Taşikardi Nedir, Neden olur? İşte Taşikardi Belirtileri ve Tedavisi...
Kalp atışı hızı, korku ve endişe durumlarından veya zorlu spor çalışmalarından etkilenebilir. Fakat herhangi bir sebep olmadan kalbin çok hızlı atması risklidir ve bu durum taşikardi olarak adlandırılır. Peki taşikardi nedir, neden olur? İşte taşikardi belirtileri ve tedavisi...
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Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Habib Çil, taşikardiyle ilgili önemli bilgiler paylaştı.
Taşikardi nedir?
Kalp ritmi, kalp dokularına gönderilen elektrik sinyalleri tarafından kontrol altında tutulur. Elektrik sinyallerinin üretimi arttıkça, kalbin atış hızı da artar. Taşikardi denen bu durum, şartların normal olmasına rağmen kalp atış hızının yüksek seviyelere çıkmasıdır.
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Taşikardi neden olur?
Taşikardiye neden olan pek çok faktör vardır. Kalp hastalıklarına bağlı olarak kalp dokularında meydana gelen hasarlar da bunların başında gelir. Ayrıca sebep olan faktörler arasında;
Anemi, Yüksek ateş, Stres, Ani duygu değişimleri, Endişe ve korku anları, Çok fazla kafein tüketimi, Alkol ve sigara tüketimi, Elektrolit dengesizliği, Tiroid bezinin fazla çalışması, Kalp yetmezliği, Bazı doğumsal anomaliler, Kalp hastalıkları, Uyuşturucu madde kullanımı, Kullanılan bazı ilaçlar da gösterilebilir.
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Taşikardi belirtileri neler?
Pek çok kişide çeşitli belirtilerle kendini gösteren taşikardi, bazılarında da hiçbir belirti göstermeyebilir. Bu da erken müdahale şansını düşürerek, ani kalp durması ve kalp krizi riskini artırabilir. Bu yüzden vücuttaki belirtilere ve değişimlere dikkat edilmeli. Özellikle şu belirtilerle karşılaşan kişiler mutlaka uzman bir doktora danışmalıdır.
Kalp atışlarının giderek hızlanması, Kalp atışlarının hissedilmeye başlanması, Nabzın yükselmesi, Baş dönmesi, Bayılma, Nefes almakta zorlanma, Göğüste sıkışma hissi, Sersemlik hissi, Güçsüzlük, Hipotansiyon, Göğüs ağrısı.
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Taşikardi tedavisi
Bu rahatsızlığın tedavisinde ilk olarak ritim bozukluğuna neden olan sebeplerin saptanması önemlidir. İzlenecek yolu belirlemede yalnızca hastalık sebebi değil, hastanın yaşı, cinsiyeti ve genel sağlık durumu da önemlidir. Tedavide asıl amaç ise ritim bozukluğunun tekrarlamasını önlemek, sıklığını düşürmek, oluşabilecek riskleri azaltmaktır. Bu kapsamda uygulanabilecek tedavi yaklaşımları ise şu şekildedir;
İlk tercih edilen yöntemlerin başında gelen vagal manevralar, bazı hareketler aracılığıyla kalp ritminin düzenlenmesini amaçlar.
Genellikle vagal manevraların eksik kaldığı durumlarda kalp ritmini dengeleyecek ilaçlara başvurulur.
Kardiyak ablasyon, kasık, kol ve boyna yerleştirilen kataterlerin kalbe yönlendirilmesidir. Kataterlerin hedefi aşırı elektrik sinyallerinin gönderilmesini engeller.
Kardiyoversiyon, kalbe verilen şok ile elektriksel sinyaller uyarılır ve ritmin normale dönmesi sağlanır.
Cildin altına yerleştirilen kalp pili, ritminin arttığı anlarda devreye girerek kalbin normal ritmine kavuşmasını sağlar.
Kalpte ritim bozukluğuna yol açan birden fazla elektrik yolunun olması durumunda tercih edilen yöntem ameliyattır.