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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Spor Fitness>Sporu Yaşam Biçimi Haline Getiren Ünlüler
Spor Fitness
MAHMURE ÖZEL

Sporu Yaşam Biçimi Haline Getiren Ünlüler

Sahnelerde, podyumlarda, ekranlarda izlediğimiz ünlü isimlerin birçoğu formunu düzenli spor yaparak tutuyor. Ama bazıları var ki sporu deyim yerindeyse bir yaşam biçimi haline getirmiş durumda.

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İşte hayatında spor olmazsa olmaz olan, sporu bir yaşam biçimi haline getiren ünlü isimler...

2Berrak Tüzünataç
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Berrak Tüzünataç

Başarılı oyunculuğu ve doğal güzelliği ile çok konuşulan Berrak Tüzünataç, sıkı bir yoga sever. Düzenli olarak yoga yapan oyuncu, denediği zor hareketleri sosyal medyadan paylaşmayı da ihmal etmiyor.

3Adriana Lima
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Adriana Lima

Victoria's Secret'ın emekli meleği Brezilyalı model Adriana Lima'nın spor tutkusunu bilmeyen yok. "Yoga ile başladım ama yapamadım. 19 yaşındayken boksu keşfettim ve ona aşık oldum çünkü kişiliğime de uyuyordu" diyen Lima, boksun kendisini güçlendirdiğini söylüyor.

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Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, uzun süredir Tai Chi sporuyla ilgileniyor. Sosyal medyadan paylatığı fotoğraflarla da deyim yerindeyse "Ben susarım, kaslarım konuşur" diyor.

5Britney Spears
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Britney Spears

Bir diğer spor tutkunu ünlü isim de Britney Spears. Zamanının büyük çoğunluğunu spor yaparak geçiren şarkıcı, dans etmeye de bayılıyor.

6Çağla Kubat
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Çağla Kubat

Model ve oyuncu Çağla Kubat, spor konusunda tam bir profesyonel. Snowboard, wakeboard, yüzme, dalış, tenis, racketball, basketbol, binicilik ile ilgilenen Kubat profesyonel olarak da rüzgar sörfü yapıyor.

Öyle ki Kubat, rüzgar sörfü yarışmalarına katılıyor. Çağla Kubat'ın Türkiye Slalom Rüzgar Sörfü şampiyonluğu ve Avrupa Slalom Rüzgar Sörfü şampiyonluğu başta olmak üzere birçok derecesi de bulunuyor.

Öte yandan Kubat'ın, Çağla Kubat Windsurf Academy adında bir de sörf okulu var.

7Kerme Bürsin
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Kerme Bürsin

Oldukça fit bir görünüme sahip olan Kerem Bürsin de sporu çok seven isimlerden.

8Alessandra Ambrosio
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Alessandra Ambrosio

Brezilyalı model Alessandra Ambrosio, kusursuz vücudunu düzenli spora borçlu. Pilates ve fitness yapan model, yoga ile de ruhunu dinlendirdiğini söylüyor.

9Chris Hemsworth
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Chris Hemsworth

Chris Hemsworth nam-ı diğer Thor, fitness'ın yanı sıra sörf ile de ilgileniyor. Dalgalarla mücadele ederken çekilmiş karelerini takipçileri ile paylaşmayı da ihmal etmiyor.

10Liam Hemsworth
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Liam Hemsworth

Bir diğer sörf tutkunu isim Chris Hemsworth'ün tıpkı kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Liam Hemsworth. Avustralyalı kardeşler, bu sporda bir hayli profesyoneller.

11Gökçe Bahadır
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Gökçe Bahadır

Oyunculuğunun yanı sıra güzel sesiyle de dikkat çeken Gökçe Bahadır, "Sporla aram çok iyi. Biraz yoga, biraz dalış bir de boks yapıyorum" diyor.

12Hülya Avşar
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Hülya Avşar

Türkiye'nin en güzel kadınlarından biri olarak adlandırılan Hülya Avşar'ın gençlik sırrı kesinlikle spor. Düzenli olarak yüzen ve pilates yapan Avşar'ın profesyonel tenis oynadığını da bilmeyen yok.

13Irmak Ünal
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Irmak Ünal

Uzun yıllardır spor yapan Irmak Ünal, kesinlikle sporu yaşam biçimi haline getiren isimlerden.

14Elçin Sangu
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Elçin Sangu

Oyuncu Elçin Sangu, çok uzun yıllardır aletli pilates yapıyor.

15Halle Berry
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Halle Berry

Oyuncu ve eski güzellik kraliçesi Halle Berry, enerjisini ve güzelliğini yoga ve meditasyona borçlu. Hayatının merkezinde spor yer alan oyuncu, “İyi bir sağlık ve wellness’ın gerçek güzellik olduğuna inanıyorum. Bana göre atletik ve fit olmak aynı zamanda esnemek ve nefes almakla ilgili. Her şey düşünce şeklinizi değiştirmekle başlıyor. Motive olmak zor ama çalışmanıza eğlence katarsanız her şey eğlenceli bir hal alıyor" diyor.

16Hugh Jackman
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Hugh Jackman

Avustralyalı aktör Hugh Jackman, düzenli olarak spor yapıyor.

17Izabel Goulart
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Izabel Goulart

Brezilyalı model Izabel Goulart, sosyal medyada paylaştığı spor videoları ile birçok insana ilham kaynağı oluyor.

18Sedef Avcı - Kıvanç Kasabalı
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Sedef Avcı - Kıvanç Kasabalı

2005 yılında evlenen Sedef Avcı - Kıvanç Kasabalı, sportif çiflterden. Düzenli olarak spor yapan çift, evde beraber de antreman yapıyor. Ortaya çıkan bu eğlenceli kareleri de sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmiyor.

19Jennifer Lopez
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Jennifer Lopez

Jennifer Lopez, şüphesiz spor salonunda en çok ter döken isimlerden. Muhteşem karın kaslarını, kusursuz vücudunu ve gençlik sırrını da bu bol terli antremanlara borçlu.

20Özge Özpirinçci
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Özge Özpirinçci

Uzun süredir yoga ile ilgilenen Özge Özpirinçci, son zamanlarda kick boksa da merak salmış durumda.

21Dwayne Johnson
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Dwayne Johnson

Dwayne Johnson ya da herkesin bildiği lakabı ile The Rock, ünlüler aleminin belki de en spor aşığı isimlerinden. Ağır bir spor programı olduğunu vücudundan da anlayabileceğimiz Johnson, aynı zamanda profesyonel bir güreşçi.

Kaynak Fotoğraflar: Instagram

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