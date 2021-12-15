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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Diyet Rehberi>Su Diyeti Nedir, Nasıl Olur? 5 Günlük Su Diyeti Listesi
Diyet Rehberi
Fotoğraflar: iStock

Su Diyeti Nedir, Nasıl Olur? 5 Günlük Su Diyeti Listesi

Aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu birçok kişinin uyguladığı su diyeti, son zamanların popüler zayıflama yöntemlerinden biri oldu. Formda kalmanın ve fazla kilolardan kurtulmanın alternatif bir yolu olan su diyetini yaparken mutlaka bir uzmana danışmanızı öneriyoruz. Peki, su diyeti nedir, nasıl olur? İşte uzmanından 5 günde forma girebileceğiniz su diyeti listesi...

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1
Günlük hayatta ihmal edilen su tüketimini geride bırakmaya ve yeterli miktarda su alınmasına yardımcı olan bu diyetle birlikte, böbrekler daha fazla çalışıyor, vücuttan toksinlerin atılması kolaylaşıyor.
2
Günlük hayatta ihmal edilen su tüketimini geride bırakmaya ve yeterli miktarda su alınmasına yardımcı olan bu diyetle birlikte, böbrekler daha fazla çalışıyor, vücuttan toksinlerin atılması kolaylaşıyor.
3Su Diyeti Nedir

Su Diyeti Nedir?

Gün içerisinde su ve belli başlı yiyecekler dışında herhangi bir gıda ürün tüketilmemesini kapsayan su diyeti, ödem attıran gıdaları ve sıvıları içeriyor. Çorba ve meyve sularının ağırlıklı olduğu su diyetinde, ananas, çilek gibi bağırsakları çalıştıran ve ödem attıran meyveler de var.
4Su Diyeti Zararları

Su Diyeti Zararları

Kısa sürede kilo verdiren su diyeti, kalp ve şeker hastalarına, hamile kadınlara ve emziren anneler için olumsuz sonuçlara neden olabiliyor, bu nedenle uygulamak isteyen kişilerin uzmana danışması gerekiyor.
55 Günlük Su Diyeti Listesi

5 Günlük Su Diyeti Listesi

Diyetisyen Ayşegül Bahar'ın hazırladığı diyet, aslında meyve, sebze ve su ağırlıklı bir detoks programı. Bu yüzden hızlı kilo verdiren diğer şok diyetler gibi sağlığa zararlı değil... Ancak bu diyet kalp ve şeker hastalarına, hamile kadınlara ve emziren annelere yasak.
6
Sabah: 1 bardak ılık limonlu su, 1 bardak portakal ve greyfurt suyu karışımı, 2 dilim taze ananas, 6 tane çilek ve 2 kaşık yulaf ezmesi.

Ara: 1 bardak ıhlamur, papatya ve melisa yaprağı çayı, 1 bardak ılık su ve 1 çay kaşığı zencefil tozu ile hazırlanmış çay.
7
Öğle: 2 bardak su, 2 kâse sebze çorbası, bol yeşil salata (avokado, turp, taze soğan, tere, roka, maydanoz, domates, yağ ve limon).

Ara 1: 3 tam ceviz (Aralar birer saat ara ile tüketilecektir).
8
Ara 2: 2 dilim ananas, 1 elma, 1 bardak zencefil tozu çayı.

Ara 3: 1 dilim tam buğday ekmeği, 1 dilim peynir, domates, salatalık ve maydanoz, 1 bardak papatya çayı.
9
Akşam: 2 bardak su, 2 kâse sebze çorbası, 1 porsiyon sebze haşlama (tercihe göre üzerine az zeytinyağı, bol limon ile ketentohumu eklenebilir), 1 kutu probiyotik yoğurt.

Ara: 2 dilim ananas, 15-20 adet siyah çekirdekli üzüm, 4 taze kayısı, 2 bardak ılık limonlu su.
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