Sperm Sayısı ve Kalitesi Nasıl Arttırılır?

Günümüzde çocuk sahibi olmak bir hayli zorlaştı. Neredeyse her 6 çiftten 1'i çocuk sahibi olmakta zorlanıyor. Çocuk sahibi olmakta zorlanan çiftlerin yüzde 20'sinde ise sorun sperm sayısı ve kalitesi olarak karşımıza çıkıyor. Uzmanlar, beslenme listenize dahil edeceğiniz bazı besinler ile sperm sayısını ve kalitesini arttırabileceğinizi söylüyor.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerde üreme fonksiyonları sağlıklı ve yeterli şekilde çalışması gerekir. Aksi bir durum yaşandığında ise genellikle sorunun 'kadın' kaynaklı olduğu düşünülüyor.
Erkeklerin çoğu, sperm sayısının yetersiz olmasından kaynaklı bir sorun yaşanabileceğini düşünmüyor. Günümüzde her 6 çiftten 1’i çocuk sahibi olmakta zorluk yaşıyor. Bu sorunu yaşayan çiftlerin yüzde 20'si sperm kalitesi ve sayısı sebebi ile çocuk sahibi olmakta zorlanıyor. -
2
Sperm kalitesi niye bozulur?
Hava kirliliği, sigara dumanı, kötü ve dengesiz beslenme, aşırı stres gibi faktörler spermlerde hasara yol açıyor. Öte yandan serbest radikaller yani 'oksidatif stres' de spermleri olumsuz etkiliyor.
3
Sperm kalitesini arttıracak besinler
Kabak çekirdeği
Kabak çekirdeği önemli bir çinko kaynağıdır. Çinko da sperm gelişiminde ve testosteron üretiminde önemli bir rol oynar.
4
Kuşkonmaz
Serbest radikallere karşı diğer bir silahımız kuşkonmazdır. Bol miktarda C vitamini içerir, semen volümünü ve sperm hareketlerini arttırır.
5
Muz
Muz, libidoyu artırır ve içerdiği bromelain adı verilen enzim sayesinde seks hormonlarını düzenler. Ayrıca vücudun sperm üretme kabiliyetini artıracak C, A ve B1 vitamini içerir.
6
Domates
'Likopen' adı verilen antioksidan sperm sayısını ve kalitesini artırması ile bilinir. Domates ise likopen zengini besinlerin başında gelir. Domatesteki likopen etkisini arttırmak için zeytinyağı ile beraber tüketebilirsiniz.
7
Ceviz
Omega 3 yağ asitleri hem sperm sayısını hem de genital bölgeye gelen kan akımını artırır. Ceviz mükemmel bir Omega 3 kaynağıdır. Hem ara öğün hem de gıdalarla alınabilir.
8
Yaban mersini
Yaban mersini harika bir antioksidan kaynağıdır. Aynı zamanda anti enflamatuar özelliği de bulunur. Bu özellikleri yaban mersinini sperm sayısını arttırıcı bir besin yapar. Günde bir avuç yaban mersini tüketerek hem sağlıklı bir ara öğün yapmış hem de sperm kalitenizi arttırmış olursunuz.
9
Su
Evet, yanlış duymadınız. Su içmenin sağlığa olan faydalarından bir tanesi de spermlere olan etkisi. Sperm sayısı ve kalitesini arttırmanın en basit yollarından biri her gün yeterli miktarda su tüketmektir.
10
Bitter çikolata
Siyah çikolata, sperm ve semen hacmini iki katına çıkartabilen bir amino asit içerir. Aynı zamanda antioksidandır. Antioksidanlar toksin ve hava kirliliğiyle bağlantılı erkek kısırlığından sorumlu serbest radikallere karşı güçlü bir silahtır. Unutmayın, çikolata ne kadar siyahsa faydası o kadar fazla!
11
Nar
Nar, iltihap önleyici ve kan dolaşımı düzenleyici etkilerinin yanı sıra testosteron üretimini arttırıcı etkisiyle de deyim yerindeyse bir süper besin! Yapılan bir araştırma, 7 hafta boyunca her gün nar suyu içenlerde sperm hasarını önleyen antioksidanların üretiminde artış olduğunu ortaya koymuş.
12
Sarımsak
Sarımsak mükemmel şekilde bebek şansınızı artırır. İki sihirli element içerir; allicin ve selenyum. Bunlar cinsel organa gelen kan akımını artırarak sperm hasarını önlerler ve antioksidan özellikleri dolayısıyla sperm hareketini artırırlar. Günde 1 ya da 2 diş tüketilmesi yeterli olacaktır.
13
Brokoli
A vitamini eksikliği düşük üreme kapasitesiyle bağlantılıdır. A vitamini eksikliği spermleri ağır kanlı ve miskin yapar. Kırmızı biber, ıspanak ve kayısı da A vitamini içerir.
14
Midye
Midye en zengin çinko kaynaklarındandır. Çinko sperm üretiminde önemli bir yere sahiptir. Günde 15 mg çinko yeterli olmaktadır. Ayrıca kabak çekirdeği ve ahtapot da zengin çinko kaynağıdır.
15
Öte yandan yapılan araştırmalar, kafeinin sperm sayısında, şeklinde ve hareketlerinde olumsuz etkileri olduğunu ortaya koydu.
Diyet içeceklerde kullanılan ve yapay bir tatlandırıcı olan aspartam, sperm sayısını azaltıyor ve DNA hasarına yol açıyor.