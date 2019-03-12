MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriBeslenme Önerileri Stres Azaltıcı 8 Yiyecek Ve Anti-Stres Çayı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Beslenme Önerileri>Stres Azaltıcı 8 Yiyecek Ve Anti-Stres Çayı
Beslenme Önerileri

Stres Azaltıcı 8 Yiyecek Ve Anti-Stres Çayı

Günümüzde hayatın yoğunluğundan ve yaşadıklarımızdan aşırı stres yüklenebiliyoruz. Stresle başa çıkabilmek için bazılarımız aşırı yeme eğilimine yönelirken bazılarımızda stresliyken hiç yemek yiyemeyebiliyoruz.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Diyetisyen Şevval Aksu stres anında stresi minimize edecek yiyecekleri nasıl tüketmeniz gerektiğini anlatıyor.

21. Siyah Fasülye
Abone Olgoogle-news

1. Siyah Fasülye

Yüksek miktarda magnezyum içermektedir. Magnezyum ise; merkezi sinir sisteminde büyük rol oynamakta ve vücut ile beynin rahatlamasını sağlamaktadır. Yapılan çalışmalarda magnezyum eksikliği ile stres ilişkili bulunmaktadır.

Yaptığınız çeşitli salataların içerisine ekleyebileceğiniz gibi et veya tavuklarınıza ekleyip sote yemek olarak tüketebilirsiniz.

3
Abone Olgoogle-news

Zeytinyağlı Yaprak Sarma | Mucize Lezzetler

Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Zeytinyağlı Yaprak Sarma var! (Sponsorlu İçerik)

42. Kinoa
Abone Olgoogle-news

2. Kinoa

Diğer tam tahıllar gibi B vitamini açısından zengin bir besindir. B vitamini ise; beyin fonksiyonu,duygu durum ve stres yönetimi açısından kritik öneme sahiptir. Özellikle tiyaminin anksiyete seviyelerini iyileştirmede, pridoksinin ise; serotonin, GABA gibi anksiyeteye etkisi olan hormonlar üzerinde etkili olduğu bulunmaktadır.

Kinoayı tuzsuz bir şekilde haşlayarak salatalarda veya süt ve meyvelerle kahvaltıda rahatlıkla tüketebilirsiniz.

53. Yulaf
Abone Olgoogle-news

3. Yulaf

Yulaf gibi kompleks karbohidrat tüketimi serotonin düzeylerinin arttırılmasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca içerdiği yüksek lifte kan şekerinizin hızlı pik yapmasını engellemektedir

Kahvaltıda sütle veya yoğurtla tüketebilirsiniz.

64. Kefir
Abone Olgoogle-news

4. Kefir

Fermente süt ürünleri probiyotik alımı açısından en iyi kaynaklardır. Probiyotiklerde bağırsak bakterilerini iyileştirerek beyin- bağırsak ekseni yoluyla stresin düzelemesine fayda sağlamaktadır. Aynı zamanda bağırsak florasının onarılması beyin serotonin düzeylerinin arttırılmasına yardımcı olmaktadır.

Haftada en az 3 gün kefir tüketmeyi ihmal etmeyin

75. Somon Balığı
Abone Olgoogle-news

5. Somon Balığı

İçerdiği omega-3 yağ asidi stres hormonlarının negatif etkilerinin azaltılmasında yardımcı olmaktadır.

Haftada en az 2-3 kez balık tüketmeyi ihmal etmeyin.

86. Kabak Çekirdeği
Abone Olgoogle-news

6. Kabak Çekirdeği

Stres ve anksiyeteyi azaltan çinko açısından zengin bir besindir. Yapılan bir çalışmada çinkonun GABA ve glutamat gibi nörotrasmitterler ile ilişkili olduğu bulunmaktadır.

Her gün 1 avuç ara öğünde tüketilebilir.

97. Yaban Mersini
Abone Olgoogle-news

7. Yaban Mersini

Yaban mersini ve diğer böğürtlegillerin içerdiği antioksidanlar ve diğer besin bileşenleri stres-kaynaklı serbest radikallerle savaşarak vücudun stres kaynaklı verdiği cevabı iyileştirmektedir.

Yaban mersini, ahududu veya böğürtleni en-az haftada 3-4 gün mutlaka tüketin.

108. Bitter Çikolata
Abone Olgoogle-news

8. Bitter Çikolata

Psikoaktif iyi hissettiren anandamit, rahatlatma ve öforik his sağlayan PEA benzeri birçok bileşen içermektedir. Aynı zamanda içeriğindeki magnezyumda aynı etkiyi vermektedir.

Günde %70-80 arası bitter çikolatayı ara öğünlerinizde rahatlıkla tüketebilirsiniz.

11ANTİ-STRES ÇAYI
Abone Olgoogle-news

ANTİ-STRES ÇAYI

Malzemeler:

50 gr papatya

50 gr limon melisa

30 gr meyan kökü

20 gr yeşilçay

Yapılışı: Üstte yazan karışımı aktarda yaptırın ve bir miktar parçalattırın. 1 kupa sıcak suya 1,5 çay kaşığı gelecek şekilde 8 dk ağzı kapalı demleyin. Gece yatmadan 2-3 saat önce tüketebilirsiniz.

Fotoğraflar: Ingimage, Pixabay

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi