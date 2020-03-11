Spirulina Nedir? Spirulinanın Faydaları Nelerdir?

Bu çok faydalı besin, gıda takviyesi olarak tüketilmesinin yanı sıra toz haliyle yüz maskesi olarak kullanılabiliyor. Spirulina, %60 - 70 oranında bitkisel proteine sahip. Bu nedenle spirulina sadece bir ısırığında dana etinden tam tamına %30 daha fazla protein sahip olmanızı sağlıyor.