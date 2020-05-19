Sporu Yaşam Biçimi Haline Getiren Ünlüler

Halle Berry Oyuncu ve eski güzellik kraliçesi Halle Berry, enerjisini ve güzelliğini yoga ve meditasyona borçlu. Hayatının merkezinde spor yer alan oyuncu, “İyi bir sağlık ve wellness’ın gerçek güzellik olduğuna inanıyorum. Bana göre atletik ve fit olmak aynı zamanda esnemek ve nefes almakla ilgili. Her şey düşünce şeklinizi değiştirmekle başlıyor. Motive olmak zor ama çalışmanıza eğlence katarsanız her şey eğlenceli bir hal alıyor" diyor.