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Geriİyi Yaşam Sosyal Medyanın Zararlı Etkileri Nasıl Önlenir?
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >İyi Yaşam>Sosyal Medyanın Zararlı Etkileri Nasıl Önlenir?
İyi Yaşam
MAHMURE ÖZEL Kaynak Fotoğraflar: iStock, Pxhere

Sosyal Medyanın Zararlı Etkileri Nasıl Önlenir?

Özellikle son zamanlarda vaktimizin büyük bir bölümünü sosyal medyada geçiriyoruz. Sosyal medyada aşırı zaman geçirmenin psikolojimize olumsuz etkileri olabiliyor. Sosyal medyanın benliğiniz üzerindeki etkisini nasıl azaltacağınıza dair bazı ipuçlarını bir araya getirdik.

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1Gelen uyarıları kapatın
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Gelen uyarıları kapatın

Sosyal medya bildirimlerini kapatmak kadar basit bir eylem, uygulamalarda çok fazla zaman harcamanıza engel olabilir. Bu şekilde, sürekli olarak gelen bildirimlere bir göz atma eğilimde olmazsınız.

2Hayatın sadece bir anını gösterdiğini unutmayın
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Hayatın sadece bir anını gösterdiğini unutmayın

Çoğu insan ağladıktan hemen sonra, berbat bir gün geçirirken veya mutsuz bir anını paylaşmaz. Bu nedenle, gösterişli ve eğlence dolu bir hesap gördüğünüzde, gösterdikleri şeyin önemli anlar olduğunu unutmayın. Perde arkasında neler olduğunu bilmiyorsunuz.

3İlham alın, cesaretinizi kırmayın
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İlham alın, cesaretinizi kırmayın

Sosyal medyada süper başarılı birini görürseniz, kendinizi kötü hissetmeye başlayabilirsiniz. Bunların sizi motive etmesine ve yaptıklarının size ilham vermesine izin verin. Küçük adımlar yeterlidir ve hedeflerinize ulaşılabileceğine dair bir örnek olabilir.

4Ara verin
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Ara verin

Çok fazla kıyasladığınızı veya yargıladığınızı hissediyor olabilirsiniz. Sadece bir günlüğüne bile olsa sosyal medya hesaplarından çıkış yapmak ve ara vermek son derece yararlı olabilir. Telefonunuzdan uzakta biraz zaman geçirmenin tadını çıkarın.

5Paylaşmadan önce düşünün
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Paylaşmadan önce düşünün

Çoğu zaman sosyal medyada, bize çok sayıda beğeni veya yorum alacağımızı umduğumuz şeyler yayınlıyoruz. Ancak bu, pek çok olumsuz yoruma da neden olabilir. Bunun bir popülerlik yarışması olmadığını hatırlamaya çalışın. Gönderdiğiniz şeyi beğendiyseniz, önemli olan tek şey bu.

6Yatmadan önce “hoşça kal” deyin
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Yatmadan önce “hoşça kal” deyin

Yatmadan önce sosyal medyayı kontrol etmek, sizi uykunuzdan alıkoyabilir. Pek çok çalışma, bunun çok fazla dikkat dağıtıcı olduğunu gösteriyor. Uyumadan önce telefonla ilgilenmeyi bırakmak, daha iyi bir uyku çekmenize ve dolayısıyla ruh halinizi iyileştirmenize olanak tanır.

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