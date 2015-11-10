Süt İçmek İçin 10 Muhteşem Sebep

Sağlıklı bir hayat sürmenin altın kurallarından biridir süt içmek.Doğduğumuz günden itibaren içmeye başladığımız süt, herkesin vücudu için gerekli olan besin kaynaklarını dengeli bir şekilde içinde barındırıyor. Uzmanlar günde 2 bardak sütün zinde bir vücudun sırrı olduğu kadar pek çok hastalıktan korumanın da temel unsurlarından biri olduğuna dikkat çekiyor.