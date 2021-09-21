Sülfatsız Şampuan (SLS) Nedir, Ne İşe Yarar? İşte, Sülfatsız Şampuan Faydaları

SÜLFATSIZ ŞAMPUAN (SLS) NEDİR? Sülfatlar, birçok şampuan ve ev temizliği ürünü için oldukça standart bir bileşendir. Ana tipler sodyum lauril sülfat (veya SLS) ve sodyum lauret sülfattır (SLES). Peki şampuanda SLS nedir? Basitçe söylemek gerekirse, sülfatlar şampuanları köpüğe dönüştüren bileşenlerdir. Ancak bunu yaparken saça zarar verirler ve sülfat kesinlikle saçınıza besin katmıyor. Yani sülfatsız şampuan içeriğinde SLS olmayan, fazla köpürmese de saçınıza zarar veren bu bileşenin yer almadığı şampuanlardır.