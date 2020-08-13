Sürekli Yemeniz Gereken Çok Etkili 6 Yeşillik

HİNDİBA OTU Hindiba otu, deyim yerindeyse bir şifa kaynağı. Yapılan araştırmalar bu bitkinin meme kanseri hücrelerinin gelişimini yavaşlattı ve prostat kanserine engel olduğunu ortaya koydu. Hindibanın salatasını ve yemeğini yapabileceğiniz gibi çay olarak da demleyebilirsiniz.