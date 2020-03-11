MAHMURE ÖZEL
Spirulina Nedir? Spirulinanın Faydaları Nelerdir?
Spirulina; toz ve küçük kapsüller halinde üretilen, günlük beslenmeye destek olarak tüketilen bir besin takviyesidir. Mavi ve yeşil alglerden oluşan mikroskobik bir yosun türü olan spirulina, içeriğindeki çok çeşitli besin miktarı ile öne çıkıyor. Protein, vitamin, mineral açısından zengin olması, üretimini ve tüketimini sürekli artırmaktadır. Peki spirulina nasıl kullanılır, faydaları nelerdir? Yan etkileri var mıdır?
Spirulina nedir?
Spirulina, bilinen en iyi oksijen üretici alglerin besine dönüştürülmüş hali olarak bilinmektedir. Spirulina, yüksek oranda protein, demir, B vitamini, birçok mineral ve vitamin kaynağı içerir. Mavi-yeşil alglerin özel bir kurutma sistemi ile kurutulup toz veya kapsül haline getirilmesi sonucunda spirulina tozu veya kapsülü ortaya çıkıyor.
Spirulinanın faydaları nelerdir?
•Ispanaktan daha fazla D vitamini bulundurduğu için demir eksikliği tedavisinde kullanılır.
•Alerjik reaksiyonlara karşı vücudunuzu korur.
•İçeriğindeki E vitamini, Çinko ve manganez sayesinde cilde maske olarak kullandığınızda arındırıcı ve toparlayıcı etkisini cildinizde fark edersiniz.
Spirulinanın yan etkileri nelerdir?
Kontrolsüz bir şekilde üretilen spirulina, ağır metaller dolu bir ortamda yetişebilir ve bunlar arasında cıva, kadmiyum, arsenik ve kurşun bulunmaktadır. Spirulinayı çok fazla tüketirseniz böbrek ve karaciğerlerinize zarar verebilirsiniz. Çocuklarda ağır metal içeren spirulinaya karşı hassasiyeti yetişkinlere kıyasla daha yüksektir.
Boşaltım sistemi bozuklukları
Spirulina çok fazla miktarda protein salgıladığı için proteinler vücut tarafından parçalandıkça amonyak ortaya çıkar. Çıkan amonyak üreye dönüşerek, kandaki ürenin artmasına neden olur. Böylece böbrekler sağlıklı çalışmayabilir ve böbrek taşı gibi sağlık sorunları baş gösterebilir.
Ödeme yol açabilir
Spirulinada vitaminler, proteinler ve mineraller açısından oldukça zengindir. Bu nedene bağlı olarak boşaltım sisteminde bazı sorunlar oluşur ve kanda aşırı miktarda besin bulunması ödemlerin ortaya çıkmasına sebep olur.
Fenilketonüri hastalığını tetikler
Fenilketonüri genetik olarak aktarılan bir bozukluk ve bu hastalığa sahip inşalar bazı amino asitleri tüketemezler. Bu hastalığa sahip kişilerin spirulinayı tüketmesi hastalığın daha tehlikeli bir hal almasını sağlayabilir.
11