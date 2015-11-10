Süt İçmek İçin 10 Muhteşem Sebep

Sütün dişlere, kalp hastalıklarına, cinsel rahatsızlıklarına ve daha birçok soruna iyi geldiğini biliyor musunuz?
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1
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Sağlıklı bir hayat sürmenin altın kurallarından biridir süt içmek.Doğduğumuz günden itibaren içmeye başladığımız süt, herkesin vücudu için gerekli olan besin kaynaklarını dengeli bir şekilde içinde barındırıyor. Uzmanlar günde 2 bardak sütün zinde bir vücudun sırrı olduğu kadar pek çok hastalıktan korumanın da temel unsurlarından biri olduğuna dikkat çekiyor.
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Prof. Dr. Neriman İnanç, sütün besin değerinin, benzersiz bir kalsiyum kaynağı olmasının, büyüme ve kemik gelişimi üzerinde etkilerinin bu nedenlerin başında geldiğine dikkat çekti, süt içmek için 10 muhteşem nedeni sıraladı.
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Kalp hastalıklarından koruyor
Kalp hastalıkları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir sağlık sorunu. Süt ve türevlerinin içeriğinde kan yağları ve kan basıncının düşürülmesinde etkili olan protein, kalsiyum, fosfor gibi besin öğelerinin olması nedeniyle, her gün yeterli miktarda tüketimi koroner kalp hastalıklarından korunmada büyük önem taşıyor. Her gün düzenli içilen 2 bardak sağlıklı süt sayesinde hipertansiyon da dengeleniyor.
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Süt okuldaki başarıyı artırıyor
Ebeveynler açısından çocuklarının sağlığı kadar eğitimi de önemli. Çocukluk döneminde içilen günde 2 bardak süt zeka gelişimi açısından büyük önem taşırken, okul başarısını artırdığı kanıtlanmıştır.
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Enerji veriyor
Yeterli ve dengeli beslenebilmek için besin gruplarına ihtiyacımız vardır. Bunlar süt ve türevleri, et, peynir, yumurta, ekmek, sebze ve meyvelerdir. Bu besin grupları içinde yalnızca süt enerji oluşumunda etkili olan karbonhidrat, protein ve yağı bir arada içeriyor.
6
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Dişleri koruyor
Aşırı asitli ve şekerli yiyecekler mikroorganizmaların etkisini artırır. Sütte ki kalsiyum ve fosfor bu mikroorganizmalara doğal bir savunma sağlar. Her gün içilen süt dişlerde oluşabilecek çürükleri önlüyor.
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Kilo alımını önlüyor
Fazla kilo neredeyse çağımızın temel sorunu. Kilo sorununun minimum düzeye inmesi için sağlıklı ve uzun süre tok tutan glisemik indeksi yüksek yiyecekler tüketilmesi öneriliyor. Düzenli olarak her gün içilen iki bardak süt de düzensiz ve sağlıksız beslenmeyle alınan kiloları önlemede önemli.
8
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Gebelikte mineral kaybını gideriyor
Sağlıklı bir gebelik için annenin sağlıklı beslenmesi çok önemli. Gebelik döneminde anne vücudunda azalan mineraller, günde 2 bardak süt içilerek karşılanabiliyor.
9
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Kemik gelişimini sağlıyor
Süt, güçlü kemikler için bire bir.. Düzenli içilen süt çocuklarda güçlü kemiklere neden olur. Yetişkinlerin de daha sağlıklı kemik yapısına ulaşabilmeleri için kalsiyum almaları gerekir. Kalsiyum açısından en zengin ve vücutta kullanılabilirliği en yüksek besin olan süt düzenli olarak tüketilmeli.
10
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Bağışıklık sistemini güçlendiriyor
Mevsim değişimiyle birlikte görülen bağışıklık sisteminin zayıflaması sonucu üst solunum yolu enfeksiyonlarında artma olurken, içeriğinde 40'tan fazla besin öğesi bulunan süt tüketimi grip, soğuk algınlığı, farenjit gibi kış hastalıklarının önlenmesinde önemli rol oynuyor.
11
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Cildi güzelleştiriyor
Süt sağlığı olduğu kadar güzelliği de koruyor. Güzel ve sağlıklı bir cilt için dengeli beslenmenin önemi göz önüne alındığında sütün içeriğinde bulunan vitamin ve mineraller akne ve cilt inflamasyonu riskini azaltıyor ve cilt sağlığını koruyor.
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Osteoporozdan koruyor
Günümüzde 50 yaş ve üstü kadınların yüzde 50'sinde menopoz ile birlikte osteoporoz belirtileri de görülüyor. Düzenli egzersiz yapılmasının, yeterli kalsiyum ve D vitamini alınmasının bu sıkıntının giderilmesinde büyük önem taşırken, kalsiyum deposu olan sütü her gün 2 bardak tüketmek gerekiyor.