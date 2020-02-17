Sperm Sayısı ve Kalitesi Nasıl Arttırılır?

Çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerde üreme fonksiyonları sağlıklı ve yeterli şekilde çalışması gerekir. Aksi bir durum yaşandığında ise genellikle sorunun 'kadın' kaynaklı olduğu düşünülüyor.



Erkeklerin çoğu, sperm sayısının yetersiz olmasından kaynaklı bir sorun yaşanabileceğini düşünmüyor. Günümüzde her 6 çiftten 1’i çocuk sahibi olmakta zorluk yaşıyor. Bu sorunu yaşayan çiftlerin yüzde 20'si sperm kalitesi ve sayısı sebebi ile çocuk sahibi olmakta zorlanıyor. -