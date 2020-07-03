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GeriÜnlü Kombinleri Sokak Stili: Emily Ratajkowski'den Blazer Ceket Giyme Dersleri
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Moda >Ünlü Kombinleri>Sokak Stili: Emily Ratajkowski'den Blazer Ceket Giyme Dersleri
Ünlü Kombinleri
MAHMURE ÖZEL

Sokak Stili: Emily Ratajkowski'den Blazer Ceket Giyme Dersleri

Muhteşem vücudu, cesur pozları, cool tavırları ve yaratıcı stil anlayışı ile o deyim yerindeyse bir 'öldüren cazibe'... Evet, Emily Ratajkowski'den bahsediyoruz.

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Kırmızı halı görünümleriyle cesaretini ve moda anlayışını birleştirerek her zaman ilgi odağı olmayı başaran Emrata, sokak stilinde de çabasız şıklığı ile ilham oluyor. Modelin en sık kullandığı parçaların başında ise oversize kesim blazer ceketler yer alıyor. Peki  Emily Ratajkowski blazer ceketler ile hem cool hem de seksi olmayı nasıl başarıyor?

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Emily Ratajkowski'nin sokak stilini gördüğümüzde hiçbir zaman abartılı ve göze batan parçalar görmüyoruz ama her zaman 'wow' oluyoruz. Emrata, günlük hayatın rahat parçalarını, çok sevdiği blazer ceketler ile muhteşem bir uyum içinde birleştiriyor. Mesela bisikletçi taytı ve crop top giyiyor, buraya kadar oldukça salaş. Sonra üstüne bir blazer ceket alıyor ve hooop işte görenlerin "Ne kadar şık olmuş!" dediği sokak stiline dönüşüyor.

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Oversize parçaları en usta taşıyan isimlerden biri kesinlikle Emily. Onu köpeği Colombo'yu gezdirirlen genellikle konforlu kombinler içinde görüyoruz. Blazer ceketini bol kesim pantolonlar ve sneaker ayakkabılar ile tamamlıyor.

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Blazer ceketin içine her zaman muhteşem karın kaslarını gözler önüne seren büstiyerler giymiyor. Bazen boğazlı kazaklar tercih ediyor ve alışık olduğumuz parçalara yeni birer soluk getiriyor.

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Bazen ceket ve pantolonunu takım giyiyor, ceketinin önünü ilikliyor ve bu maskülen stil ona çok yakışıyor.

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Biliyoruz ki ceketler her zaman pantolonlar için değildir. Emrata da böyle düşünüyor olacak ki uzun kesim ceketlerini mini boy elbiselerin üzerinde kullanıyor. Ayağına bazen topuklu botlar bazen de sneaker ayakkabılar giyiyor.

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Bazen ise bir ceket tek başına şık olmaya yetiyor. Nasıl mı? Onu elbise olarak kullanarak!

Kaynak Fotoğraflar: Backgrid USA, DepoPhotos

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