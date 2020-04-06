Spor Ayakkabı Alırken Dikkat Etmeniz Gereken 7 Nokta

Ayakkabı almaya giderken ayaklarınız 'şiş' olsun Spor ayakkabı alacaksanız, bu alışverişi günün başında değil akşam saatlerinde yapmanızı öneriyoruz. Neden mi? Çünkü gün içinde koştururken, işlerimizi hallederken ayaklarımız şişer. Spor ayakkabının da amacı ayaklarımızı en şiş haliyle bile rahat ettirmektir. Bu sebeple şiş ayaklar ile aldığınız spor ayakkabı günün her saatinde size gereken konforu sunabilir.