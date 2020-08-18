Somon Fümenin Yararları Neler? Kimler Somon Tüketmemeli?

Somon füme genellikle diğer balıklara nispeten yüksek maliyetiyle bilinir. Normalde somon füme; kraker veya simit gibi atıştırmalık yiyeceklerin lezzetini artırmak için kullanılır. Peki somon fümenin faydalarını biliyor musunuz? Somon fümenin yararlarına ve olası zararlarına bakalım...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Somon füme genellikle farklı malzeme türleriyle birleştirilir, örneğin;
- Domates
- Salatalık
- Krem peynir
2
Abone Ol
SOMON FÜME BESİN DEĞERLERİ
Somonun füme versiyonu, sağlıklı yağlar, mineraller, yüksek kaliteli protein ve vitaminlerle şekilde doludur. Üstelik kalorisi de düşük. Bir porsiyon füme somon köftesinde:
- 117 kalori
- Protein: 18 gram
- Yağ: 4 gram
Füme somon ayrıca omega-3 yağ asitleri sağlar. Bu önemlidir çünkü vücudumuz bu temel yağları oluşturamaz. Omega-3 yağ asitleri şu konularda yardımcı olur:
-Sağlıklı yaşlanma
-Kalp sağlığı
-Beyin işlevselliği
3
Abone Ol
Somon füme ile bir sıkıntı, içindeki tuz miktarıdır. Bir porsiyon füme somon parçası normalde 600-1200 mg tuz içerir.
Tuz içeriğine dikkat etmeniz gerekir.
4
Abone Ol
SOMONUZU SEÇME VE SAKLAMA
Somon satın alırken ürün etiketlerini inceleyin. Bazı çeşitler, siz ambalajı açana kadar soğutma gerektirmez. Diğerlerinin hemen buzdolabına girmesi gerekir.
Açılmış somonu dondurucuda 90 gün dondurabilir veya buzdolabında 14 güne kadar saklayabilirsiniz.
Somon füme üzerinde koyu lekelere dikkat edin. Bu lekeli alanları kesin çünkü tadı güzel olmayacak.
5
Abone Ol
SOMON FÜME RİSKLERİ
Dikkat etmeniz gereken en büyük sorun sodyum seviyeleri. Örneğin kalp rahatsızlığı için zaten risk altındaysanız somon balığı konusunda dikkatli olun.
6
Abone Ol
Somon açısından risk altında olan kişiler şunlardır:
- Zayıflamış bağışıklık sistemine sahip kişiler
- Yaşlı yetişkinler
- Yeni doğanlar
- Hamile kadınlar
Bu insan grupları, soğuk füme somon balığından kaçınarak güvende kalabilirler.