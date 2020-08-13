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GeriBeslenme Önerileri Sürekli Yemeniz Gereken Çok Etkili 6 Yeşillik
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Beslenme Önerileri>Sürekli Yemeniz Gereken Çok Etkili 6 Yeşillik
Beslenme Önerileri
MAHMURE ÖZEL Kaynak Fotoğraflar: Alamy, iStock

Sürekli Yemeniz Gereken Çok Etkili 6 Yeşillik

Yeşilliklerin sağlığa sayısız faydası olduğunu hemen her gün okuyor, duyuyoruz. Yapılan araştırmalar, en sağlıklı sebze ve meyvelerin büyük kısmının yeşil yapraklı sebzelerden oluştuğunu ortaya koydu.

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İşte beslenme listenize eklemeniz gereken 6 müthiş yeşillik...

2PAZI
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PAZI

A, V ve K vitaminleri açısından zengin olan pazı hazmı kolaylaştırıyor, kabızlığın giderilmesine yardımcı oluyor. Pazıyı tıpkı ıspanak gibi pişirebileceğiniz gibi salatasını ve dolmasını da yapabilirsiniz.

3TERE
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TERE

İçerdiği mineraller sayesinde kadın hastalıklarına iyi geliyor. Kansızlığın tedavisinde de kullanılan tere, hafif acı bir tada sahip. Salatalarına katabileceğiniz bu sebzeyi meyvelerle tatlandırabilirsiniz.

4HİNDİBA OTU
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HİNDİBA OTU

Hindiba otu, deyim yerindeyse bir şifa kaynağı. Yapılan araştırmalar bu bitkinin meme kanseri hücrelerinin gelişimini yavaşlattı ve prostat kanserine engel olduğunu ortaya koydu. Hindibanın salatasını ve yemeğini yapabileceğiniz gibi çay olarak da demleyebilirsiniz.

5MARUL
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MARUL

Salataların vazgeçilmez malzemelerinden olan marul, aynı zamanda güçlü bir antioksidan kaynağı. Saç ve cilt sağlığı başta olmak üzere birçok faydası bulunuyor.

6KARALAHANA
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KARALAHANA

Karadeniz'in meşhur bitkisinin Alzheimer hastalığına iyi geldiğini biliyor muydunuz? Üstelik pek çok tüketim seçeneği de mevcut; çorba, zeytinyağlı, dolma...

7MAYDANOZ
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MAYDANOZ

Salatalarda, zeytinyağlılarda, yemeklerde ve poğaçalarda rahatlıkla kullanabileceğiniz maydanozu, atıştırmalık niyetine çiğ olarak da yiyebilirsiniz.

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