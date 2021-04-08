Taşikardi Nedir, Neden olur? İşte Taşikardi Belirtileri ve Tedavisi...

Taşikardi neden olur? Taşikardiye neden olan pek çok faktör vardır. Kalp hastalıklarına bağlı olarak kalp dokularında meydana gelen hasarlar da bunların başında gelir. Ayrıca sebep olan faktörler arasında;



Anemi,

Yüksek ateş,

Stres,

Ani duygu değişimleri,

Endişe ve korku anları,

Çok fazla kafein tüketimi,

Alkol ve sigara tüketimi,

Elektrolit dengesizliği,

Tiroid bezinin fazla çalışması,

Kalp yetmezliği,

Bazı doğumsal anomaliler,

Kalp hastalıkları,

Uyuşturucu madde kullanımı,

Kullanılan bazı ilaçlar da gösterilebilir.