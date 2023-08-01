Süper Ay ne zaman olacak 2023? Süper Ay nedir, etkileri nelerdir? Uzman Astrolog Aygül Aydın Süper Ay'ın burçlara etkilerini anlattı!

Uzman Astrolog Aygül Aydın 'Süper Ay' etkilerini hurriyet.com.tr okurları için anlattı...

Kova dolunayı, bizlere kendi yolumuzu belirlemek ve hayatımızdaki gereksiz negatif enerjilere takılmadan ilerlemek için önemli bir fırsat sunuyor. Aptalların, eleştirilerin ve olumsuz düşüncelerin etkisine izin vermeden, kendi değerlerimizi ve hedeflerimizi net bir şekilde görebiliriz.

Bu dolunay dönemi, içsel gücümüzü hatırlamamızı ve kendi doğrularımızı cesurca ifade etmemizi sağlayacak. Başkalarının düşünceleri veya beklentileri bizi yönlendirmeyecek, çünkü artık kendi yönümüzü belirlemeye kararlıyız. Özgürlüğümüzü koruyacak ve hayatın akışına kendimizi bırakarak daha güçlü bir yaşam sürme şansını elde edeceğiz.

Bu dolunay döneminde, içimizde yanan ateşi besleyelim ve yıldızlarla dolu bir gelecek için adımlarımızı atmaya devam edelim. Kendi yolumuzda yürüyerek, hayatımızı daha güçlü, anlamlı ve sevgi dolu bir şekilde yaşayalım.

Tüm zodyak burçlarına sesleniyoruz! İşte şu anda nasıl hissettiğiniz ve bundan en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğinizi konuşuyoruz. Kova dolunayı için buraya toparlanın.