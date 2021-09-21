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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Saç>Sülfatsız Şampuan (SLS) Nedir, Ne İşe Yarar? İşte, Sülfatsız Şampuan Faydaları
Saç
Fotoğraflar: iStock

Sülfatsız Şampuan (SLS) Nedir, Ne İşe Yarar? İşte, Sülfatsız Şampuan Faydaları

Sülfatsız şampuan (SLS) son dönemlerde saç sağlığını önemseyen herkesin dilinde. Özellikle şampuanların içerisinde bulunan kimyasallar kısa vadede ya da ilerleyen yaşlarda saçınızda beklenmedik sorunlara yol açabilir. Peki sülfatsız şampuan (SLS) nedir, ne işe yarar? İşte sülfatsız şampuanın faydaları ve merak edilenler…

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Sülfat içermeyen şampuanlar ciddi anlamda popüler olmaya başladı. Hal böyleyken sülfatsız şampuanın ne işe yaradığı, faydaları araştırılmaya başlandı. Güzellik bakım ürünlerinin olduğu pek çok mağazada, sülfatsız saç bakımı bölümünün genişlediğini göreceksiniz. Peki nedir bu sulfatsız şampuan, ne işe yarar? İşte merak edilenler ve sülfatsız şampuan faydaları…

2SÜLFATSIZ ŞAMPUAN (SLS) NEDİR

SÜLFATSIZ ŞAMPUAN (SLS) NEDİR?

Sülfatlar, birçok şampuan ve ev temizliği ürünü için oldukça standart bir bileşendir. Ana tipler sodyum lauril sülfat (veya SLS) ve sodyum lauret sülfattır (SLES). Peki şampuanda SLS nedir? Basitçe söylemek gerekirse, sülfatlar şampuanları köpüğe dönüştüren bileşenlerdir. Ancak bunu yaparken saça zarar verirler ve sülfat kesinlikle saçınıza besin katmıyor. Yani sülfatsız şampuan içeriğinde SLS olmayan, fazla köpürmese de saçınıza zarar veren bu bileşenin yer almadığı şampuanlardır.

3SÜLFATSIZ ŞAMPUAN FAYDALARI

SÜLFATSIZ ŞAMPUAN FAYDALARI

İşte içeriğinde SLS yani sülfat bulunmayan şampuanların saça ve cilde faydaları…

4Saçlar doğal yağına kavuşur

Saçlar doğal yağına kavuşur

Yukarıda açıklandığı gibi sülfatlar, çeşitli şampuanlarda ve köpük banyolarında yaygın olarak bulunan bir bileşendir. Şampuan söz konusu olduğunda, saçınızdaki ve saç derinizdeki kiri ve kalıntıları temizlemeye yardımcı olan bir köpük etkisi yaratırlar.

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Sülfatlar, saçınızı kirden arındırmada etkili olduğu kadar, saçınızdaki esansiyel doğal yağları da yok edebilir. Sülfat içermeyen şampuan kullanmanın faydalarından biri, saç tellerinizin doğal, sağlıklı parlaklığını kaybetmemesidir.

6Saç rengini kaybetmez

Saç rengini kaybetmez

Ne yazık ki, sülfatlar birçok farklı saç tipine zarar verebilir. Boyalı saçlarınız varsa, sülfat şampuanı kullandıktan sonra renginizin solmuş ve cansız göründüğünü fark edebilirsiniz.

7Saç telleriniz güçlenir

Saç telleriniz güçlenir

Sülfatlar bazı saç tipleri için aşırı derecede kurutabilir ve bu da hasarlı ve kuru uçlara neden olabilir. Doğal yağlar, saç tellerinizi korumak ve güçlendirmek için doğal maddeler kullanırken sülfatlardan kaçınmanın kesin bir yoludur.

8Saç derisi hassasiyetine veda edin

Saç derisi hassasiyetine veda edin

Hassas saç derisine sahip olanlarımız, yanlış saç ürünlerinin zaten zorlu bir durumu çok daha kötü hale getirebileceğini bilir. Sülfatsız şampuanın faydalarından biri de hassas saç derilerine çok daha nazik olmaları ve halihazırda yaşadığınız herhangi bir kuruluk veya kaşıntıyı tahriş etmeyecek olmasıdır. Ayrıca saç derisi hassasiyetinden şikayetçiyseniz, saç derimizi kullanmanızı kenevir tohumu yağı kullanabilirsiniz.

9Sağlıklı buklelere kavuşun

Sağlıklı buklelere kavuşun

Saçlarınız kıvırcıksa, nemin olmamasının bukleleri engellediğiniz bilirsiniz. Sülfatlar saç tellerinizi kuruttuğu için buklelerinizin sıkı, nemli bukle modellerini kullanmanız zorlaştırır.

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