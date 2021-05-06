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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Kişisel Bakım>Susam Yağı Nedir, Neye İyi Gelir? İşte, Susam Yağının Saç ve Cilde Faydaları
Kişisel Bakım
Fotoğraf: iStock

Susam Yağı Nedir, Neye İyi Gelir? İşte, Susam Yağının Saç ve Cilde Faydaları

Susam yağının saça, cilde olan faydalarının yanında içerek de fayda sağlayabiliyor. Unutkanlıktan yorgunluğa kadar pek çok şeye iyi gelen susam yağı, aynı zamanda radyasyonun zararlı etkisini de en aza indiriyor. Teknoloji çağında olduğumuz şu dönemde susam yağının etkilerine hepimizin ihtiyacı vardır diyor ve susam yağı nedir, neye iyi gelir sorularının yanıtlarını bulabileceğiniz haberimize geçiyoruz. İşte, susam yağının faydaları…

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Susam yağı çok eski yıllardan beri faydaları bilinen ve kullanılan bir yağdır. En çok saçlara parlaklık vermesi, saç dökülmesini önlemesi, kabızlığa iyi gelmesiyle bilinir. Susam yağı cilde uygulanabileceği gibi içerek de tüketilebilir. Ancak susam yağını kullanmadan önce yine de mutlaka bir uzmana danışmanızı öneririz.

2Susam yağı nedir, neye iyi gelir

Susam yağı nedir, neye iyi gelir?

Susam yağı saçlara, cilde, deriye dışarıdan uygulanabildiği gibi içilerek de tüketilebilir. Çeşitli şekillerde tüketildiği için çeşitli faydalar ve bakım sağlayabilir. Yemek pişirirken de dünyanın birçok yerinde kullanılan bir yağdır. Özellikle Asya mutfağında; Çin, Japon ve Güneydoğu Asya yemeklerinin yanı sıra Orta Doğu mutfağında da kullanılır.

Susam yağı omega 6 ve omega 9 içermesiyle hafızayı güçlendirir ve unutkanlığı gidermeye destek olur.

3Susam Yağı Faydaları

Susam Yağı Faydaları

Susam yağı saçlara, cilde, deriye dışarıdan uygulanabildiği gibi içilerek de tüketilebilir. Çeşitli şekillerde tüketildiği için çeşitli faydalar ve bakım sağlayabilir. İşte susam yağının saça ve cilde mucizevi faydaları...

4Antioksidan bakımından zengindir

Antioksidan bakımından zengindir

Susam yağı, sağlığınız üzerinde güçlü etkileri olabilecek iki antioksidan olan sesamol ve sesaminol içerir.

Antioksidanlar, serbest radikallerin neden olduğu hücre hasarını azaltmaya yardımcı olan maddelerdir. Hücrelerinizde serbest radikal birikimi iltihaplanmaya ve hastalığa yol açabilir. Susam yağı da antioksidan özelliğiyle serbest radikallerle mücadele eder.

5Güçlü anti-enflamatuar özelliklere sahiptir

Güçlü anti-enflamatuar özelliklere sahiptir

Kronik iltihaplanma zararlı olabilir ve hastalığa yol açabilir, bu yüzden onu mümkün olduğunca sınırlandırmak önemlidir<>
Yapılan çalışmalar, susam yağının iltihabı azaltabileceğini göstermektedir. Bununla birlikte, insanlarda daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

6Susam yağı kalbinize iyi gelir

Susam yağı kalbinize iyi gelir

Susam yağı, tekli doymamış yağlar açısından zengin, kalp hastalığı risk faktörlerini azaltabilen sağlıklı bir yağdır.

7Kan şekerini kontrol etmeye yardımcı olabilir

Kan şekerini kontrol etmeye yardımcı olabilir

Susam yağı, özellikle şeker hastalığı olan kişiler için önemli olan sağlıklı kan şekeri düzenlemesini destekleyebilir.

8Yaraları ve yanıkları iyileştirmeye yardımcı olur

Yaraları ve yanıkları iyileştirmeye yardımcı olur

Susam yağı sağlık yararları için tüketilebilirken, aynı zamanda yaralar ve yanıklar için topikal olarak da kullanılabilir.

9UV ışınlarına karşı korur

UV ışınlarına karşı korur

Araştırmalar susam yağının cildinize zarar verebilecek UV ışınlarının neden olduğu hasara karşı koruyabileceğini göstermektedir. Bu etki muhtemelen büyük ölçüde yüksek antioksidan içeriğinden kaynaklanmaktadır.

Bazı kaynaklar susam yağının iyi bir doğal güneş koruyucu olabileceğini ve doğal bir SPF'ye sahip olduğunu iddia ediyor. Bununla birlikte, güneşin güçlü ışınlarından koruma etkinliği konusunda sınırlı araştırma vardır, bu nedenle güneş kremi kullanmak en iyisidir.

10Saç sağlığını iyileştirebilir

Saç sağlığını iyileştirebilir

Susam yağındaki bileşikler saç parlaklığını ve gücünü artırabilir. Sekiz haftalık bir çalışma, günlük susam ve E vitamini içeren takviyeleri almanın saç gücünü ve parlaklığını artırdığını buldu.

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