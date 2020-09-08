Spor Sakatlıklarını Engellemenin Yolları

Kaliteli ve doğru ekipmanla çalışın: Spor yaparken kullanacağınız aletler, hatta kıyafetler sizi sakatlanmadan koruyabilir. Örneğin koşu yaparken seçeceğiniz ayakkabının bu spora uygun olması çok önemli. Tabanı, esnekliği, yapısı, zemini kavraması gibi pek çok dikkat edilmesi gereken nokta var. Veya bisiklet kullanacaksanız uygun kask ve koruma malzemeleri seçilmeli. Bu nedenle spor malzemesi alışverişi yaparken mutlaka ne amaçla alacağınızı belirtin ve yardım isteyin.