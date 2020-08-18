Tabu Olarak Bilinen Bu 5 Madde Aslında İlişkileri Güçlendiriyor
İlişkiler hakkında yüzyıllardır tartışmalar yapılıyor. Sürekli güçlü bir ilişkinin sırları, mükemmel çift olmanın adımları paylaşılıyor. Öncelikle şunu kabul edelim; her kural her ilişkide aynı şekilde etki göstermez. Her aşkın hikayesi farklıdır.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
‘İlişkilerde yapılmaması gereken şeyler’ olarak gösterilen ancak gerçekte ilişkileri güçlendirdiği söylenen 5 maddeyi aşağıya bırakıyoruz. Bir göz atın ve bu maddelerin ilişkinizi güçlendireceğine inanıyorsanız uygulamaya koyulun!
2
Abone Ol
Sürekli iletişimde olmamak
“Nasıl yani?” dediğinizi duyar gibiyiz. "Sevgilinizin/eşinizin neler yaptığından haberdar olmayın, birbirinizi ihmal edin" demiyoruz. Sadece gün içinde sürekli mesajlaşmak ya da konuşmak yerine özlemek için birbirinize zaman tanıyın.
3
Abone Ol
Öte yandan işiniz başınızdan aşkınken sadece ‘konuşmak’ olsun diye basit bir emoji göndermek yerine, daha rahat bir zaman diliminde birbirinizle kaliteli bir iletişim kurabilirsiniz.
4
Abone Ol
Ayrı uyumak
Beraber uyumak harika ancak iki kişi uyumak her zaman çok da rahat olmayabiliyor. Eğer partnerinizle uyuduğunuz zamanlarda uykunuzu alamadığınızı düşünüyorsanız arada sırada ayrı uyuyabilirsiniz. Unutmayın bazen ayrı uyumak dünyanın sonu değil. Sonuçta iyi dinlenmiş bir çift, mutlu bir çifttir.
5
Abone Ol
Farklı şeyleri sevmek
Çift olarak ortak hobilerinizin olması ilişki için mükemmeldir. Beraber aktiviteler yaptığınız gibi farklı şeyleri de sevebilirsiniz. Bu noktada karşı tarafı istemediği bir şeye zorlamak yerine, arkadaşlarınızla ya da tek başınıza sevdiğiniz bir aktiviteyi gerçekleştirebilirsiniz. Hem döndüğünüzde ona anlatacak eğlenceli anılarınız olur.
6
Abone Ol
İş gezilerine veya tatillere kendi başınıza gitmek
Hafta sonu yalnız başınıza ya da arkadaşlarınızla küçük bir tatil ilişkinizi güçlendirmek açısından bir hayli faydalı olabilir. Ayrı ayrı tatile çıkmak birbirinize olan güveninin önemli bir kanıtıdır. Güven ise güçlü ilişkinin en önemli maddelerinden biridir. Öte yandan ayrı çıktığınız tatilde partnerinizi özleyecek, bir an önce kavuşma anını bekleyeceksiniz.
7
Abone Ol
Yeni deneyimler
Yatak odasında yeni bir şeyler denemeye ne dersiniz? Monotonluk, ilişkileri her zaman yıpratır. Cinsel deneyimlerinizi beraber genişletmek sizi birbirinize daha da yakınlaştıracaktır.