Susam Yağı Nedir, Neye İyi Gelir? İşte, Susam Yağının Saç ve Cilde Faydaları

Susam yağı çok eski yıllardan beri faydaları bilinen ve kullanılan bir yağdır. En çok saçlara parlaklık vermesi, saç dökülmesini önlemesi, kabızlığa iyi gelmesiyle bilinir. Susam yağı cilde uygulanabileceği gibi içerek de tüketilebilir. Ancak susam yağını kullanmadan önce yine de mutlaka bir uzmana danışmanızı öneririz.