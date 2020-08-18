Somon Fümenin Yararları Neler? Kimler Somon Tüketmemeli?

SOMON FÜME BESİN DEĞERLERİ Somonun füme versiyonu, sağlıklı yağlar, mineraller, yüksek kaliteli protein ve vitaminlerle şekilde doludur. Üstelik kalorisi de düşük. Bir porsiyon füme somon köftesinde:



- 117 kalori



- Protein: 18 gram



- Yağ: 4 gram



Füme somon ayrıca omega-3 yağ asitleri sağlar. Bu önemlidir çünkü vücudumuz bu temel yağları oluşturamaz. Omega-3 yağ asitleri şu konularda yardımcı olur:



-Sağlıklı yaşlanma



-Kalp sağlığı



-Beyin işlevselliği