Sürekli Yaptığımız Kaş Hataları

Kaşlarımız, yüz ifademizi belirleyen en önemli unsurlardan biridir. Kaşlarımızı şekillendirmek için her zaman çaba sarf ederiz. Peki onları düzeltmeye çalışırken ya daha fazla zarar veriyorsak?
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1
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Kaşlarımıza şekil vermek her ne kadar basit gibi görünse de oldukça önemlidir. Yüz ifademizi ve görünüşümüzü oldukça etkiler. Bu nedenle kaşlarımızı alırken ve bakım yaparken dikkat etmemiz gereken önemli noktalar bulunuyor. İşte sürekli yaptığımız 5 kaş hatası…
2
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Kaşların tamamını doldurmak
Kaşlar daha sık görünsün diye yapılan doldurma işlemini doğru uygulamak çok önemli. Kaşlarınızın tamamını doldurmak yerine sadece seyrek olan kısımlara hafif dokunuşlar yapın. Böylece daha doğal bir görüntü elde edebilirsiniz.
3
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Yüz şekline bakmadan karar vermek
Kaş şeklimizi belirlemede yüz şeklimiz oldukça önemlidir. Kaşımızda keskin değişimler yapmadan önce yüz şeklimizi tanımalıyız. Her kaş kalıbı, her yüz şekline uymaz.
4
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Kaşlarınıza şekil vermesi için bir uzmandan yardım alın. Eğer kendiniz yapacaksanız da büyük bir ayna karşısında kaşlarınızı alın. Böylece yüz şeklinizi görerek kaşlarınıza eşit şekiller vermeniz kolaylaşacaktır.
5
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Makyajdan önce kaşları doldurmak
Eğer ten makyajınızı yapmadan önce kaşlarınızı dolduruyorsanız, yanlış yoldasınız demektir. Makyaj öncesi kaş doldurmak, hem makyajınızın hem de kaşlarınızın kötü görünmesine neden olabilir.
6
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Kaş doldurma işlemini mümkünse en sona bırakın. Tüm makyajınız bittikten sonra kaşlara şekil vermek daha doğru olacaktır.
7
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Ağda ile kaş almak
Ağda ile kaş almak her ne kadar diğer yöntemlerden az zaman alsa da oldukça yanlış. Ağda, deriyi çekerek sarkmasına sebep oluyor. Böylece cilt daha çabuk sarkıp, yaşlanıyor.
8
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Kaşın kuyruk kısmını yok etmek
Kaşların kavisinden sonraki kısmı olan kuyrukları kısa tutmak yüzünüzü olduğunda daha toplu gösterecektir. Kuyrukların burnun kenarlarına çapraz olarak denk geleceği şekilde alınması idealdir.