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GeriSpor Fitness Spordan Sonra Yenebilecek En Faydalı 17 Besin
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Spor Fitness>Spordan Sonra Yenebilecek En Faydalı 17 Besin
Spor Fitness
MAHMURE ÖZEL ;Kaynak Fotoğraflar: iStock, Alamy, Ingimage, Pexels

Spordan Sonra Yenebilecek En Faydalı 17 Besin

Düzenli spor yapmak kazanılanacak en önemli alışkanlıklardan biridir. Spordan aldığınız faydayı maksimum seviyeye çıkarmak için ise doğru bir beslenme planına ihtiyacınız vardır.

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Spor sonrası yenebilecek en faydalı besinleri sıralıyoruz...

2Ev yapımı yoğurt
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Ev yapımı yoğurt

Hızlı bir atıştırmalık istiyorsanız, bir kase yoğurt yiyin. Ancak üzerine herhangi bir şekerleme eklemeden!

3Sebzeli omlet
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Sebzeli omlet

Sabah erken saatte spor yaparsanız, sonrasında kahvaltı yapmanız gerekir. Sevdiğiniz sebzelerle dolu bir omlet, güne enerjik başlamada iyi bir tamamlayıcı olabilir.

4Avokado
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Avokado

Daha önce avokadoyu hiç denemediyseniz, artık bunu değiştirmenin zamanı gelmiş demektir. Bir sonraki kahvaltıda ya da salatalarla birlikte tüketmek, avokadoyu keşfetmenize yardımcı olur.

5Somon
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Somon

Balık yemeyi seviyorsanız, egzersiz yaptıktan sonra somon yemeye devam etmelisiniz. Çünkü somon, vücudunuza spordan sonra yaptığınız en büyük iyilik olabilir.

6Tatlı patates
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Tatlı patates

Akşam yemeğinizle birlikte patates püresi ya da patates kızartması yemeyin. Bunun yerine fırında pişmiş lezzetli tatlı patatesler sizin daha iyi bir alternatiftir.

7Tam buğday ekmeği
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Tam buğday ekmeği

Canınız sandviç yemek istediğinde, doğru ekmeği seçtiğinizden emin olmalısınız. Sağlıklı kalmak istiyorsanız tam buğday en iyi seçeneğinizdir.

8Ton balığı
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Ton balığı

Ayrıntılı bir yemek pişirmenize gerek yok. Ton balığı hayranıysanız, salata veya sandviçlerde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

9Humus
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Humus

Pek fazla bilinmese de içindeki nohut, tahin ve sarımsak sayesinde, güçlü bir diyete hızlı bir giriş yapabilirsiniz. Hem de lezzetten ödün vermeden!

10Ispanak
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Ispanak

Tüketebileceğiniz en sağlıklı yeşillik olan ıspanağı, yemek olarak ya da çiğ haliyle salatalarda kullanarak demir ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.

11Su
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Su

Susuz bir hayat elbette düşünülemez, hele ki spor yapıyorsanız! Bu yüzden antrenman sırasında ve sonrasında, su termoslarını yanınızdan eksik etmeyin.

12Fasulye
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Fasulye

Kemiklerin güçlenmesinde oldukça etkili olan fasulyeleri, az yağlı bir meze olarak ya da yemeğini yapmayı düşünebilirsiniz.

13Izgara tavuk
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Izgara tavuk

Spordan sonra akşam yemeğine geçmeyi düşünüyorsanız, ızgara tavuk yemeyi deneyin, ama kızartmadan! Tavuğunuzu ızgarada tercih edin.

14Kepekli tahıllar
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Kepekli tahıllar

Mısır gevreği yemek için sabaha kadar beklemenize gerek yok. Kepekli olduğu sürece günün herhangi bir saatinde tüketebilirsiniz.

15Kivi
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Kivi

Kış ayları yaklaşırken, özlediğiniz kivileri alışveriş listenizin en başına yazmayı ihmal etmeyin.

16Çorba
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Çorba

Çorba içmek için hasta olana kadar beklemenize gerek yok. Sağlığa faydalı sayısız çorba çeşidini mevsime ve kalorisine göre dilediğiniz zaman deneyebilirsiniz.

17Esmer pirinç
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Esmer pirinç

Pilavsız bir akşam yemeği sizin için bir anlam ifade etmiyorsa, düşük kalorili esmer pirinç iyi bir alternatif olacaktır.

18Makarna
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Makarna

Çok fazla sos kullanmadığınız sürece, biraz makarnanın kimseye bir zararı olmaz! Ancak her zaman olduğu gibi, yeteri kadar ve yerinde!

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