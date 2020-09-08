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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Beslenme Önerileri>Tarçını Neden, Nasıl ve Ne Zaman Tüketmeliyiz?
Beslenme Önerileri
MAHMURE ÖZEL Kaynak Fotoğraflar: Pexels, Pixabay, iStock

Tarçını Neden, Nasıl ve Ne Zaman Tüketmeliyiz?

Tarçın, hepimizin mutfağında yer alan temel baharatlardan biridir. Yemeklere, tatlılara, içeceklere lezzet ve sağlık katan tarçın neden, nasıl ve ne zaman tüketilmeli?

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Tarçın, yüzyıllardır alternatif tıbbın vazgeçilmez besinlerinden biri. 'Doğal antibiyotik' olarak da adlandırılan bu baharat, kan şekerini dengelemesi ve sindirimi kolaylaştırması dışında da sayısız özelliğe sahip.

2Tarçının faydaları neler
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Tarçının faydaları neler?

Tarçın, cilt için harika bir besindir. Sivilce oluşumunu önler, cildi temizler.

Yaşlanmayı geciktirir.

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Kan pıhtılaşmalarına engel olur, damar tıkanıklıklarını önler.

Kan şekerini dengeler.

Adet öncesi sendromuna iyi gelir, adet sancılarına iyi gelir.

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Hafızayı güçlendirir.

Mantar enfeksiyonlarını tedavi eder.

Doğal bir dezenfektan olan tarçın, böcek ısırıklarına da iyi gelir.

5Tarçın nasıl tüketilmeli
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Tarçın nasıl tüketilmeli?

Tarçını meyvelerinizin üzerine toz halinde serperek tüketebilirsiniz. Bu sayede meyve yerken ani kan şekeri yükselmelerini engellemiş olursunuz. Suyunuzun içine çubuk tarçın atarak yağ yakımınızın hızlanmasını sağlayabilirsiniz.

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Ayrıca çubuk ya da toz tarçını bitki çaylarınızın da içine ilave ederek hem tat katabilir hem de uzun süre tokluk hissi oluşturabilirsiniz. Tarçını yemek ve tatlılarınıza da ilave edebilirsiniz.

7Tarçın ne zaman tüketilmeli
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Tarçın ne zaman tüketilmeli?

Tarçını günlük hayatınızda istediğiniz zaman tüketebilirsiniz. Öte yandan bu baharat doğal bir antibiyotik görevi gördüğü için hastalandığınızda antibiyotik ilaç içiyorsanız tüketilmemelidir. Araştırmalar, tarçının bu tip ilaçlarla beraber kullanımı sonra bazı yan etkilere sebep olabileceğini ortaya çıkardı.

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