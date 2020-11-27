Sofia Vergara Nasıl Keşfedildi? İşte İlham Veren Hikayesi...

Oğlum çok küçüktü, bu yüzden ona 'kanser' kelimesinden hiç bahsetmedim. Çünkü onun üzerinde herhangi bir korku ya da dram yaratmak istemedim. " Vergara'nın bu olumlu tutumu kesinlikle ona yardımcı olduğunu söyleyerek şöyle devam etti, "Böyle bir şeyden geçtiğinizde sahip olduklarınıza şükrediyorsunuz ve sahip olmadığınız şeyler üzerinde durmamaya çalışıyorsunuz."