Sofia Vergara’dan Makyaj Tüyoları

Kedi gözleri ön plana çıkarın Sofia Vergara'nın kırmızı halıda en çok kendini belli eden makyajı kesinlikle kedi gözüdür. Onun cesur bir göz farı kullandığını pek görmeyiz, bunun yerine her zaman vurgulu kedi bakışlarını tercih ediyor. Pek çok kadın buna cesaret edemese de gerçek şu ki etkileyici olmanın en önemli sırrı bu bakışlarda saklı.