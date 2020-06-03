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GeriBeslenme Önerileri Süt Tüketmeniz İçin 11 Neden
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Beslenme Önerileri>Süt Tüketmeniz İçin 11 Neden
Beslenme Önerileri

Süt Tüketmeniz İçin 11 Neden

Uzmanlar pandemi gündeminde güçlü bağışıklık için süt tüketiminin önemine dikkat çekerken, hijyen ve gıda güvenliği açısından da tüketicilerin, içeriği tam bilinmeyen açıkta satılan sütler yerine ambalajlı süt tercih etmelerini öneriyor.

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Sütün yaşamın her evresinde önemli olduğunu vurgulayarak, sütün içeriğinde bulunan 40’tan fazla besin öğesinin savunma sistemini oluşturan hücrelerin iyi çalışmasını sağlayarak vücudun bağışıklık sistemine olumlu etkisi olduğunu söyleyen Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, süt tüketmeniz için 11 nedeni sıraladı...

2Bağışıklık sistemini güçlendirir:
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Bağışıklık sistemini güçlendirir:

İçerdiği 40’ın üzerinde besin öğesiyle süt, özellikle mevsim değişimi sonucu bağışıklık sisteminin zayıflamasıyla sıkça görülen solunum yolu enfeksiyonları, grip ve soğuk algınlığı gibi pek çok rahatsızlığa karşı doğal bir koruyucudur.

3Süt son derece önemli bir protein kaynağı
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Süt son derece önemli bir protein kaynağı

1 litre süt 32 gram protein içerir. Sütte bulunan proteinler; hücre ve dokuların oluşmasında, saç ve tırnakların gelişmesinde önemli rol oynar, büyüme ve gelişmeye büyük ölçüde katkı sağlar, kasların sağlıklı gelişmesine ve çalışmasına yardımcı olur.

4Vücutta kaybedilen suyu yerine koyuyor:
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Vücutta kaybedilen suyu yerine koyuyor:

Süt rehidrasyonu, yani vücutta kaybedilen suyun yeniden yerine konmasını sağlayan çok miktarda su molekülünden meydana gelir.

5Kemik gelişimini sağlar, osteoporozu engeller:
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Kemik gelişimini sağlar, osteoporozu engeller:

Süt, kemiklerin güçlenmesi ve kemik sağlığının korunması için gerekli olan kalsiyum deposudur. Günde 2 bardak süt tüketmek, osteoporozu engellemeye yardımcı olur.

6Kalp hastalıklarından korur:
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Kalp hastalıklarından korur:

Süt ve süt ürünleri, kan yağlarının ve kan basıncının düşürülmesinde etkili olan protein, kalsiyum, fosfor gibi pek çok besin öğesine sahiptir. Günlük düzenli kullanıldığında koroner kalp hastalıklarına karşı koruyucu ve hipertansiyonu dengeleyici rol oynar.

7Gebelikte mineral kaybını önler:
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Gebelikte mineral kaybını önler:

Gebelik boyunca annelerin vücudunda azalan mineraller, günde 2 bardak süt ile karşılanabilir.

8Dişleri korur:
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Dişleri korur:

İçerdiği yüksek miktarda kalsiyum ve fosfor ile süt, asitli ve şekerli yiyeceklerin yarattığı mikroorganizmalarla savaşarak dişlerde oluşabilecek çürükleri engeller.

9Cildi güzelleştirir:
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Cildi güzelleştirir:

İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde akne ve cilt inflamasyonu riskini azaltarak cilt sağlığını korur.

10Kilo alımını önler:
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Kilo alımını önler:

Glisemik indeksi yüksek besinlerden olan süt, günde 2 bardak tüketildiğinde tokluk hissini artırarak fazla kilo almayı engeller.

11Enerji verir:
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Enerji verir:

Yeterli ve dengeli beslenebilmek için ihtiyaç duyduğumuz besin grupları içinde yalnızca süt, enerji oluşumunda etkili olan karbonhidrat, protein ve yağı bir arada içerir.

12Okuldaki başarıyı artırır:
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Okuldaki başarıyı artırır:

İçerdiği B12 vitamini sinir sistemi ve sinirler arası iletimini olumlu yönde etkileyip çocukların algı ve öğrenme kapasitelerini artırırken, çinko ve tirozin de bilişsel gelişim, dikkat, aktivite, davranış ve motor gelişimini olumlu yönde etkiler.

Fotoğraflar: Alamy, İngimage

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