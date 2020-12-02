Sosyal Medyanın Zararlı Etkileri Nasıl Önlenir?

Paylaşmadan önce düşünün Çoğu zaman sosyal medyada, bize çok sayıda beğeni veya yorum alacağımızı umduğumuz şeyler yayınlıyoruz. Ancak bu, pek çok olumsuz yoruma da neden olabilir. Bunun bir popülerlik yarışması olmadığını hatırlamaya çalışın. Gönderdiğiniz şeyi beğendiyseniz, önemli olan tek şey bu.