Susam Yağı Nedir, Neye İyi Gelir? İşte, Susam Yağının Saç ve Cilde Faydaları
Susam yağının saça, cilde olan faydalarının yanında içerek de fayda sağlayabiliyor. Unutkanlıktan yorgunluğa kadar pek çok şeye iyi gelen susam yağı, aynı zamanda radyasyonun zararlı etkisini de en aza indiriyor. Teknoloji çağında olduğumuz şu dönemde susam yağının etkilerine hepimizin ihtiyacı vardır diyor ve susam yağı nedir, neye iyi gelir sorularının yanıtlarını bulabileceğiniz haberimize geçiyoruz. İşte, susam yağının faydaları…
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Susam yağı çok eski yıllardan beri faydaları bilinen ve kullanılan bir yağdır. En çok saçlara parlaklık vermesi, saç dökülmesini önlemesi, kabızlığa iyi gelmesiyle bilinir. Susam yağı cilde uygulanabileceği gibi içerek de tüketilebilir. Ancak susam yağını kullanmadan önce yine de mutlaka bir uzmana danışmanızı öneririz.
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Susam yağı nedir, neye iyi gelir?
Susam yağı saçlara, cilde, deriye dışarıdan uygulanabildiği gibi içilerek de tüketilebilir. Çeşitli şekillerde tüketildiği için çeşitli faydalar ve bakım sağlayabilir. Yemek pişirirken de dünyanın birçok yerinde kullanılan bir yağdır. Özellikle Asya mutfağında; Çin, Japon ve Güneydoğu Asya yemeklerinin yanı sıra Orta Doğu mutfağında da kullanılır.
Susam yağı omega 6 ve omega 9 içermesiyle hafızayı güçlendirir ve unutkanlığı gidermeye destek olur.
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Susam Yağı Faydaları
Susam yağı saçlara, cilde, deriye dışarıdan uygulanabildiği gibi içilerek de tüketilebilir. Çeşitli şekillerde tüketildiği için çeşitli faydalar ve bakım sağlayabilir. İşte susam yağının saça ve cilde mucizevi faydaları...
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Antioksidan bakımından zengindir
Susam yağı, sağlığınız üzerinde güçlü etkileri olabilecek iki antioksidan olan sesamol ve sesaminol içerir.
Antioksidanlar, serbest radikallerin neden olduğu hücre hasarını azaltmaya yardımcı olan maddelerdir. Hücrelerinizde serbest radikal birikimi iltihaplanmaya ve hastalığa yol açabilir. Susam yağı da antioksidan özelliğiyle serbest radikallerle mücadele eder.
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Güçlü anti-enflamatuar özelliklere sahiptir
Kronik iltihaplanma zararlı olabilir ve hastalığa yol açabilir, bu yüzden onu mümkün olduğunca sınırlandırmak önemlidir<> Yapılan çalışmalar, susam yağının iltihabı azaltabileceğini göstermektedir. Bununla birlikte, insanlarda daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.
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Susam yağı kalbinize iyi gelir
Susam yağı, tekli doymamış yağlar açısından zengin, kalp hastalığı risk faktörlerini azaltabilen sağlıklı bir yağdır.
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Kan şekerini kontrol etmeye yardımcı olabilir
Susam yağı, özellikle şeker hastalığı olan kişiler için önemli olan sağlıklı kan şekeri düzenlemesini destekleyebilir.
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Yaraları ve yanıkları iyileştirmeye yardımcı olur
Susam yağı sağlık yararları için tüketilebilirken, aynı zamanda yaralar ve yanıklar için topikal olarak da kullanılabilir.
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UV ışınlarına karşı korur
Araştırmalar susam yağının cildinize zarar verebilecek UV ışınlarının neden olduğu hasara karşı koruyabileceğini göstermektedir. Bu etki muhtemelen büyük ölçüde yüksek antioksidan içeriğinden kaynaklanmaktadır.
Bazı kaynaklar susam yağının iyi bir doğal güneş koruyucu olabileceğini ve doğal bir SPF'ye sahip olduğunu iddia ediyor. Bununla birlikte, güneşin güçlü ışınlarından koruma etkinliği konusunda sınırlı araştırma vardır, bu nedenle güneş kremi kullanmak en iyisidir.
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Saç sağlığını iyileştirebilir
Susam yağındaki bileşikler saç parlaklığını ve gücünü artırabilir. Sekiz haftalık bir çalışma, günlük susam ve E vitamini içeren takviyeleri almanın saç gücünü ve parlaklığını artırdığını buldu.