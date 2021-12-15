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Su Diyeti Nedir, Nasıl Olur? 5 Günlük Su Diyeti Listesi
Aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu birçok kişinin uyguladığı su diyeti, son zamanların popüler zayıflama yöntemlerinden biri oldu. Formda kalmanın ve fazla kilolardan kurtulmanın alternatif bir yolu olan su diyetini yaparken mutlaka bir uzmana danışmanızı öneriyoruz. Peki, su diyeti nedir, nasıl olur? İşte uzmanından 5 günde forma girebileceğiniz su diyeti listesi...
Günlük hayatta ihmal edilen su tüketimini geride bırakmaya ve yeterli miktarda su alınmasına yardımcı olan bu diyetle birlikte, böbrekler daha fazla çalışıyor, vücuttan toksinlerin atılması kolaylaşıyor.
Su Diyeti Nedir?
Gün içerisinde su ve belli başlı yiyecekler dışında herhangi bir gıda ürün tüketilmemesini kapsayan su diyeti, ödem attıran gıdaları ve sıvıları içeriyor. Çorba ve meyve sularının ağırlıklı olduğu su diyetinde, ananas, çilek gibi bağırsakları çalıştıran ve ödem attıran meyveler de var.
5 Günlük Su Diyeti Listesi
Diyetisyen Ayşegül Bahar'ın hazırladığı diyet, aslında meyve, sebze ve su ağırlıklı bir detoks programı. Bu yüzden hızlı kilo verdiren diğer şok diyetler gibi sağlığa zararlı değil... Ancak bu diyet kalp ve şeker hastalarına, hamile kadınlara ve emziren annelere yasak.
Öğle: 2 bardak su, 2 kâse sebze çorbası, bol yeşil salata (avokado, turp, taze soğan, tere, roka, maydanoz, domates, yağ ve limon).
Ara 1: 3 tam ceviz (Aralar birer saat ara ile tüketilecektir).
Ara 1: 3 tam ceviz (Aralar birer saat ara ile tüketilecektir).