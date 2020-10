Sizin Meditasyonunuz Hangisi? İşte 12 Farklı Meditasyon Yöntemi

4- Farkındalık Meditasyonu Farkındalık meditasyonun asıl amacı sizi şu an bulunduğunuz zamana yoğunlaştırmaktır. Geçmiş ve gelecekten sıyrılıp bulunduğun anı sorgulamadan olduğu gibi kabul etmektir. Farkındalık meditasyonun her zaman ve her yerde uygulayabilirsin. Etrafındaki seslere ve kokulara odaklan... Sonra bu hislerin gelip gitmesine izin ver.