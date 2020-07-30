Sürekli Yaptığımız Kaş Hataları

Kaşlarımıza şekil vermek her ne kadar basit gibi görünse de oldukça önemlidir. Yüz ifademizi ve görünüşümüzü oldukça etkiler. Bu nedenle kaşlarımızı alırken ve bakım yaparken dikkat etmemiz gereken önemli noktalar bulunuyor. İşte sürekli yaptığımız 5 kaş hatası…