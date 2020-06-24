Şok Diyetlerle Kısa Zamanda Kilo Vermek Mümkün mü?

Şok diyetler kas kaybına neden oluyor Şok diyetler, tansiyon ve kan şekerinin düşmesine neden olur. Bunun sonucu olarak da halsizlik, baş ağrısı ve konsantrasyon bozukluğu gibi etkiler ortaya çıkar. 3-5 gün gibi kısa sürede uygulanan şok diyetler, kilo kaybına değil, vücuttan kas kaybına neden olur. Bu da sağlıklı kilo verildiği algısı oluşturur. Hatta bazen vücuttan su atıldığı için kilo verilmiş gibi yanlış bir düşünce oluşmasına dahi neden olur.