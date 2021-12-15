Su Diyeti Nedir, Nasıl Olur? 5 Günlük Su Diyeti Listesi

5 Günlük Su Diyeti Listesi

Diyetisyen Ayşegül Bahar'ın hazırladığı diyet, aslında meyve, sebze ve su ağırlıklı bir detoks programı. Bu yüzden hızlı kilo verdiren diğer şok diyetler gibi sağlığa zararlı değil... Ancak bu diyet kalp ve şeker hastalarına, hamile kadınlara ve emziren annelere yasak.