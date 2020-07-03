Sokak Stili: Emily Ratajkowski'den Blazer Ceket Giyme Dersleri

Emily Ratajkowski'nin sokak stilini gördüğümüzde hiçbir zaman abartılı ve göze batan parçalar görmüyoruz ama her zaman 'wow' oluyoruz. Emrata, günlük hayatın rahat parçalarını, çok sevdiği blazer ceketler ile muhteşem bir uyum içinde birleştiriyor. Mesela bisikletçi taytı ve crop top giyiyor, buraya kadar oldukça salaş. Sonra üstüne bir blazer ceket alıyor ve hooop işte görenlerin "Ne kadar şık olmuş!" dediği sokak stiline dönüşüyor.