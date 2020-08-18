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GeriBeslenme Önerileri Somon Fümenin Yararları Neler? Kimler Somon Tüketmemeli?
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Beslenme Önerileri>Somon Fümenin Yararları Neler? Kimler Somon Tüketmemeli?
Beslenme Önerileri

Somon Fümenin Yararları Neler? Kimler Somon Tüketmemeli?

Somon füme genellikle diğer balıklara nispeten yüksek maliyetiyle bilinir. Normalde somon füme; kraker veya simit gibi atıştırmalık yiyeceklerin lezzetini artırmak için kullanılır. Peki somon fümenin faydalarını biliyor musunuz? Somon fümenin yararlarına ve olası zararlarına bakalım...

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1
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Somon füme genellikle farklı malzeme türleriyle birleştirilir, örneğin;

- Domates

- Salatalık

- Krem peynir

2SOMON FÜME BESİN DEĞERLERİ
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SOMON FÜME BESİN DEĞERLERİ

Somonun füme versiyonu, sağlıklı yağlar, mineraller, yüksek kaliteli protein ve vitaminlerle şekilde doludur. Üstelik kalorisi de düşük. Bir porsiyon füme somon köftesinde:

- 117 kalori

- Protein: 18 gram

- Yağ: 4 gram

Füme somon ayrıca omega-3 yağ asitleri sağlar. Bu önemlidir çünkü vücudumuz bu temel yağları oluşturamaz. Omega-3 yağ asitleri şu konularda yardımcı olur:

-Sağlıklı yaşlanma

-Kalp sağlığı

-Beyin işlevselliği

3
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Somon füme ile bir sıkıntı, içindeki tuz miktarıdır. Bir porsiyon füme somon parçası normalde 600-1200 mg tuz içerir.

Tuz içeriğine dikkat etmeniz gerekir.

4SOMONUZU SEÇME VE SAKLAMA
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SOMONUZU SEÇME VE SAKLAMA

Somon satın alırken ürün etiketlerini inceleyin. Bazı çeşitler, siz ambalajı açana kadar soğutma gerektirmez. Diğerlerinin hemen buzdolabına girmesi gerekir.

Açılmış somonu dondurucuda 90 gün dondurabilir veya buzdolabında 14 güne kadar saklayabilirsiniz.

Somon füme üzerinde koyu lekelere dikkat edin. Bu lekeli alanları kesin çünkü tadı güzel olmayacak.

5SOMON FÜME RİSKLERİ
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SOMON FÜME RİSKLERİ

Dikkat etmeniz gereken en büyük sorun sodyum seviyeleri. Örneğin kalp rahatsızlığı için zaten risk altındaysanız somon balığı konusunda dikkatli olun.

6Somon açısından risk altında olan kişiler şunlardır:
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Somon açısından risk altında olan kişiler şunlardır:

- Zayıflamış bağışıklık sistemine sahip kişiler

- Yaşlı yetişkinler

- Yeni doğanlar

- Hamile kadınlar

Bu insan grupları, soğuk füme somon balığından kaçınarak güvende kalabilirler.

Fotoğraflar: İstock

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