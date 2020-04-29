Sokak Sütü İle İşlenmiş Süt Arasındaki 10 Fark!

9-) Uzun ömürlü ve sağlıklı: Kontrollü koşullarda gerçekleştirilen bir ısıl işlemle sütün içindeki patojen (hastalık yapan) bakteriler tümüyle yok edilmektedir. Pastörize edilmiş sütlerin en önemli özelliği teknolojik işlemin hemen arkasından, taşınmada dahil olmak üzere soğuk zincir ihtiyacının varlığıdır. Satın alındığı yerde dahil olmak üzere evlerde de yine soğuk ortamlarda, buzdolabında bulundurulmalıdır. Pastörize sütlerin raf ömrü, ambalajı açılmadan buzdolabında saklandığı takdirde, 5 ile 7 gün arasındadır. Ambalajı açıldığında dayanma süresi kısalır, 1-2 gün arasında değişir. Uzun ömürlü ve pastörize sütler, herhangi bir katkı maddesi içermemektedir. Kontrollü ısı uygulaması ve ambalajlama tekniği ile pastörize sütlerin besin kalitesi korunur.