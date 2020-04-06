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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Spor Fitness>Spor Ayakkabı Alırken Dikkat Etmeniz Gereken 7 Nokta
Spor Fitness
MAHMURE ÖZEL

Spor Ayakkabı Alırken Dikkat Etmeniz Gereken 7 Nokta

Günlük hayatın koşturmacasında ayaklarımızın konforlu olması demek, bizim de kendimizi iyi hissetmemiz, günümüzün iyi geçmesi anlamına geliyor. Burada da devreye, birçoğumuzun ayağından hiç çıkarmadığı spor ayakkabıları devreye giriyor. Peki doğru spor ayakkabı nasıl seçilir? Spor ayakkabı alırken nelere dikkat etmeliyiz?

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1Ayağınızı tanıyın

Ayağınızı tanıyın

Öncelikle ayak şeklinizi tanımak ile ile başlamalısınız. Bazılarının ayağının önü geniştir, bazılarının topuğunda sorun vardır, bazıları yürürken yamuk basıyordur... Ayak şeklinizi ve sorunlarınızı bilin, spor ayakkabı alırken bunları mutlaka göz önünde bulundurun.

2Ayakkabı almaya giderken ayaklarınız şiş olsun

Ayakkabı almaya giderken ayaklarınız 'şiş' olsun

Spor ayakkabı alacaksanız, bu alışverişi günün başında değil akşam saatlerinde yapmanızı öneriyoruz. Neden mi? Çünkü gün içinde koştururken, işlerimizi hallederken ayaklarımız şişer. Spor ayakkabının da amacı ayaklarımızı en şiş haliyle bile rahat ettirmektir. Bu sebeple şiş ayaklar ile aldığınız spor ayakkabı günün her saatinde size gereken konforu sunabilir.

3Nefes alma özelliği olmalı

Nefes alma özelliği olmalı

Spor ayakkabı alırken en dikkat edilmesi gereken şeylerden biri de kesinlikle nefes alabiliyor olması. Nefes almadan kastımız; ayaklarınızın ayakkabı içindeyken hava alabilmesi.

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Ayaklar, hava almadığı zaman terlemeye başlar ve bunun sonucunda ise koku meydana gelir. Ayakların hava almaması sadece koku oluşmasına neden olmaz aynı zamanda mantar gibi hastalıklara da davetiye çıkarır. Rahat, terden uzak, temiz kokan ve sorunsuz ayaklar için spor ayakkabınızın nefes aldığından emin olun.

5Önce rahatlık, sonra şıklık

Önce rahatlık, sonra şıklık

Spor ayakkabıların asıl amacı sizi rahat ettirmektir, şık görünmek değil. Artık sayısız modelde spor ayakkabı var ve hepsi de gerçekten çok şık. Ancak spor ayakkabı alırken önceliğiniz asla şıklık olmasın. Önce rahatlık, bunu sakın unutmayın.

6Giyeceğiniz çorabı göz önünde bulundurun

Giyeceğiniz çorabı göz önünde bulundurun

Günlük hayatta giydiğiniz çoraplar ile spor sırasında giydiğiniz çoraplar farklıysa bunu ayakkabı alırken göz önünde bulundurun. Aksi halde spor için en rahat ayakkabıyı alamazsınız. Size önerimiz, spor ayakkabı almaya gittiğinizde spor çoraplarınızı giyin ya da yanınızda götürün.

7Tek ayakkabı ile birçok spor olmaz

Tek ayakkabı ile birçok spor olmaz

Her spor branşına özel ayakkabılar bulunuyor. Bunun amacı ise spor yaparken maksimum konforu yakalayabilmek. Fitness mı yapacaksınız? Ona uygun ayakkabı alın. Açık havada koşacak mısınız? Açık havaya uygun ayakkabı alın. 

8Hafif olanları tercih edin

Hafif olanları tercih edin

Spor ayakkabı seçerken 'ne kadar hafif o kadar iyi' mantığı ile hareket edin. Uzun bağcıklardan, ayakkabıların birbirine sürtmesine sebep olabilecek aksesuarlardan kaçının.

Kaynak Fotoğraflar: Alamy

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