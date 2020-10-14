Sizin Meditasyonunuz Hangisi? İşte 12 Farklı Meditasyon Yöntemi

3- Spirütel Meditasyon Spirütel meditasyon aslında kendinden daha büyük ve daha yüce bir varlık olduğunu kabul etmektir. Her şeyin bir neden üzerine olduğuna inanmak bu meditasyonun önemli bir parçasıdır. Sakin ve sessiz bir yerde oturup ''Her şeyi olduğu gibi kabul ediyorum'' veya ''Yaratıcı benim içimde, ben yaratıcının içinde yaşıyorum'' gibi sözler tekrarlanır.