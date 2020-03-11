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Geriİyi Yaşam Spirulina Nedir? Spirulinanın Faydaları Nelerdir?
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >İyi Yaşam>Spirulina Nedir? Spirulinanın Faydaları Nelerdir?
İyi Yaşam
MAHMURE ÖZEL

Spirulina Nedir? Spirulinanın Faydaları Nelerdir?

Spirulina; toz ve küçük kapsüller halinde üretilen, günlük beslenmeye destek olarak tüketilen bir besin takviyesidir. Mavi ve yeşil alglerden oluşan mikroskobik bir yosun türü olan spirulina, içeriğindeki çok çeşitli besin miktarı ile öne çıkıyor. Protein, vitamin, mineral açısından zengin olması, üretimini ve tüketimini sürekli artırmaktadır. Peki spirulina nasıl kullanılır, faydaları nelerdir? Yan etkileri var mıdır?

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1Spirulina nedir

Spirulina nedir?

Spirulina, bilinen en iyi oksijen üretici alglerin besine dönüştürülmüş hali olarak bilinmektedir. Spirulina, yüksek oranda protein, demir, B vitamini, birçok mineral ve vitamin kaynağı içerir. Mavi-yeşil alglerin özel bir kurutma sistemi ile kurutulup toz veya kapsül haline getirilmesi sonucunda spirulina tozu veya kapsülü ortaya çıkıyor.

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Bu çok faydalı besin, gıda takviyesi olarak tüketilmesinin yanı sıra toz haliyle yüz maskesi olarak kullanılabiliyor. Spirulina, %60 - 70 oranında bitkisel proteine sahip. Bu nedenle spirulina sadece bir ısırığında dana etinden tam tamına %30 daha fazla protein sahip olmanızı sağlıyor.

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3Spirulinanın faydaları nelerdir

Spirulinanın faydaları nelerdir?

•Ispanaktan daha fazla D vitamini bulundurduğu için demir eksikliği tedavisinde kullanılır.

•Alerjik reaksiyonlara karşı vücudunuzu korur.

•İçeriğindeki E vitamini, Çinko ve manganez sayesinde cilde maske olarak kullandığınızda arındırıcı ve toparlayıcı etkisini cildinizde fark edersiniz.

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•Kasların güçlenmesine yardımcı olur.

•Toksinleri vücuttan atar.

•Düzenli kullanımda yaşlanma belirtilerini azaltır.

5Spirulinanın yan etkileri nelerdir

Spirulinanın yan etkileri nelerdir?

Kontrolsüz bir şekilde üretilen spirulina, ağır metaller dolu bir ortamda yetişebilir ve bunlar arasında cıva, kadmiyum, arsenik ve kurşun bulunmaktadır. Spirulinayı çok fazla tüketirseniz böbrek ve karaciğerlerinize zarar verebilirsiniz. Çocuklarda ağır metal içeren spirulinaya karşı hassasiyeti yetişkinlere kıyasla daha yüksektir.

6Boşaltım sistemi bozuklukları

Boşaltım sistemi bozuklukları

Spirulina çok fazla miktarda protein salgıladığı için proteinler vücut tarafından parçalandıkça amonyak ortaya çıkar. Çıkan amonyak üreye dönüşerek, kandaki ürenin artmasına neden olur. Böylece böbrekler sağlıklı çalışmayabilir ve böbrek taşı gibi sağlık sorunları baş gösterebilir.

7Ödeme yol açabilir

Ödeme yol açabilir

Spirulinada vitaminler, proteinler ve mineraller açısından oldukça zengindir. Bu nedene bağlı olarak boşaltım sisteminde bazı sorunlar oluşur ve kanda aşırı miktarda besin bulunması ödemlerin ortaya çıkmasına sebep olur.

8Hazımsızlık

Hazımsızlık

Spirulina tüketimi sindirim sisteminin fazla miktarda gaz üretmesine sebep olabilir ve bu da karın kramplarına sebep olabilir. Bu nedenle spirulinayı çok fazla tüketmemeye özen göstermelisiniz.

9Fenilketonüri hastalığını tetikler

Fenilketonüri hastalığını tetikler

Fenilketonüri genetik olarak aktarılan bir bozukluk ve bu hastalığa sahip inşalar bazı amino asitleri tüketemezler. Bu hastalığa sahip kişilerin spirulinayı tüketmesi hastalığın daha tehlikeli bir hal almasını sağlayabilir.

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Spirulina herhangi bir rahatsızlığın tedavisinde direk kullanılan bir ilaç değildir ve yazılanlar sadece tavsiyedir. Doktorunuza danışmadan asla kullanmayınız.

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