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GeriGüzellik Bakım Siyah Noktalar İçin 8 Doğal Maske
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım>Siyah Noktalar İçin 8 Doğal Maske
Güzellik Bakım

Siyah Noktalar İçin 8 Doğal Maske

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1
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Ergenlik ile ortaya çıkan siyah noktalar hemen hemen herkesin problemidir. Genellikle ilk olarak burunda görülüp daha sonra burnun iki yanına doğru yayılırlar.

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Siyah noktaların alın ve burun bölgesinde görülmesinin nedeni yüzün bu bölgelerinde yağ bezlerinin daha aktif çalışmasıdır.

31 - Siyah Noktalar için Maske Tarifi
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1 - Siyah Noktalar için Maske Tarifi

1,5 tatlı kaşığı kil1 tatlı kaşıı badem yağı1 tatlı kaşığı balMalzemelerin hepsini karıştırarak cildinize sürün. 40 dakika beklettikten sonra yıkayın. Yüzünüzü yıkadıktan sonra cildinizi bir de soğuk su ile yıkayın. Bir nemlendirici sürerek işleme son verebilirsiniz.Bu maskeyi haftada 1 kez uygulayabilirsiniz.

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Malzemeler: 6 adet taze çilek, 1 yemek kaşığı bal, 1 yemek kaşığı esmer şeker, 1 yemek kaşığı taze limon suyu.

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Hazırlanışı: Çilekleri köklerinden ayırıp küçük parçalara kestikten sonra çatal ya da bardak yardımı ile onları ezin ve bir kâsenin içine yerleştirin. Limon suyu, esmer şeker ve balı ekleyerek iyice birbirlerine karışana dek karıştırın. Elde ettiğiniz sonuç tutarlı değilse istediğiniz malzemelerden fazladan katabilirsiniz. Tüm yüzünüze uyguladıktan 10 dakika sonra sıcak ve ıslak bir bez ile yüzünüzü temizleyin.

62 - Çilek, Bal ve Esmer Şekerli Sivilce Maskesi
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2 - Çilek, Bal ve Esmer Şekerli Sivilce Maskesi

Salisilik asit doğal olarak çilekte bulunduğu gibi bal ve limon da cilt için çok yararlıdır. Esmer şeker ise harika bir temizleyicidir. Bu karışımı 12 saat buzdolabında saklayın. Soğukken kullanmanız cilt için daha yararlı olacaktır.

73 - Bal Maskesi
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3 - Bal Maskesi

Bal cildi besler, temizler ve nemlendirir. Ayrıca siyah noktalardan kurtulmaya da yardımcı olur. 2- 3 çorba kaşığı bal, yüzdeki siyah noktaların üzerine yayılır. Eğer cilt çok lekeliyse, bala biraz susam yağı katılmalıdır.

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Karışım, yüzde 15 dakika veya daha fazla tutulduktan sonra, yüz ılık suya batırılmış bir pamuk yardımıyla yumuşak hareketlerle temizlenir. Temizlendikten sonra gözenekleri sıkıştıran bir losyon sürülür. Bal, yulaf unuyla da karıştırılıp kullanılabilir.

94 - Karbonatlı Siyah Nokta Maskesi
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4 - Karbonatlı Siyah Nokta Maskesi

Siyah noktalar için önerilen karbonat maskesi yapımı en kolay maskelerden biri. Bir miktar karbonatı yoğun kıvama gelinceye kadar suyla karıştırın. Karışımı siyah noktaların en çok görüldüğü bölgelere parmak uçlarınızla sürdükten sonra kuruyana kadar bekleyin. Karbonat maskesi gözenekleri dolduran fazla yağı alır ve ölü cilt hücrelerini temizler. Ancak çok sık kullanırsanız cildinizi kurutabilir.

105 - Zerdeçal ve Naneli Siyah Nokta Maskesi
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5 - Zerdeçal ve Naneli Siyah Nokta Maskesi

Malzemeler: 2 çay kaşığı kuru nane, 1 avuç taze nane yaprağı ve toz zerdeçal Hem zerdeçal hem de nane gözenekleri temizlerken boyutlarının küçülmesine yardımcı olur. Bu sayede açık gözeneklere oranla daha az kir ve yağ birikmesini, daha az siyah nokta oluşmasını sağlayabilirsiniz.

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Bu maskeyi hazırlamak için önce 2 çay kaşığı kuru nane veya 1 avuç taze nane yaprağıyla çay hazırlayın. Daha sonra bu çaydan bir miktar toz zerdeçala ekleyin. Karışım yoğun bir krem kıvamında olmalı. Maskeyi yüzünüze sürdükten sonra 10-15 dakika bekletin ve ılık suyla yıkayın.

126 - Limon ve Tuzla Siyah Nokta Maskesi
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6 - Limon ve Tuzla Siyah Nokta Maskesi

Malzemeler:1 limon 1 çay kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı yoğurt ve 1 tatlı kaşığı balAslında bu uygulama maskeden daha çok gözeneklere dolan ve siyah nokta oluşumuna neden olan ölü cilt hücrelerini temizlemeye yönelik doğal bir peeling uygulaması.

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Yarım limonu, 1 çay kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı yoğurt ve 1 tatlı kaşığı balla karıştırarak yüzünüze sürün. Etkisini daha iyi göstermesi için parmak uçlarınızla çok fazla bastırmadan dairesel hareketlerle uygulayın. 10 dakika kadar masaj yaparak sürdükten sonra ılık suyla yüzünüzü yıkayabilirsiniz.

147 - Siyah Noktalara Karşı Kil Maskesi
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7 - Siyah Noktalara Karşı Kil Maskesi

Kil maskesi cilt gözeneklerinin derinlemesine temizlenmesinde en etkili maskelerden biridir. Kozmetik mağazalarda hazır olarak bulabileceğiniz kil maskesini gerekli malzemeleri bulabilirseniz evde de kolayca hazırlayabilirsiniz.

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Kil maskesini evde hazırlarken toz kili yoğun bir krem kıvamına gelinceye kadar elma sirkesiyle karıştırın. Gereken kıvamı elde etmek için sirkeyi azar azar dökün. Karışımı yüzünüze sürdükten sonra 10-15 dakika bekleyin. Parmağınızla maskeye dokunduğunuzda kuru olması gerekiyor. Daha sonra ılık suyla maskeyi çıkabilirsiniz.

168 - Soyulabilen Siyah Nokta Maskesi İçin Malzemeler :
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8 - Soyulabilen Siyah Nokta Maskesi İçin Malzemeler :

SütToz JelatinTarifi:2 Yemek kaşığı süt içerisine iki yemek kaşığı toz jelatini ekleyin ve karıştırın. Bu karışımı mikrodalga fırında (eğer mikrodalga fırınınız yoksa önceden 200 derecede ısıtılmış normal fırında) kıvam alıncaya kadar ısıtın. Şeffafa yakın bir renk aldığında maskeniz hazır demektir.

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