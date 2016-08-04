Siyah Noktalar İçin 8 Doğal Maske

2 - Çilek, Bal ve Esmer Şekerli Sivilce Maskesi Salisilik asit doğal olarak çilekte bulunduğu gibi bal ve limon da cilt için çok yararlıdır. Esmer şeker ise harika bir temizleyicidir. Bu karışımı 12 saat buzdolabında saklayın. Soğukken kullanmanız cilt için daha yararlı olacaktır.