Stres Azaltıcı 8 Yiyecek Ve Anti-Stres Çayı

2. Kinoa Diğer tam tahıllar gibi B vitamini açısından zengin bir besindir. B vitamini ise; beyin fonksiyonu,duygu durum ve stres yönetimi açısından kritik öneme sahiptir. Özellikle tiyaminin anksiyete seviyelerini iyileştirmede, pridoksinin ise; serotonin, GABA gibi anksiyeteye etkisi olan hormonlar üzerinde etkili olduğu bulunmaktadır.



Kinoayı tuzsuz bir şekilde haşlayarak salatalarda veya süt ve meyvelerle kahvaltıda rahatlıkla tüketebilirsiniz.