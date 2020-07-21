Spor konusunda Ã§ok fazla yanlÄ±ÅŸ bilgi var. Bunlardan biri de aÅŸÄ±rÄ± spor yapmaya baÄŸlÄ± eklemlerde kÄ±kÄ±rdak aÅŸÄ±nmasÄ± ve kireÃ§lenmesinin daha hÄ±zlÄ± olacaÄŸÄ±dÄ±r.



KÄ±kÄ±rdak aÅŸÄ±nmasÄ±, Ã¶zellikle 60 yaÅŸ Ã¼stÃ¼ kiÅŸilerde, ailesinde kÄ±kÄ±rdak aÅŸÄ±nmasÄ± veya kireÃ§lenme olanlarda ya da herhangi bir nedenle eklem cerrahisi geÃ§irenlerde daha sÄ±k rastlanan bir sorundur. Ancak bazÄ± yanlÄ±ÅŸ davranÄ±ÅŸlar nedeniyle her yaÅŸ grubunda ortaya Ã§Ä±kabiliyor. Ã–zellikle spor yaparken yapÄ±lan hatalarda. Spor yaparken vÃ¼cudun aÅŸÄ±rÄ± zorlanmasÄ±na izin vermemek iÃ§in mutlaka Ã¶ncesinde Ä±sÄ±nma ve germe egzersizleri yaparak olasÄ± eklem ve kas dokusu zedelenmeleri Ã¶nlenebilir.