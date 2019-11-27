SofranÄ±zdaki Renkler Size Ne AnlatÄ±yor?

SÄ±klÄ±kla aynÄ± besinleri mi tÃ¼ketiyorsunuz yok sa farklÄ±lÄ±klara da aÃ§Ä±k mÄ±sÄ±nÄ±z? Uzmanlar, besinleri renklerine gÃ¶re kategorize ediyor ve hemen her renkten gÄ±danÄ±n sofranÄ±zda bulunmasÄ±nÄ± Ã¶neriyor. Peki hangi renk size ne anlatÄ±yor?
Ancak saÄŸlÄ±klÄ± beslenmenin temeli Ã§eÅŸitli bir beslenme dÃ¼zeninden geÃ§iyor. O zaman sofralarÄ±nÄ±zÄ± renklendirmeye var mÄ±sÄ±nÄ±z? Hangi renk besinler vÃ¼cuda ne fayda saÄŸlÄ±yor? Ä°ÅŸte cevaplar...
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KIRMIZI
Bitkilere kÄ±rmÄ±zÄ± rengini veren likopen, kanser riskini azaltmaya ve kalp saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± desteklemeye yardÄ±mcÄ± olan bir antioksidandÄ±r. YapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalar, likopenin Ã¶zellikle prostat kanseri Ã¼zerinde olumlu etkiler gÃ¶sterdiÄŸini, vÃ¼cuttaki serbest radikallerin uzaklaÅŸmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olduÄŸunu ortaya koydu.Â
Mavi ve mor renge sahip besinlere rengini veren Ã¶zel bileÅŸenlerin ismiÂ antosiyaninlerdir. Antosiyaninler, bu besinlere rengin yanÄ± sÄ±ra saÄŸlÄ±k da katar. Bu antioksidan bileÅŸen, hÃ¼cre hasarÄ±nÄ± Ã¶nler, hÃ¼crelerin yaÅŸlanmasÄ±nÄ± geciktirir, kalp hastalÄ±klarÄ± ve kanser riskini azaltmaya yardÄ±mcÄ± olur.
Beslenmenize eklemeniz gereken mavi ve morlar: Mor lahana, erik, kuru Ã¼zÃ¼m, mor Ã¼zÃ¼m, yaban mersini, bÃ¶ÄŸÃ¼rtlen, kuru erik, patlÄ±can, incir...
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SARI VE TURUNCU
Karotenoidler, besinlere sarÄ± ve turuncu rengini veren bileÅŸendir. Karotenoidler, gÃ¶z saÄŸlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in oldukÃ§a Ã¶nemlidir. Katarakt ve yaÅŸa baÄŸlÄ±Â makula dejenerasyonunu Ã¶nlerÂ
Beslenmenize eklemeniz gereken sarÄ± ve turuncular: Kavun, mandalina, portakal, havuÃ§, muz, balkabaÄŸÄ±, tatlÄ± patates, mÄ±sÄ±r, sarÄ± biber, kayÄ±sÄ±, ÅŸeftali, ananas...
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BEYAZ VE KAHVERENGÄ°
Beyaz besinler ise allisin iÃ§erir. Allisin,Â antitÃ¼mÃ¶r, antiviral ve antibakteriyel Ã¶zelliklere sahiptir. Zengin iÃ§eriÄŸi ile beyaz ve kahverengi besinler, iyi birer antioksidan kaynaÄŸÄ±dÄ±r.
Beslenmenize eklemeniz gereken beyaz ve kahverengiler: Mantar, sarÄ±msak, soÄŸan, karnabahar, pÄ±rasa, turp...