmak için tatilde ve sonrasında cilt bakımının önemine değinen Güzellik Koçu Aylin Çetinkaya, yaz aylarında cilt bakımı için tavsiyelerde bulundu. Tatilde ve sonrasında iyi bir cilt bakımı için dikkat edilmesi gerekenleri anlatan Çetinkaya, tatile çıkmadan birkaç hafta önce düzenli cilt bakımı yapmaya başlamak gerektiğini söyledi.

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Her kadın sağlıklı ve ışıltılı bir cilde sahip olmak ister. Tatil bittikten sonra deniz tuzu ve güneş ışınlarından dolayı ciltte kuruluk olabilir. Cildimiz, uzmana danışarak yapılacak doğru cilt bakımları sayesinde eski canlılığına ve yumuşak haline dönebilir.

2NEMLENDİRMEYİ İHMAL ETMEYİN
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NEMLENDİRMEYİ İHMAL ETMEYİN

En iyi cilt bakımı nemlendirici krem kullanmak olacaktır. Aşırı sıcak su yerine ılık veya soğuk suyla duş almalısınız. Sıcak su cildi daha da kurutur. Duştan sonra cildinizi nemlendirmeyi ihmal etmeyin. Ayrıca bol bol su içmeye özen gösterin. Cildi ölü deriden arındırırken tahriş etmemeye dikkat edin, peeling kullanabilirsiniz.

3YAZIN KULLANILAN KOZMETİK ÜRÜNLERİNE DİKKAT EDİN
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YAZIN KULLANILAN KOZMETİK ÜRÜNLERİNE DİKKAT EDİN

Yaz sıcağında cildimiz çok fazla terleyecektir o yüzden kozmetik ürünlerinin terletmemesine dikkat edin. Tatile çıkmadan kurutucu özelliği olan ve yağ içermeyen ürünleri kullanın. Cildin alışması için bu ürünleri kullanmaya 10 gün önceden başlamak lazım.

4YAZ MEYVELERİ CİLT DOSTUDUR
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YAZ MEYVELERİ CİLT DOSTUDUR

Sağlıklı bir cilt için vitamin ve minerale de ihtiyacımız var. Vitamin ve mineraller kırışıklıkların oluşmasını geciktirir, canlı bir görünüme yardımcı olur. Mevsiminde taze sebze ve meyve tüketmeye özen gösterelim. Ciltte vitaminin depolanması için özellikle yeşil yapraklı sebzeleri tüketmek gerekiyor. Uzman tavsiyesiyle A, C ve E vitaminlerini kullanabilirsiniz.

5GÜNEŞ KREMİ KULLANIN
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GÜNEŞ KREMİ KULLANIN

Güneş kremi kullanmayı ihmal etmeyin. Makyajı da güneş kremi sürdükten sonra yapın. Denize girip çıktıktan sonra vücut ıslandığında koruyuculuk azalacaktır. O nedenle 2-3 saatte bir güneş kreminin yenileyin. Güneşin zararlı etkilerinden korunmak için gölgede bile şapka ve gözlük takmaya özen gösterin.

Fotoğraflar: İstock

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