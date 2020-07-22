Tatilde Cilt Bakımı Nasıl Yapılmalı?

YAZ MEYVELERİ CİLT DOSTUDUR Sağlıklı bir cilt için vitamin ve minerale de ihtiyacımız var. Vitamin ve mineraller kırışıklıkların oluşmasını geciktirir, canlı bir görünüme yardımcı olur. Mevsiminde taze sebze ve meyve tüketmeye özen gösterelim. Ciltte vitaminin depolanması için özellikle yeşil yapraklı sebzeleri tüketmek gerekiyor. Uzman tavsiyesiyle A, C ve E vitaminlerini kullanabilirsiniz.