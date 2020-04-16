Siyah Pirinç Nedir? Siyah Pirincin Faydaları Nelerdir?
Siyah pirinç özellikle son yıllarda faydalarıyla oldukça popüler oldu. Yüksek oranda lif ve mineral içermesine karşın şeker oranı düşük olan siyah pirincin kalp hastalıklarına ve kansere karşı da koruyucu olabileceği araştırmalar sonucu söylendi. Peki nedir bu siyah pirinç, faydaları nelerdir? Siyah pirinç nasıl pişirilir?
ANTİOKSİDAN ZENGİNİ
Siyah pirinç diğer tüm pirinçlere oranla antioksidan açısından en yüksek olandır ve hepsinden daha fazla protein içerir.
Siyah pirinç, siyah-mor rengini, antioksidan özelliklerine sahip antosiyanin denilen bir pigmentten alır.
DEMİR KAYNAĞI
Siyah pirinç iyi bir demir kaynağıdır. Özellikle demir ve magnezyum deposu olarak bilinmektedir.Vegan ve vejetaryanlar için oldukça iyi bir alternatif olan siyah pirinç; kemik, kas, ve sinir dokusuna da faydalıdır. Rengi tamamen doğal ve genetiğiyle oynanmamıştır.
KİLO KAYBINA YARDIMCI OLUR
Siyah pirinç, iştahı azaltarak ve dolgunluk hissini artırarak kilo kaybını arttırmaya yardımcı olur. İçerisindeki sağlıklı bileşenler sayesinde iyi bir protein ve lif kaynağıdır.
SİYAH PİRİNÇ NASIL PİŞİRİLİR?
Öncelikle pirincin pişirilirken erimesini önlemek için, fazla nişastanın bir kısmını çıkarmak için pirinci pişirmeden önce soğuk suyla durulayın.
1 su bardağı siyah pirinç için 3 su bardağı sıcak su kullanabilirsiniz.
Tavayı ocaktan alın ve kapağı açmadan önce 5 dakika daha bekletin. Siyah pirinci ister pilav gibi ya da salatalarınıza ekleyerek tüketebilirsiniz.
Louisiana Devlet Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmanın ekibindeki Doktor Zhimin Xu ise, sadece bir kaşık siyah pirinç kepeğinde dahi bir kaşık yaban mersinindekinden daha az şeker ama daha çok antosiyanin bulunduğunu söyledi.
Doktor Zhimin Xu, bir zamanlar anavatanı olan Çin'de hükümdarların sofrasını süsleyen ve daha yeni yeni dünyadaki kullanımı yaygınlaşmaya başlayan siyah pirincin içerdiği lifler ve E vitamini açısından da zengin olduğunu belirtti. Bilim adamları, bu ürünün, içerdiği zararlı molekülleri temizleyen antioksidanlar sayesinde damarların korunmasına yadımcı olabileceğinin ve kansere yol açan DNA bozulmasını önleyebileceğinin altını çizdi.
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