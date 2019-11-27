SofranÄ±zdaki Renkler Size Ne AnlatÄ±yor?

MAVÄ° VE MOR Mavi ve mor renge sahip besinlere rengini veren Ã¶zel bileÅŸenlerin ismiÂ antosiyaninlerdir. Antosiyaninler, bu besinlere rengin yanÄ± sÄ±ra saÄŸlÄ±k da katar. Bu antioksidan bileÅŸen, hÃ¼cre hasarÄ±nÄ± Ã¶nler, hÃ¼crelerin yaÅŸlanmasÄ±nÄ± geciktirir, kalp hastalÄ±klarÄ± ve kanser riskini azaltmaya yardÄ±mcÄ± olur.



Beslenmenize eklemeniz gereken mavi ve morlar: Mor lahana, erik, kuru Ã¼zÃ¼m, mor Ã¼zÃ¼m, yaban mersini, bÃ¶ÄŸÃ¼rtlen, kuru erik, patlÄ±can, incir...