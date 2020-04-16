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GeriSağlıklı Yaşam Siyah Pirinç Nedir? Siyah Pirincin Faydaları Nelerdir?
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam>Siyah Pirinç Nedir? Siyah Pirincin Faydaları Nelerdir?
Sağlıklı Yaşam

Siyah Pirinç Nedir? Siyah Pirincin Faydaları Nelerdir?

Siyah pirinç özellikle son yıllarda faydalarıyla oldukça popüler oldu. Yüksek oranda lif ve mineral içermesine karşın şeker oranı düşük olan siyah pirincin kalp hastalıklarına ve kansere karşı da koruyucu olabileceği araştırmalar sonucu söylendi. Peki nedir bu siyah pirinç, faydaları nelerdir? Siyah pirinç nasıl pişirilir?

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1ANTİOKSİDAN ZENGİNİ

ANTİOKSİDAN ZENGİNİ

Siyah pirinç diğer tüm pirinçlere oranla antioksidan açısından en yüksek olandır ve hepsinden daha fazla protein içerir.

Siyah pirinç, siyah-mor rengini, antioksidan özelliklerine sahip antosiyanin denilen bir pigmentten alır.

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Antioksidanlar, hücrelerinizi serbest radikaller olarak bilinen moleküllerin neden olduğu oksidatif strese ve toksik bileşenlere karşı koruyan yapılardır.

Yapılan araştırmalar siyah pirincin 23'ten fazla antioksidan içerdiğini söylüyor.

3DEMİR KAYNAĞI

DEMİR KAYNAĞI

Siyah pirinç iyi bir demir kaynağıdır. Özellikle demir ve magnezyum deposu olarak bilinmektedir.Vegan ve vejetaryanlar için oldukça iyi bir alternatif olan siyah pirinç; kemik, kas, ve sinir dokusuna da faydalıdır. Rengi tamamen doğal ve genetiğiyle oynanmamıştır.

4GLUTEN İÇERMEZ

GLUTEN İÇERMEZ

Siyah pirinç doğal olarak gluten içermez. Pek çok kepekli tahıl gluten içerir fakat siyah pirinç, glutensiz bir diyet uygulayanların tüketebileceği, besleyici, doğal olarak glutensiz bir seçenektir.

Çölyak hastalığı veya gluten duyarlılığı olanlar için iyi bir seçenektir.

5KİLO KAYBINA YARDIMCI OLUR

KİLO KAYBINA YARDIMCI OLUR

Siyah pirinç, iştahı azaltarak ve dolgunluk hissini artırarak kilo kaybını arttırmaya yardımcı olur. İçerisindeki sağlıklı bileşenler sayesinde iyi bir protein ve lif kaynağıdır.

6KALP SAĞLIĞINI KORUR

KALP SAĞLIĞINI KORUR

Antioksidanlarının çoğunun kalp hastalıklarına karşı korunmaya yardımcı olduğu araştırmalarca biliniyor. Siyah pirinç de antioksidan açısından çok zengin olduğu için kalk sağlığını koruyor.

7SİYAH PİRİNÇ NASIL PİŞİRİLİR

SİYAH PİRİNÇ NASIL PİŞİRİLİR?

Öncelikle pirincin pişirilirken erimesini önlemek için, fazla nişastanın bir kısmını çıkarmak için pirinci pişirmeden önce soğuk suyla durulayın.

1 su bardağı siyah pirinç için 3 su bardağı sıcak su kullanabilirsiniz.

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Pirinci ve suyu bir tencerede, orta-yüksek ateşte birleştirin. Kaynattıktan sonra kapağını örtün ve kaynamaya bırakın. Pirinci 30–35 dakika boyunca veya yumuşayana ve bütün su emilene kadar pişirin.

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Tavayı ocaktan alın ve kapağı açmadan önce 5 dakika daha bekletin. Siyah pirinci ister pilav gibi ya da salatalarınıza ekleyerek tüketebilirsiniz.

10YAPILAN ARAŞTIRMALAR

YAPILAN ARAŞTIRMALAR

Siyah pirinçten alınan lif örneklerini analiz eden bir grup bilim adamı, ürüne rengini veren ve hücre yenileme, yani antioksidan özelliği kazandıran antosiyaninler açısından çok zengin olduğunu gözlemledi.

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Louisiana Devlet Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmanın ekibindeki Doktor Zhimin Xu ise, sadece bir kaşık siyah pirinç kepeğinde dahi bir kaşık yaban mersinindekinden daha az şeker ama daha çok antosiyanin bulunduğunu söyledi.

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Doktor Zhimin Xu, bir zamanlar anavatanı olan Çin'de hükümdarların sofrasını süsleyen ve daha yeni yeni dünyadaki kullanımı yaygınlaşmaya başlayan siyah pirincin içerdiği lifler ve E vitamini açısından da zengin olduğunu belirtti. Bilim adamları, bu ürünün, içerdiği zararlı molekülleri temizleyen antioksidanlar sayesinde damarların korunmasına yadımcı olabileceğinin ve kansere yol açan DNA bozulmasını önleyebileceğinin altını çizdi.

Fotoğraflar: iStock

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