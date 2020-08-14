Sivilce Neden Oluşur? Sivilce Tedavisi Nasıl Yapılır?

Sivilce (Akne) nedir? Akne (sivilce) yağ bezlerinin hastalığıdır. Cildin yağ sentezinin fazla olması ile oluşur. Akneyi asıl oluşturan esas zemin yağ sentezinin fazla olması nedeniyle gelişen siyah ve beyaz yağ butonlardır. Bunların üzerine bakterilerin eklenmesiyle sivilce oluşur. Bazen bu sivilceler çok şiddetli nodüller ve kistler şeklinde olabilir ve deriye büyük zarar vererek çukurlar ve yapışıklıklar oluşturarak iyileşirler. Böylece akne izleri, yani akne skarları gelişir. Sivilce yaşamın her döneminde görülebildiği gibi en sık ergenlik döneminde karşımıza çıkar. Kalıcı izler bırakabildiği için erken tedavisi çok önemlidir. Sivilce derin izler bıraktıktan sonra bu izleri gidermek, tedavi etmek kolay değildir. En çok yüzde görülmekle beraber; vücudun diğer bölgelerinde de sırt, göğüs,omuzlar ve kalça üzerinde de görülebilir.