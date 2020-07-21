Spor Öncesi IsÄ±nma ve Germe Egzersizlerinin Önemi
Kas iskelet sisteminin geliÅŸmesinden vÃ¼cut direncinin artmasÄ±na kadar sayÄ±sÄ±z faydalarÄ± olan sporun, ancak doÄŸru uygulandÄ±ÄŸÄ±nda etkili sonuÃ§lar doÄŸurduÄŸunu belirten Ortopedi ve Travmatoloji UzmanÄ± DoÃ§. Dr. GÃ¶khan MeriÃ§, spor Ã¶ncesi Ä±sÄ±nma ve germe egzersizlerinin Ã¶nemini anlattÄ±.
YazdÄ±r
A
YazÄ± Tipi
YazdÄ±r
A
YazÄ± Tipi
1
Abone Ol
Spor konusunda Ã§ok fazla yanlÄ±ÅŸ bilgi var. Bunlardan biri de aÅŸÄ±rÄ± spor yapmaya baÄŸlÄ± eklemlerde kÄ±kÄ±rdak aÅŸÄ±nmasÄ± ve kireÃ§lenmesinin daha hÄ±zlÄ± olacaÄŸÄ±dÄ±r.
KÄ±kÄ±rdak aÅŸÄ±nmasÄ±, Ã¶zellikle 60 yaÅŸ Ã¼stÃ¼ kiÅŸilerde, ailesinde kÄ±kÄ±rdak aÅŸÄ±nmasÄ± veya kireÃ§lenme olanlarda ya da herhangi bir nedenle eklem cerrahisi geÃ§irenlerde daha sÄ±k rastlanan bir sorundur. Ancak bazÄ± yanlÄ±ÅŸ davranÄ±ÅŸlar nedeniyle her yaÅŸ grubunda ortaya Ã§Ä±kabiliyor. Ã–zellikle spor yaparken yapÄ±lan hatalarda. Spor yaparken vÃ¼cudun aÅŸÄ±rÄ± zorlanmasÄ±na izin vermemek iÃ§in mutlaka Ã¶ncesinde Ä±sÄ±nma ve germe egzersizleri yaparak olasÄ± eklem ve kas dokusu zedelenmeleri Ã¶nlenebilir.
2
Abone Ol
"Uzun sÃ¼reli koÅŸucularda aÅŸÄ±nma daha az"Â
675 maraton koÅŸucusunun 20 yÄ±l boyunca takip edildiÄŸi bir Ã§alÄ±ÅŸmada, bunun tam tersi ortaya kondu. Maraton koÅŸucularÄ± haftada 50 kilometreden fazla koÅŸmasÄ±na karÅŸÄ±n bu kiÅŸilerin diz ve kalÃ§a eklemlerinde kÄ±kÄ±rdak aÅŸÄ±nmasÄ± yani kireÃ§lenmenin normal insanlardan daha dÃ¼ÅŸÃ¼k olduÄŸu gÃ¶sterilmiÅŸtir. KoÅŸma sÄ±rasÄ±nda dizlere vÃ¼cut aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sekiz katÄ± kadar, kalÃ§aya vÃ¼cut aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n beÅŸ katÄ± kadar yÃ¼k biner. Uzun sÃ¼reli yÃ¼klenmeden dolayÄ± kÄ±kÄ±rdak hasarÄ± geliÅŸebileceÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lse de ancak maraton koÅŸucularÄ±nda veya uzun sÃ¼reli koÅŸan kiÅŸilerde gerÃ§ekten bu tip bir hasarlanmanÄ±n geliÅŸmediÄŸi ortaya kondu.
3
Abone Ol
KoÅŸma veya uzun sÃ¼reli yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ gibi aktiviteler, kemiklerin mineral yÃ¼kÃ¼nde artÄ±ÅŸ saÄŸlamaktadÄ±r. KoÅŸucularÄ±n eklem sÄ±vÄ±larÄ±nÄ±n incelendiÄŸinde anti inflamatuar etkisi (aÄŸrÄ± kesici) normal kiÅŸilere gÃ¶re daha fazla bulunduÄŸu gÃ¶sterilmiÅŸtir.
4
Abone Ol
KaslarÄ± zayÄ±f olan kiÅŸilerde eklem hasarÄ± daha sÄ±k gÃ¶rÃ¼lÃ¼r
Ã‡arpma, darbe ve yÃ¼klenmenin Ã§ok daha fazla olabileceÄŸi futbol, gÃ¼reÅŸ, aÄŸÄ±rlÄ±k kaldÄ±rma, tenis gibi sporlarda tekrarlayan darbeye baÄŸlÄ± kÄ±kÄ±rdaklarÄ±n, menÃ¼skÃ¼s ve baÄŸlarda hasarlanmanÄ±n geliÅŸebildiÄŸi gÃ¶sterildi.
5
Abone Ol
MenÃ¼skÃ¼s yÄ±rtÄ±ÄŸÄ±, Ã§apraz baÄŸ yaralanmasÄ± gibi eklem iÃ§i hasarlanmalarÄ± olan kiÅŸilerde kireÃ§lenmeye gidiÅŸ daha hÄ±zlÄ± olur. KiÅŸinin yÃ¼kÃ¼nÃ¼ kas dokusu taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± iÃ§in spor kas kitlesini arttÄ±rarak ekleme binen yÃ¼kÃ¼n azalmasÄ±na yarar saÄŸlar.
6
Abone Ol
Kas gÃ¼cÃ¼mÃ¼z ne kadar fazla ise eklemleri binen yÃ¼k o kadar az olur. Bu nedenle kaslarÄ± zayÄ±f olan kiÅŸilerde eklem hasarlanmasÄ±, kÄ±kÄ±rdak hasarÄ± ve eklem iÃ§i yaralanmalar daha sÄ±k gÃ¶rÃ¼lÃ¼r.
Ani patlayÄ±cÄ± gÃ¼Ã§ gerektiren zumba, hitt gibi yoÄŸun kardiyo egzersizleri yapan kiÅŸilerin Ã¶zellikle egzersiz Ã¶ncesinde mutlaka Ä±sÄ±nma yapmalarÄ± ve kaslarÄ±nÄ± Ä±sÄ±tmalarÄ± gerekir. Ã–zellikle Kovid-19 pandemi dÃ¶neminde evde zaman geÃ§irmek adÄ±na yapÄ±lan online derslerde ve antrenmanlarda yeterli ÅŸekilde Ä±sÄ±nma hareketleri yapÄ±lmayabiliyor. Bu durumda eklem hasarlanmasÄ± daha sÄ±k gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
8
Abone Ol
Spor yaparken herhangi bir darbe veya ters bir hareket sonrasÄ±nda eklemlerde ÅŸiÅŸme, takÄ±lma hissi, eklem hareketi ile ses gelmesi ve aÄŸrÄ± oluÅŸursa mutlaka spor aktivitesine ara verilmeli. AÄŸrÄ± olan bÃ¶lgeye buz konarak istirahat edilmeli. EÄŸer aÄŸrÄ±, ÅŸiÅŸlik gibi ÅŸikayetler bu Ã¶nlemlere raÄŸmen devam ederse mutlaka bir uzmana danÄ±ÅŸÄ±lmalÄ±.