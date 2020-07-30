MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriGüzellik Reçeteleri Sürekli Yaptığımız Kaş Hataları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Güzellik Reçeteleri>Sürekli Yaptığımız Kaş Hataları
Güzellik Reçeteleri
MAHMURE ÖZEL

Sürekli Yaptığımız Kaş Hataları

Kaşlarımız, yüz ifademizi belirleyen en önemli unsurlardan biridir. Kaşlarımızı şekillendirmek için her zaman çaba sarf ederiz. Peki onları düzeltmeye çalışırken ya daha fazla zarar veriyorsak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Kaşlarımıza şekil vermek her ne kadar basit gibi görünse de oldukça önemlidir. Yüz ifademizi ve görünüşümüzü oldukça etkiler. Bu nedenle kaşlarımızı alırken ve bakım yaparken dikkat etmemiz gereken önemli noktalar bulunuyor. İşte sürekli yaptığımız 5 kaş hatası…

2Kaşların tamamını doldurmak
Abone Olgoogle-news

Kaşların tamamını doldurmak

Kaşlar daha sık görünsün diye yapılan doldurma işlemini doğru uygulamak çok önemli. Kaşlarınızın tamamını doldurmak yerine sadece seyrek olan kısımlara hafif dokunuşlar yapın. Böylece daha doğal bir görüntü elde edebilirsiniz.

3Yüz şekline bakmadan karar vermek
Abone Olgoogle-news

Yüz şekline bakmadan karar vermek

Kaş şeklimizi belirlemede yüz şeklimiz oldukça önemlidir. Kaşımızda keskin değişimler yapmadan önce yüz şeklimizi tanımalıyız. Her kaş kalıbı, her yüz şekline uymaz.

4
Abone Olgoogle-news

Kaşlarınıza şekil vermesi için bir uzmandan yardım alın. Eğer kendiniz yapacaksanız da büyük bir ayna karşısında kaşlarınızı alın. Böylece yüz şeklinizi görerek kaşlarınıza eşit şekiller vermeniz kolaylaşacaktır.

5Makyajdan önce kaşları doldurmak
Abone Olgoogle-news

Makyajdan önce kaşları doldurmak

Eğer ten makyajınızı yapmadan önce kaşlarınızı dolduruyorsanız, yanlış yoldasınız demektir. Makyaj öncesi kaş doldurmak, hem makyajınızın hem de kaşlarınızın kötü görünmesine neden olabilir.

6
Abone Olgoogle-news

Kaş doldurma işlemini mümkünse en sona bırakın. Tüm makyajınız bittikten sonra kaşlara şekil vermek daha doğru olacaktır.

7Ağda ile kaş almak
Abone Olgoogle-news

Ağda ile kaş almak

Ağda ile kaş almak her ne kadar diğer yöntemlerden az zaman alsa da oldukça yanlış. Ağda, deriyi çekerek sarkmasına sebep oluyor. Böylece cilt daha çabuk sarkıp, yaşlanıyor. 

8Kaşın kuyruk kısmını yok etmek
Abone Olgoogle-news

Kaşın kuyruk kısmını yok etmek

Kaşların kavisinden sonraki kısmı olan kuyrukları kısa tutmak yüzünüzü olduğunda daha toplu gösterecektir. Kuyrukların burnun kenarlarına çapraz olarak denk geleceği şekilde alınması idealdir.

Kaynak Fotoğraflar: Pexels, Ingimage

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi