Sürekli Yemeniz Gereken Çok Etkili 6 Yeşillik

Yeşilliklerin sağlığa sayısız faydası olduğunu hemen her gün okuyor, duyuyoruz. Yapılan araştırmalar, en sağlıklı sebze ve meyvelerin büyük kısmının yeşil yapraklı sebzelerden oluştuğunu ortaya koydu.
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1
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İşte beslenme listenize eklemeniz gereken 6 müthiş yeşillik...
2
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PAZI
A, V ve K vitaminleri açısından zengin olan pazı hazmı kolaylaştırıyor, kabızlığın giderilmesine yardımcı oluyor. Pazıyı tıpkı ıspanak gibi pişirebileceğiniz gibi salatasını ve dolmasını da yapabilirsiniz.
3
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TERE
İçerdiği mineraller sayesinde kadın hastalıklarına iyi geliyor. Kansızlığın tedavisinde de kullanılan tere, hafif acı bir tada sahip. Salatalarına katabileceğiniz bu sebzeyi meyvelerle tatlandırabilirsiniz.
4
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HİNDİBA OTU
Hindiba otu, deyim yerindeyse bir şifa kaynağı. Yapılan araştırmalar bu bitkinin meme kanseri hücrelerinin gelişimini yavaşlattı ve prostat kanserine engel olduğunu ortaya koydu. Hindibanın salatasını ve yemeğini yapabileceğiniz gibi çay olarak da demleyebilirsiniz.
5
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MARUL
Salataların vazgeçilmez malzemelerinden olan marul, aynı zamanda güçlü bir antioksidan kaynağı. Saç ve cilt sağlığı başta olmak üzere birçok faydası bulunuyor.
6
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KARALAHANA
Karadeniz'in meşhur bitkisinin Alzheimer hastalığına iyi geldiğini biliyor muydunuz? Üstelik pek çok tüketim seçeneği de mevcut; çorba, zeytinyağlı, dolma...
7
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MAYDANOZ
Salatalarda, zeytinyağlılarda, yemeklerde ve poğaçalarda rahatlıkla kullanabileceğiniz maydanozu, atıştırmalık niyetine çiğ olarak da yiyebilirsiniz.