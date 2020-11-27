Sofia Vergara Nasıl Keşfedildi? İşte İlham Veren Hikayesi...
Sofia Vergara, popüler komedi dizisi Modern Family'nin yıldızlarından biri olarak biliniyor. Fakat dizideki rolünün aksine, iş hayatında oldukça başarılı olan eğitimli ve zeki bir kadın.
ABD’ye taşınmadan ve henüz meşhur olmadan önce, doğduğu şehir Columbia'da mütevazi bir oyuncu ve TV sunucusuydu. Aslında küçük bir liseli kızdan, dünyaca ünlü bir yıldıza dönüşmesinin ardında ilham verici bir hikaye yatıyor. İşte sevilen yıldızın hayatına dair bilmek isteyeceğiniz her şey…
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Sıska olduğu için çocukken alay edildi
Beş kardeşi olan ve Barranquilla'da işçi sınıfı bir aileden gelen Vergara, bugün şehvetli duruşuyla tanınıyor olsa da çocukluk yıllarında bunun tam tersiydi. 2011 yılında yaptığı bir röportajda oyuncu, çocukken takma adının "kürdan" olduğunu söyledi.
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Vergara, "Benim kültürümde zayıf bir kızın pek değeri yoktur" dedi. "Bu yüzden çok korktum, asla annemin sahip olduğu tüm o muhteşem kıyafetleri doldurmayacağım konusunda endişeliydim. Bu yüzden etek bile giymezdim çünkü çok zayıf olduğum için yakışmadığını düşünürdüm."
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Kumsalda keşfedildi
Birçok oyuncu seçmelere yıllarını ayırıp keşfedilmeyi beklerken, Vergara'nın sektöre girişi biraz daha alışılmışın dışındaydı. O sıralar Katolik bir lisede son sınıfta olan ünlü yıldız, kumsalda güneşlenirken fotoğrafını çekmek isteyen bir fotoğrafçı tarafından keşfedildi.
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Sonrasında ünlü bir markadan reklam teklifi alan genç yıldız, ilk başta okuldan atılacağı için teklifi kabul etmese de sonrasında annesinin ısrarıyla kabul etti ve reklamdaki mayolu pozları çok konuşuldu. Reklam filmi çekildiğinde Vergara sadece 17 yaşındaydı ve liseden mezun olana kadar yayınlanmayan bu pozlar sayesinde hayatı değişmişti.
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Diş hekimi olmayı istiyordu
Vergara, sağlık alanına girmeyi çok istiyordu ve diş hekimliği bölümüne girdi. Ancak sessiz yaşamı, eğlence sektöründe başarıya ulaşmasıyla birlikte hareketlenmeye başladı. Daha sonra yükselen yıldız, okulu bıraktı.
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Vergara diş hekimi olmamış olabilir, ancak diş hijyeninin hala en önemli öncelik olduğunu ve bu konuda takıntılı olabileceğini kabul ediyor.
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Çocukluk aşkıyla evlendi
Hayranları muhtemelen Vergara'nın aktör Joe Manganiello ile olan evliliğini biliyorlar, ancak pek çoğunun fark etmediği şey, bunun Güzel yıldızın ilk evliliği olmadığı. Vergara, ilk kez 18 yaşında çocukluk aşkı Joe Gonzalez ile evlendi ve kısa süren evliliği, 21 yaşındayken sona erdi.
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O da bekar bir anneydi
Vergara boşanmayla birlikte artık, Manolo adında küçük bir oğlu olan bekar bir anneydi. Doğum yaptığında sadece 20 yaşındaydı. Vergara o yılları bir röportajında, "Babasından boşandığımda gerçekten çok gençtim, bu yüzden onu en iyi örnek olmaya ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışarak büyüttüm.” sözleriyle anlattı.
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Aynı zamanda başarılı bir iş kadını
Vergara'da çarpıcı görünümünden ve komik oyunculuklarından çok daha fazlası var. 1994 yılında henüz 20'li yaşlarının başındayken kurduğu ajansla iş dünyasına ilk adımını attı. 2017'de bir iç çamaşırı koleksiyonu hazırladı. Vergara, net satışların yüzde onunu dünyanın her yerindeki kadınların kendi işlerini kurmalarına yardımcı olmaya yönelik girişimlerle paylaşıyor.
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Ünlü bir sağlık dergisine verdiği demeçte, "Yoksulluğun çok olduğu ülkelerde kadınlar aile için çok önemli bir güçtür. Ve bazen korkunç şeylere katlanmak zorunda kalıyorlar çünkü sadece toplanıp ayrılma imkanlarına sahip değiller. Onlara kendilerine yardım edebilmeleri, biraz para biriktirebilmeleri, üzerinde daha fazla kontrole sahip olabilmeleri için bir şeyler vermek istiyorum” dedi.
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Kanseri yenmeyi başardı
Vergara şanslı bir yaşam sürmüş gibi görünebilir, ancak hayatı her zaman kolay olmadı. 28 yaşında genç oyuncuya kanser teşhisi kondu. Daha sonra yaptığı açıklamada, "Kanser gibi dramatik bir şeyle karşılaştığınızda, sizin için neyin önemli olduğuna bakarsınız. Şanslıydım çünkü tüm kanserler arasında bu, tedavi edilebilir olanıydı. Çok daha kötüsü olabilirdi.
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Oğlum çok küçüktü, bu yüzden ona 'kanser' kelimesinden hiç bahsetmedim. Çünkü onun üzerinde herhangi bir korku ya da dram yaratmak istemedim. " Vergara'nın bu olumlu tutumu kesinlikle ona yardımcı olduğunu söyleyerek şöyle devam etti, "Böyle bir şeyden geçtiğinizde sahip olduklarınıza şükrediyorsunuz ve sahip olmadığınız şeyler üzerinde durmamaya çalışıyorsunuz."
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Amerika’ya gelene kadar çekiciliğinin farkında değildi
Vergara gibi bir kadının, nereye giderse gitsin sadece aynaya baktığında bile güzel görünüşünün farkında olacağını düşünürsünüz. Ancak güzel yıldız, yüksek topukluların, makyajın ve bakımın Latin Amerika için doğal bir rutin olduğunu ve ABD’ye gelene kadar, kendi çekiciliğinin farkında olmadığını söyledi.
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Düzenli egzersiz yapıyor
Vergara sağlıklı kalmak için çok çalışıyor, ancak egzersiz yapmanın kendisini zorlasa da yine de önemli olduğunu vurguluyor. Vergara'nın hala inanılmaz derecede genç göründüğünü düşünürsek, egzersiz rutini açıkça işliyor.
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Olumsuz eleştiriye vakti yok
Vergara, sürekli mutsuz ve eleştirenlere ayıracak vaktinin olmadığını söylüyor. Ayrıca Latin kadınların çok fazla eleştirildiğini de ekleyerek, “Ben de böyleyim: Renkli giyinmeyi, desenleri ve ayakkabıları seviyorum. Şehvetli, yoğun, her şeye dahil olmak isteyen mutlu bir kadınım" diyor.