Sizin Meditasyonunuz Hangisi? İşte 12 Farklı Meditasyon Yöntemi
Meditasyon sakinliğe ve duruluğa ulaşmamız için, zihnimizi ve bedenimizi sakinleştirmenin bir yoludur. Meditasyonun bir çok açıdan bedensel ve ruhsal olarak insan sağlığına yararı vardır. Doğru bir şekilde yapılmış meditasyon stresle ve endişe ile başa çıkabilme, konsantrasyonunu arttırma, uyku düzenini sağlama ve gün içerisinde pozitif bir ruh halliyle dolaşmanıza yardımcı olacaktır.
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Birçok farklı meditasyon yöntemi ile dikkatinizi ve odaklanmanızı arttırabilirsiniz. Dünyanın en iyi meditasyon yöntemi şudur diyemeyiz; önemli olan sizim için hangi yöntemin uygun olduğudur.
Şimdi beraber 12 farklı meditasyon yöntemine bakalım...
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1- Guided Meditasyon
Guided meditasyon, öğretmen (bilen bir kişi) veya bir uygulama tarafından destek alınarak yapılan meditasyon çeşitidir. Özelikle başlangıç seviyesinde çok yararlı bir meditasyon türüdür. Bilen birsinin size desteğiyle yeni şeyler öğrenebilirsiniz.
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2- Mantra Meditasyonu
Mantra meditasyonunda seçtiğiniz bir hece, bir kelime veya bir deyişe odaklanıp sürekli onu tekrarlamaya çalışırsınız. Arada konsantrasyonunuz bozulsa da, donmalar da yaşasanız moralinizi bozmadan egzersize devam edin. Bu sayede daha derin ve pozitif bir odaklanma sağlayabileceksiniz.
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3- Spirütel Meditasyon
Spirütel meditasyon aslında kendinden daha büyük ve daha yüce bir varlık olduğunu kabul etmektir. Her şeyin bir neden üzerine olduğuna inanmak bu meditasyonun önemli bir parçasıdır. Sakin ve sessiz bir yerde oturup ''Her şeyi olduğu gibi kabul ediyorum'' veya ''Yaratıcı benim içimde, ben yaratıcının içinde yaşıyorum'' gibi sözler tekrarlanır.
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4- Farkındalık Meditasyonu
Farkındalık meditasyonun asıl amacı sizi şu an bulunduğunuz zamana yoğunlaştırmaktır. Geçmiş ve gelecekten sıyrılıp bulunduğun anı sorgulamadan olduğu gibi kabul etmektir. Farkındalık meditasyonun her zaman ve her yerde uygulayabilirsin. Etrafındaki seslere ve kokulara odaklan... Sonra bu hislerin gelip gitmesine izin ver.
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5- Transadantal Meditasyonu
Transadantal meditasyon, bu konudaki uzman kişinin size öğrettiği kişisel mantranızla günde iki defa en az 20 dakika uygulayacağınız meditasyon çeşitidir. Bu meditasyonu uygularken uzman kişinin tecrübesinden ve bilgisinden yararlanmanız gerekmektedir.
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6- Vipassana Meditasyonu
'İç görü' meditasyonu da diyebileceğimiz bu meditasyon çeşitinde, nefesimize odaklanarak sessiz bir şekilde oturarak, ortay çıkan fiziksel ve zihinsel hislerimizi not almaya odaklanırız. Varoluşumuzun tüm yönlerini inceleyerek gerçeği bulmaya çalışmak temel amacımızdır. Uygularken sessiz bir şekilde oturup nefesinizin tüm vücudunuza yayıldığını hissedin. Dışarıdan gelen dikkat dağıtıcı öğeleri, örnek olarak 'kuş cıvıltısı' olarak nitelendirin ve odaklanmaya devam edin.
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7- Metta Meditasyonu
Aynı zamanda "sevgi-şefkat" meditasyonu olarak da bilinir. Bu meditasyonda odak noktası hayatındaki insanlardır. Sevdiğiniz insanlara odaklanarak, onlara karşı pozitif düşünce ve pozitif enerji vermeniz gerekir. Meditasyona başlarken sessiz bir yerde, gözleriniz kapalı şekilde başlayın. Odaklanmanız gereken, nefes alıp verirken göğsünüzün inip kalkması olacaktır. Nefes alırken samimi, şefkatli ve hiçbir çıkarın olmadan kendini sevmeye odaklanmalı, nefes verirken de en yakınından başlayarak aynı şekilde hiçbir yarar gözetmeden kişileri sevmeye odaklanmalısınız.
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8- Çakra Meditasyonu
Bu meditasyon vücudumuzun yedi çakrasını veya enerji merkezini açık, hizalı ve akıcı bir şekilde tutmamıza yardımcı olur. Engellenmiş veya dengesizleşmiş çakraların bizi fiziksel veya mental olarak hasta edebileceğini o yüzden bu çakraların eski uyumuna geri döndürülmesi gerektiği düşünülür. Bu meditasyonu uygularken öncelikle çakraların uyumu, nasıl çalıştığı ile ilgili bilgi sahibi olmamız lazım. Dengelemeye çalıştığınız çakranın üzerine yoğunlaşın ve enerji akımınızı o çakraya yönlendirin.
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9- Yoga Meditasyonu
Ne kadar farklı meditasyon yöntemi varsa bir o kadar da farklı yoga yöntemi var. Kundalini yogası gibi bazı meditasyonel yoga çeşitleri sinir sistemini rahatlatıcı egzersizler içerir. Alacağınız herhangi bir yoga pozunda nefesinizi bulunduğunuz zamana odaklayın. her seferinde aklınızı bulandıran düşünceler geldiğinde, nazikçe o düşünceleri zihninizden uzaklaştırmaya çalışın.
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10- Trataka Meditasyonu
Trataka meditasyonu gözlerimiz açık bir şekilde önümüze koyduğumuz mumun ışığına, alevine odaklanmaktır. Bu pratik hem konsantrasyonumuzu arttırıp hem de üçüncü göz çakramızı açmamıza yardımcı olacaktır. Rahat bir pozisyonda oturup gözlerimizi kırpmadan mumun alevine odaklanıyoruz. Gözlerimizin ağrıdığı yerde kapatıp, zihnimizde alevi hayal ediyoruz. Sonra tekrar gözlerimizi açıp pratiği tekrarlıyoruz.
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11- Görselleştirme Meditasyonu
Görselleştirme meditasyonunda, zihnimizde birisinin veya bir cismin görüntüsünü hayal edip diğer bütün diğer farklı düşünceleri uzaklaştırarak odaklanmaya yönelik yaptığımız meditasyon çeşitidir. Gözlerimizi kapatarak, resmini zihnimizde canlandırdığımız kişinin olumlu veya olumsuz etrafınızda bıraktığı enerjiyi hissedin. Sizde bıraktığı fiziksel tepkilere (öfke, vücut ısısının yükselmesi) gibi kendinizi kaptırmayın. Sadece gözlemleyin.
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12- Become the observer (gözlemci olma) Meditasyonu
Bu meditasyonda farkındalığınızı tamamen ama tarafsız bir şekilde odaklarsınız. Düşüncelerinizi, hislerinizi, davranışlarınızı gözlemlemeye çalışırsınız. Bu sayede kendinizi daha iyi tanıyıp, hayatınızda yapmanız gereken değişikliklerin daha çok farkına varırsınız. Bu meditasyonu uygularken herhangi bir yerde ve zamanda uygulayabilirsiniz.
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Hangi meditasyon yöntemi seçersen seç, düzenli bir şekilde yaptığın zaman faydasını göreceksin. Seçtiğin tekniği 10 gün boyunca her gün dene ve farkı gör. Unutma ki yanlış meditasyon yapamazsın! Eğer zihnininiz çok doluysa üzülme, bu gayet normal bir durum.
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Meditasyon zihni dinginliğe zorlamak değil, kendine mola da vererek zihnini odağa ve dikkate yeniden yönlendirmek ile ilgilidir.