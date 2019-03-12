Stres Azaltıcı 8 Yiyecek Ve Anti-Stres Çayı
Günümüzde hayatın yoğunluğundan ve yaşadıklarımızdan aşırı stres yüklenebiliyoruz. Stresle başa çıkabilmek için bazılarımız aşırı yeme eğilimine yönelirken bazılarımızda stresliyken hiç yemek yiyemeyebiliyoruz.
Diyetisyen Şevval Aksu stres anında stresi minimize edecek yiyecekleri nasıl tüketmeniz gerektiğini anlatıyor.
1. Siyah Fasülye
Yüksek miktarda magnezyum içermektedir. Magnezyum ise; merkezi sinir sisteminde büyük rol oynamakta ve vücut ile beynin rahatlamasını sağlamaktadır. Yapılan çalışmalarda magnezyum eksikliği ile stres ilişkili bulunmaktadır.
Yaptığınız çeşitli salataların içerisine ekleyebileceğiniz gibi et veya tavuklarınıza ekleyip sote yemek olarak tüketebilirsiniz.
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