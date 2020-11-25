Süt Ürünleri İle Başınız Dertte mi? Laktoz İntoleransına Sahip Olabilirsiniz!

Laktoz intoleransı ne demek? Bu hastalık hakkında diğer sorulara geçmeden önce tam anlamıyla ne demek olduğuna bir bakalım. Diyetisyen Işın Sayın, laktoz intoleransını şöyle tanımlıyor: "Sütte bulunan şeker disakkarittir (çift halka şeker). Bir halka glukoz ve bir halka galaktozun kol kola girerek meydana getirdiği bu disakkarit, “laktoz” olarak adlandırılır. Sütteki bu şekerin ince barsakta parçalanması / sindirilmesi için “laktaz” adlı bir enzime ihtiyaç vardır. Bu enzimi barsaklarından salgılayamayanlar veya az salgılayabilenlerde laktoz kalın barsağa geçer ve buradaki bakteriler tarafından fermente olur. Böylelikle “laktoz intoleransı” meydana gelir ve süt tüketmekte zorlanırlar."