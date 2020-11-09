Sonbahar ve Kış Aylarının 10 Süper Besini

LAHANA Lahana, çok besleyici ve faydalı bir sebzedir. Güçlü bir antioksidandır. Lahana iltihabı önler, kalp hastalıkları, karaciğer yağlanmasına karşı koruyucudur. İçerdiği yüksek miktarda A, C ve K vitamini sayesinde bağışıklık sistemini destekler. Potasyum bakımından zengin bir sebze olduğu için kan basıncını dengeler. Lahana iyi bir lif kaynağıdır, bu nedenle sindirim sistemine yardımcı olur ve kilo vermeyi kolaylaştırır.