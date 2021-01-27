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GeriBeslenme Önerileri Soğan, Sarımsak, Bal, Kefir... Güçlü Bağışıklık İçin Bu Besinleri Eksik Etmeyin!
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Beslenme Önerileri>Soğan, Sarımsak, Bal, Kefir... Güçlü Bağışıklık İçin Bu Besinleri Eksik Etmeyin!
Beslenme Önerileri
DHA Kaynak Fotoğraflar: iStock, Ingimage, Pixabay

Soğan, Sarımsak, Bal, Kefir... Güçlü Bağışıklık İçin Bu Besinleri Eksik Etmeyin!

Kış aylarının genel vücut sağlığı açısından dikkatli olunması gereken bir mevsim olduğuna dikkat çeken Gastronomi Bölümü Öğr. Gör. Gökhan Taşpınar, kış soğuklarıyla birleşen pandemi şartlarında vücudu dirençli tutacak besinler hakkında bilgi verdi.

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Güçlü bir bağışıklık için sofranızdan eksik etmemeniz gereken besinler...

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Nar, elma, portakal, mandalina, greyfurt gibi meyveler her durumda kış aylarının vazgeçilmez besinleridir. Özellikle nar, bağışıklık sistemimizi güçlendirir, antioksidandır ve kalp dostudur.

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Elma; A, B6, C, E, K vitaminleri ile vücuda güç verir ve sindirim dostudur. Portakal, mandalina ve greyfurt gibi turunçgiller, yüksek oranda C vitamini deposudur ve bağışıklığımızı güçlendirirler.

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Sağlıklı kış sebzelerinden olan kereviz kalp dostudur ve karaciğerin temizlenmesinde faydaları bulunur. A vitamini ve beta karoten açısından zengin olan havuç vücuttaki toksinlerin atılması ve mikroplarla savaşta yardımcı olur.

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Demir açısından zengin bir kaynak olan ıspanak da içerdiği vitamin ve minerallerle kas ve sinir sistemine fayda sağlayan gıdalar arasında yer alır ve bol bol tüketilmesi önerilir.

6Omega-3 deposu su ürünleri
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Omega-3 deposu su ürünleri

Haftada ortalama üç porsiyon et tüketimi sağlık için faydalıdır. Av yasakları yokken mevsim balıklarını, on iki ay boyunca da çiftlik balıklarını bol bol tüketebiliriz.

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Etler, protein bakımından zengin besin kaynaklarıdır. Özellikle su ürünleri, proteinin yanında kalp-damar dostu olan Omega-3 ve Omega-6 yağ asitlerince de zengin besinlerdir.

8Soğan, sarımsak, bal ve kefir
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Soğan, sarımsak, bal ve kefir

Soğan ve sarımsak güçlü antioksidanlardır. Halk arasında doğal antibiyotik olarak adlandırılan bu besinlerin de mümkün olduğu kadar çok tüketilmesi gerekir.

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Yoğurt ve kefir, probiyotik bakımından zengindir ve bu sayede bağışıklığımızı güçlendirir ayrıca bağırsak ve kemik için de faydalıdır.

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Balın içeriğinde bol miktarda mineral ve B vitamini vardır. Antibakteriyel özelliğe sahiptir ve birçok hastalığa karşı vücudumuzu korur. Bu besinlerin yanında güzel bir enerji kaynağı olan baklagilleri de unutmamalıyız.

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Kış aylarında yağlı ve şekerli besinlerden mümkün olduğunca uzak durmak gerekir. Enerji ihtiyacının mevsim sebzeleri ve baklagillerden, şeker ihtiyacınınsa doğal şeker kaynağı olan meyvelerden teminine özen gösterilmelidir.

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