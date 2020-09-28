Sperm Sayısı Nasıl Artırılır? Uzmanından 9 Tavsiye...

SOYA VE ÖSTROJEN AÇISINDAN ZENGİN GIDALARIN TÜKETİMİNİ SINIRLAYIN Bazı yiyecekler, özellikle soya ürünleri bitki östrojeni içerir. Bu, testosteron bağını ve sperm üretimini azaltabilir.



Çin'deki 1.319 erkek üzerinde 2019 yılında yapılan bir araştırma, menide daha yüksek bitki östrojen konsantrasyonlarının daha düşük kaliteli sperm anlamına geldiğini bulmuştur.



Pek çok konserve ve plastik ürün, sentetik östrojen formlarında da yüksektir.