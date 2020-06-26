Spor Yapanlar: Bu Besinleri Sofranızdan Eksik Etmeyin

Kinoa: Tahıl grubunda yer alan süper besin kinoa, diğer tahıllara göre neredeyse 2 kat fazla protein içerir. Yağsız kas yapımı ve dayanıklılık egzersizleri için vücuda gerekli olan 9 temel aminoasidi içerir ve iyi bir lif ve karbonhidrat kaynağıdır.