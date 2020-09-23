Sosyal Medyada Güvenliğinizi Sağlamanın 5 Yolu

5. İfade özgürlüğünün bazı sonuçları vardır Siyasal, sosyolojik, ekonomik. ya da ekolojik; konusu her ne olursa olsun ifade özgürlüğünün bazı sonuçları vardır. Takipçileriniz, sahip olduğunuz ideolojik yapıdan farklı olarak bir düşünceye sahip olabilir. Kendi fikrinizi beyan ettiğiniz herkese açık olan paylaşımlar bu yüzden bazı takipçilerinizin hoşuna gitmeyebilir ve bu fikir ayrılığı, verinizin subjektif olarak takipçilerinizin aklına kodlanabilir. Bu durumun önüne geçebilmek için paylaşımlarınızın erişimini kısıtlayın. Herkese açık paylaşım yapmak yerine belirli kişilere paylaşım yapmayı tercih edin.



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