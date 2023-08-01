Süper Ay ne zaman olacak 2023? Süper Ay nedir, etkileri nelerdir? Uzman Astrolog Aygül Aydın Süper Ay'ın burçlara etkilerini anlattı!
Tüm doğa olayı tutkunlarının heyecanla beklediği Süper Ay 2023 yılında görsel şölene dönüşüyor. Gökyüzünde sıra dışı bir görüntüye sahne olan Süper Ay, kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Bu yıl süper Ay 1 Ağustos akşamı görüntülenecek. Dünya'ya normalden daha yakın, 360.000 km uzaklıkta olacak. Süper Ay akşam saatlerinde etkisini göstermeye başlayacak. Süper Ay 2023 ne zaman? Süper Ay nedir, kaç yılda bir olur, etkileri nelerdir? Uzman Astrolog Aygül Aydın Süper Ay'ın burçlara etkilerini hurriyet.com.tr okurları ile paylaştı...
Dolunay veya Yeni Ay , Ay'ın Dünya'ya en yakın yaklaşımı olan yerberi yakınında meydana geldiğinde buna genellikle Süper Ay denir. Dünya'ya çok yakın olduğu için Süper Ay, Mikro Dolunay'dan yaklaşık %30 ve ortalama Dolunay'dan yaklaşık %16 daha parlak görünür. Peki, Süper Ay ne zaman olacak 2023? Süper Ay nedir, etkileri nelerdir? İşte, Uzman Astrolog Aygül Aydın ile Süper Ay'ın burçlara etkileri...
SÜPER AY NEDİR, NASIL OLUŞUR?
Süper ay Ay'ın yörüngesi Dünya'ya en yakın konumda olduğunda (Yerberi), aynı zamanda ay dolunay evresindeyken oluşur.
Ay, Dünya'nın yörüngesinde dolaşırken onu Dünya'ya yaklaştıran ve uzaklaştıran eliptik bir yörünge ve oval şekle sahiptir. Bu elipsteki en uzak nokta yeröte olarak adlandırılır ve Dünya'dan ortalama olarak yaklaşık 405.500 kilometre (253.000 mil) uzaklıktadır. En yakın noktası, Dünya'dan ortalama 363.300 kilometre (226.000 mil) uzaklıkta olan yerberi'dir.
Yerberi'de bir dolunay göründüğünde, normal bir dolunaydan biraz daha parlak ve daha büyüktür (en sönük göründüğü ayından yaklaşık (% 17 daha büyük ve % 30 daha parlak görünür). Bu görünen yeni ayın biçimi "Süper ay" olarak adlandırılır.
Süper Ay'lar yaklaşık olarak her 14 ayda bir meydana gelir ve görünümleri gözlemcinin konumuna ve atmosferik koşullara bağlı olarak değişebilir. Ay tutulması sırasında gerçekleştiğinde, diğer bir deyişle "kanlı Ay" olarak da bilinir.
SÜPER AY'IN BURÇLARA ETKİLERİ!
Uzman Astrolog Aygül Aydın 'Süper Ay' etkilerini hurriyet.com.tr okurları için anlattı...
Kova dolunayı, bizlere kendi yolumuzu belirlemek ve hayatımızdaki gereksiz negatif enerjilere takılmadan ilerlemek için önemli bir fırsat sunuyor. Aptalların, eleştirilerin ve olumsuz düşüncelerin etkisine izin vermeden, kendi değerlerimizi ve hedeflerimizi net bir şekilde görebiliriz.
Bu dolunay dönemi, içsel gücümüzü hatırlamamızı ve kendi doğrularımızı cesurca ifade etmemizi sağlayacak. Başkalarının düşünceleri veya beklentileri bizi yönlendirmeyecek, çünkü artık kendi yönümüzü belirlemeye kararlıyız. Özgürlüğümüzü koruyacak ve hayatın akışına kendimizi bırakarak daha güçlü bir yaşam sürme şansını elde edeceğiz.
Bu dolunay döneminde, içimizde yanan ateşi besleyelim ve yıldızlarla dolu bir gelecek için adımlarımızı atmaya devam edelim. Kendi yolumuzda yürüyerek, hayatımızı daha güçlü, anlamlı ve sevgi dolu bir şekilde yaşayalım.
Tüm zodyak burçlarına sesleniyoruz! İşte şu anda nasıl hissettiğiniz ve bundan en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğinizi konuşuyoruz. Kova dolunayı için buraya toparlanın.
Hazır mısınız?
Koç burcu, kendinizi durdurulamaz hissediyorsunuz ve dünyayı fethetmeye hazırsınız! Kendinize olan güveniniz tavan yapmış durumda ve bir şeyler yapmak için can atıyorsunuz. Bu enerjiyi para kazanma fırsatlarına yönlendirmek için harika bir zaman.
Boğa burcu; yan iş başlatın. İş bitirici tavrınızla, tutkularınızı kâra dönüştürmek için gereken her şeye sahipsiniz. İster bir hizmet sunun, ister bir ürün yaratın veya yeteneklerinizi satın, girişimci ruhunuzdan yararlanın ve ekstra para kazanmaya başlayın!
İkizler burcu; Akıllıca yatırım yapın. İlişkilerinizi bu dolunay güçlendirin. Araştırmanızı yapın, uzmanlara danışın ve finansal hedeflerinizle uyumlu stratejik hamleler yapın. Sezgileriniz sizi kazançlı fırsatlara yönlendirecektir.
Yengeç: Daha fazlası için harekete geçin. hak ettiğinizi istemekten korkmuyorsunuz. İster zam, ister daha iyi bir anlaşma ya da hizmetleriniz için daha yüksek ücretler olsun, hakkınızı isteyin ve yeni işe başlayın. Atılganlığınız başkalarını etkileyecek ve maddi kazançlar elde etmenizi sağlayacak.
Aslan burcu; yeni çevrelere girin. Doğal karizmanız ve manyetik kişiliğiniz sizi bir networking süperstarı yapar. Etkinliklere katılın, benzer düşünen bireylerle bağlantı kurun ve heyecan verici para kazanma fırsatlarına kapı açabilecek ilişkiler kurun.
Başak burcu : Yeniliği kucaklayın. yenilikçilik ve bir adım önde olma konusunda başarılısınız. Alım satım yapın. Becerilerinizden veya fikirlerinizden para kazanmanıza yardımcı olabilecek yeni trendlere ve teknolojilere dikkat edin. Uyarlanabilir kalın ve başarı için bir katalizör olarak değişimi kucaklayın.
Terazi burcu; bu sizin parlama zamanınız! Unutmayın, sınır gökyüzüdür ve finansal başarı potansiyeliniz sınırsızdır. Oraya gidin ve bunu gerçekleştirin!
Akrep burcu; heyecanla belirsizliğin bir karışımını hissediyorsanız, yalnız değilsiniz! Şuan bir restleşmeye ilerliyorsunuz. Şayet artık partneriniz,ortağınız gerekeni yapmazsa siz gerekeni yapacaksınız.
Yay burcu, son zamanlarda kendinizi huzursuz hissediyorsunuz, sanki içinizde bir şeyler kıpırdanıyor. Havada değişim var ve içgüdüleriniz size kariyerinizde yeni bir sayfa açma zamanının geldiğini söylüyor.
Oğlak burcu; Yeni fırsatlar hakkında hayaller kuruyor, kendinizi farklı bir rolde veya sektörde hayal ediyorsunuz. Daha tatmin edici bir şey için bu özlem, seçeneklerinizi keşfetmenin ve bir inanç sıçraması yapmanın zamanının geldiğinin bir işaretidir.
Kova burcu: Eşzamanlılıklara ve evrenden gelen işaretlere dikkat edin. Tutkularınız ve isteklerinizle örtüşen iş ilanları veya ağ kurma etkinlikleriyle karşılaşabilirsiniz. Sezgilerinize güvenin ve ekmek kırıntılarını takip edin.
Balık burcu; Harekete geçme zamanı şimdi. Korkunun sizi hayallerinizin peşinden gitmekten alıkoymasına izin vermeyin. Özgeçmişinizi güncelleyin, mentorlara veya sektör profesyonellerine ulaşın ve kendinizi ortaya koymaya başlayın. Kararlılığınız ve sıkı çalışmanız karşılığını verecektir.