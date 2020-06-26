Spor Yapanlar: Bu Besinleri Sofranızdan Eksik Etmeyin
Spor yapanların beslenmelerine özen göstermesi gerektiği bir gerçek. Egzersiz öncesi ve sonrası bazı besinleri tüketmek vücuttaki kas oluşumuna etki ettiği gibi yağ yakımına da fayda sağlayabilir. Peki spor yapanlar özellikle hangi besinleri tüketmeli?
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1
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İşte spor yapanların tüketmesi gereken 7 besin...
2
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Ceviz:
Tüm kuruyemişler arasında en yüksek Omega 3 ve antioksidan içeriğine sahip olanı cevizdir. Ceviz; kilo kontrolünde, kalp hastalıkları ve kanserden korumada etkilidir. Düzenli tüketildiğinde ise iltihaplanma önlemeye yardımcıdır.
3
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Muz:
Kolay sindirilen şeker ve doğal elektrolitlerin kaynağıdır. Potasyum deposu olarak kas kramplarını ve spazmları önler, vücut sıvılarını düzenler.
4
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Kırmızı meyveler:
Böğürtlen, patlıcan, kırmızı pancar ve yaban mersini gibi mor renkli besinler, yorucu fiziksel aktivite sırasında ortaya çıkan serbest radikallerden korunmayı sağlar.
5
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Süt:
Dayanıklılık egzersizleri sonrası tüketilen içeceklerin amacı, terleme sonrası oluşan aşırı sıvı kaybı için rehidrasyonu sağlamaktır. Bu nedenle egzersiz sonrası, kurtarma ve iyileştirme için basit karbonhidratla birlikte protein alınmalıdır.
6
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Yeşil renkli besinler:
Marul, roka, avokado, yeşil üzüm ve yeşil erik gibi yeşil renkli besinler, C vitamini ve mineraller açısından son derece önemlidir.
7
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Kinoa:
Tahıl grubunda yer alan süper besin kinoa, diğer tahıllara göre neredeyse 2 kat fazla protein içerir. Yağsız kas yapımı ve dayanıklılık egzersizleri için vücuda gerekli olan 9 temel aminoasidi içerir ve iyi bir lif ve karbonhidrat kaynağıdır.
8
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Kuru baklagiller:
Soyafasulyesi (tofu), barbunya, mercimek, nohut, kuru fasulye ve bezelye gibi çeşitleri ile kuru baklagiller, uzun süre tok kalmayı sağlayan önemli birer lif kaynağıdır.