Spordan Sonra Yenebilecek En Faydalı 17 Besin

Spor sonrası yenebilecek en faydalı besinleri sıralıyoruz...Hızlı bir atıştırmalık istiyorsanız, bir kase yoğurt yiyin. Ancak üzerine herhangi bir şekerleme eklemeden!Sabah erken saatte spor yaparsanız, sonrasında kahvaltı yapmanız gerekir. Sevdiğiniz sebzelerle dolu bir omlet, güne enerjik başlamada iyi bir tamamlayıcı olabilir.Daha önce avokadoyu hiç denemediyseniz, artık bunu değiştirmenin zamanı gelmiş demektir. Bir sonraki kahvaltıda ya da salatalarla birlikte tüketmek, avokadoyu keşfetmenize yardımcı olur.Balık yemeyi seviyorsanız, egzersiz yaptıktan sonra somon yemeye devam etmelisiniz. Çünkü somon, vücudunuza spordan sonra yaptığınız en büyük iyilik olabilir.Akşam yemeğinizle birlikte patates püresi ya da patates kızartması yemeyin. Bunun yerine fırında pişmiş lezzetli tatlı patatesler sizin daha iyi bir alternatiftir.Canınız sandviç yemek istediğinde, doğru ekmeği seçtiğinizden emin olmalısınız. Sağlıklı kalmak istiyorsanız tam buğday en iyi seçeneğinizdir.Ayrıntılı bir yemek pişirmenize gerek yok. Ton balığı hayranıysanız, salata veya sandviçlerde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.Pek fazla bilinmese de içindeki nohut, tahin ve sarımsak sayesinde, güçlü bir diyete hızlı bir giriş yapabilirsiniz. Hem de lezzetten ödün vermeden!Tüketebileceğiniz en sağlıklı yeşillik olan ıspanağı, yemek olarak ya da çiğ haliyle salatalarda kullanarak demir ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.Susuz bir hayat elbette düşünülemez, hele ki spor yapıyorsanız! Bu yüzden antrenman sırasında ve sonrasında, su termoslarını yanınızdan eksik etmeyin.Kemiklerin güçlenmesinde oldukça etkili olan fasulyeleri, az yağlı bir meze olarak ya da yemeğini yapmayı düşünebilirsiniz.Spordan sonra akşam yemeğine geçmeyi düşünüyorsanız, ızgara tavuk yemeyi deneyin, ama kızartmadan! Tavuğunuzu ızgarada tercih edin.Mısır gevreği yemek için sabaha kadar beklemenize gerek yok. Kepekli olduğu sürece günün herhangi bir saatinde tüketebilirsiniz.Kış ayları yaklaşırken, özlediğiniz kivileri alışveriş listenizin en başına yazmayı ihmal etmeyin.Çorba içmek için hasta olana kadar beklemenize gerek yok. Sağlığa faydalı sayısız çorba çeşidini mevsime ve kalorisine göre dilediğiniz zaman deneyebilirsiniz.Pilavsız bir akşam yemeği sizin için bir anlam ifade etmiyorsa, düşük kalorili esmer pirinç iyi bir alternatif olacaktır.Çok fazla sos kullanmadığınız sürece, biraz makarnanın kimseye bir zararı olmaz! Ancak her zaman olduğu gibi, yeteri kadar ve yerinde!