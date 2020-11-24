MAHMURE ÖZEL Kaynak Fotoğraflar: Depophotos, Instagram
Sofia Vergara’dan Makyaj Tüyoları
Kolombiyalı oyuncu ve model Sofia Vergara, en doğru makyaj yapan ünlü isimlerden biri olarak kabul edilir. Makyajının her zaman mükemmel görünmesinin elbette bir sırrı var ve o kadar profesyonel ki hiçbirimiz bunu fark etmiyoruz bile. Eğer Vergara gibi kusursuz ve çekici görünmek istiyorsanız, şimdiye kadarki en iyi makyaj tüyoları için sizi şöyle alalım.
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1
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Kedi gözleri ön plana çıkarın
Sofia Vergara'nın kırmızı halıda en çok kendini belli eden makyajı kesinlikle kedi gözüdür. Onun cesur bir göz farı kullandığını pek görmeyiz, bunun yerine her zaman vurgulu kedi bakışlarını tercih ediyor. Pek çok kadın buna cesaret edemese de gerçek şu ki etkileyici olmanın en önemli sırrı bu bakışlarda saklı.
2
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Allık sürmeyi unutmayın
Kontür makyaj stili bugünlerde hemen her yerde karşımıza çıkıyor. Ancak hem çok zaman aldığından hem de doğal görünmediğinden, günlük yaşantıda pek fazla tercih edilmiyor. Bunu yapamıyorsanız, ne olursa olsun günlük rutininize allıkları eklemeyi ihmal etmeyin. Vergara da aynen böyle yapıyor ve yanaklarına daime allık ile renk katıyor.
3
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Ruj sürerken doğal renkleri tercih edin
Sofia neredeyse her zaman rujda açık tonları tercih ediyor. Elbette kırmızı bir ruj karşımızdakilerin aklını almaya yetecektir. Ancak klasik bir görünüm için, siz de Vergara gibi açık pembe veya leylak tonlarını tercih edebilirsiniz.
4
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Klasik bir görünüm seçin ve ona bağlı kalın
Klasik demişken, Sofia Vergara'nın neredeyse her zaman aynı makyajı kullandığını fark ettiniz mi? Belki de yaşlanmıyormuş gibi görünmesinin en büyük sırrı budur. Aynı makyajı o kadar uzun süredir yapıyor ki, neredeyse yirmi yıldır hep aynı gibi görünüyor.
5
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Kaşlarınızı kalınlaştırın
Vergara'nın belirleyici özelliklerinden biri de cesur kaşları. Yine, bu stili o kadar uzun süredir kullanıyor ki, ne sürdüğünün farkında bile değiliz. Kaşlarınıza ifade yüklemek, sizin de bakışlarınızı değiştirecektir.
6
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Cilt bakımına önem verin
Sofia Vergara'nın makyaj yaparken çok fazla ürün kullanmadığını söyleyemeyiz. Ancak bunu o kadar profesyonelce yapıyor ki neredeyse hiç makyaj yokmuşçasına doğal görünüyor. Cildinizi önemseyin ve ışıl ışıl görünmesi için bakım yapmayı ihmal etmeyin.
7
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Pahalı makyaj malzemelerine ihtiyacınız yok
En ünlü makyaj markalarından birinin reklam yüzü olmasına rağmen, Vergara her zaman kadınlara bitkisel ürünler kullanmalarını öneriyor. Harika görünmek için bir servet ödemenize gerek yok. Sadece size iyi gelenleri seçtiğinize emin olun yeter.