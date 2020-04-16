Siyah Pirinç Nedir? Siyah Pirincin Faydaları Nelerdir?

DEMİR KAYNAĞI Siyah pirinç iyi bir demir kaynağıdır. Özellikle demir ve magnezyum deposu olarak bilinmektedir.Vegan ve vejetaryanlar için oldukça iyi bir alternatif olan siyah pirinç; kemik, kas, ve sinir dokusuna da faydalıdır. Rengi tamamen doğal ve genetiğiyle oynanmamıştır.