Sivilce Neden Oluşur? Sivilce Tedavisi Nasıl Yapılır?
"Sivilce (Akne) nedir?", "Neden oluşur?", "Kimlerde daha çok görülür?", "Sivilceniz varsa neler yapmamanız gerekir?", "Tedavisi nasıl yapılır?" sorularının cevabını merak ediyorsanız, Uzm. Dr. Ayfer Aydın'ın sözlerine kulak verin... Akne ve sivilce problemleri konusunda dikkat edilmesi gerekenleri Uzm. Dr. Ayfer Aydın anlattı.
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Sivilce (Akne) nedir?
Akne (sivilce) yağ bezlerinin hastalığıdır. Cildin yağ sentezinin fazla olması ile oluşur. Akneyi asıl oluşturan esas zemin yağ sentezinin fazla olması nedeniyle gelişen siyah ve beyaz yağ butonlardır. Bunların üzerine bakterilerin eklenmesiyle sivilce oluşur. Bazen bu sivilceler çok şiddetli nodüller ve kistler şeklinde olabilir ve deriye büyük zarar vererek çukurlar ve yapışıklıklar oluşturarak iyileşirler. Böylece akne izleri, yani akne skarları gelişir. Sivilce yaşamın her döneminde görülebildiği gibi en sık ergenlik döneminde karşımıza çıkar. Kalıcı izler bırakabildiği için erken tedavisi çok önemlidir. Sivilce derin izler bıraktıktan sonra bu izleri gidermek, tedavi etmek kolay değildir. En çok yüzde görülmekle beraber; vücudun diğer bölgelerinde de sırt, göğüs,omuzlar ve kalça üzerinde de görülebilir.
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Sivilce Neden oluşur?
Sivilce derimizin altında bulunan yağ bezlerinin hastalığıdır. Yağ bezlerinin sayı ve çapı her insanda tıpkı gözümüzün rengi gibi farklıdır. Yağ bezleri bazı insanlarda sayıca daha fazladır ve sentezleri de daha çoktur. Bu yağlı cilt tipidir. Bu yağ bezlerinden salgılanan yağ deri yüzeyine bir kanallar vasıtasıyla atılır. Yağ sentezi fazla olunca bu kanallar genişler ve içleri fazlaca yağla dolar ve tıkanır; bunlar cildimizde siyah ve beyaz yağ butonları-yani komedonlar şeklinde görülür. Bu siyah ve beyaz komedonların yani yağ butonlarının üzerine bakterilerin eklenmesiyle sivilce-akne gelişir.
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Sivilce kimlerde daha çok görülür?
Sivilce yağlı cildin hastalığıdır. Daha çok ergenlik döneminde görülür. Hormonal dalgalanmalar, Polikistik Over Hastalığı (PCO) , Sürrenal hiperplazi gibi hastalık durumlarında da akne sık karşımıza çıkar. Stresli dönemlerde ve özellikle kadınlarda adet öncesi hormonal değişiklikler nedeniyle akne şiddetlenebilir. Sivilce en çok ergenlik döneminde görülse de aslında her yaşta görülebilen bir durumdur.
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Sivilceniz varsa neler yapmamanız gerekir?
Sivilce yüzde hoş olmayan bir görüntü yarattığı için sivilceli kişiler çoğunlukla bu durumu fondoten ve pudra ile kapatmak isterler. Bu ise durumu daha zorlaştırır ; yüzün daha fazla yağlanmasına yol açarak sivilceleri artırır.
İkinci en sık yapılan yanlış ise sivilcelerin sıkılmasıdır. Eğer sivilcelerinizi sıkarsanız daha büyük ve kötü bir akne geri gelecektir. Ayrıca sıkılan akneden iz kalma riski de çok yüksektir.
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Sivilcelerin (aknenin) ruh sağlığı üzerine etkileri
* Sivilce kişinin yüzüne ve tüm güzelliğine gölge düşüren bir durumdur.
* Özellikle ergenlik döneminde akne problemi ciddi ruhsal problemler yaratabilir.
* Ergenlik çağı dışında sivilce özellikle genç kadınları yaygın olarak etkileyebilir. Genç kadınlarda karşı cins tarafından beğenilmeme, güzel görünme kariyer, iş hayatı vs hayat içinde kadınları bu yoğun akne ve akne izleri oldukça etkiler.
* Stres oldukça sivilceler artar ve sivilcelerin artışı da stres yaratır. Yani birbirini artıran bir kısır döngü oluşur. Sivilceli kadınlarda sosyal ilişkilerde zorluklar,sosyal fobi, keyifsizlik,depresyon görülebilir.
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* Yapılan çalışmalarda, sivilceli kişilerin daha sinirli oldukları saptanmıştır. Sivilceden dolayı kendine olan güvenleri azalmıştır. Dış görünümün bozulması nedeniyle depresyon çok sık görülür.
* Bazı sivilceli hastalar okula gitmeye isteksizdirler. Bazıları ise okulu terk ederek eğitimlerini ve gelecekteki iş yaşamlarını dahi riske atabilecek kadar aknelerinden rahatsız olurlar.
* Sivilce, kariyer seçeneklerini dahi azaltır. Dış görünüşe dayalı işleri tercih edemezler.Görsel sanatlar, sinema, oyunculuk, mankenlik gibi işlerde sivilceli olmaları dezavantaj yaratabilir.
Oysaki aknenin-sivilcenin kesin ve kalıcı tedavisi vardır! İnsanı bu kadar üzebilen, yaşamı zorlaştıran bu durum yan etkileri yüksek ağır ilaçlar içmeden kolaylıkla tedavi edilebilir.
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Sivilce hakkında yanlış bilinenler
* Yağlı yemek, kuruyemiş, çikolata yemek sivilceyi artırır. Yiyeceklerle sivilce arasında bilimsel olarak gösterilmiş bir veri yoktur. Elbette fast food yemek sağlıksız beslenmek sivilceleri olumsuz etkileyecektir. Ancak sivilcenin nedeni olarak beslenmeyi gösteremeyiz. Ancak sağlıklı beslenmek tüm sağlığımız için olduğu gibi cilt sağlığımız içinde faydalıdır.
* Güneş sivilceye iyi gelir. Biraz güneş tüm sağlığımız için iyidir. Ancak yanacak kadar güneşlenmek ve sivilcelerin güneşle geçeceğine inanmak yanlıştır. Aksine lekelerin ve sivilcelerin daha kötü olmasına neden olabilir.
* Sivilce temiz olmamaktan oluşur. Sivilce yağ bezi hastalığıdır. Aşırı yağ sentezlenmesi ile oluşur. Elbette iyi temizlenemeyen iyi yıkanamayan bir ciltte sivilceler kötüye gider. Ancak sivilceli hastalara baktığımızda çoğunlukla sivilcesiz insanlara oranlara sivilceleri geçsin diye yüzlerini daha fazla yıkadıklarını görmekteyiz.
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* Tonik sivilceye iyi gelir. Aksine tonik cilt üzerindeki yağı tamamen alacağı için rebaund daha fazla yağ sentezlenmesine yol açabilir. Doktorun önerisi olmadan tonik kullanmamak çok daha iyi olacaktır.
* Keselenmek sivilceye iyi gelir. Sivilce tedavisi komedonların tedavisiyle başlar. Yani dış yüzeyi keselemekle sivilce düzelmez. Aksine ciltte tahriş ve negatif basınçla sivilcelerin artışına neden olabilir.
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Tedavisi nasıl yapılır?
Bana sıklıkla "En iyi sivilce tedavisi nasıl yapılır?, En iyi sivilce kremi nedir?, Sivilce ilacı, sivilce maskesi olarak ne kullanmalıyım?, Sivilce lekelerim, sivilce izlerim nasıl geçer?" gibi sorular soruluyor. Ben kliniğimde akne kremi ya da maskelere çok ihtiyaç olmadan; hem sivilceleri hem de sivilce iz ve lekelerini aynı anda geçirecek bir tedavi yöntemi uyguluyorum.
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Tedaviye sivilceye neden olan komedonların yani yağ butonlarının (siyah beyaz noktalar ) temizlenmesiyle başlıyoruz. Yani tedavinin başlangıcında aknenin sebebini ortadan kaldırıyoruz. Yapılan bu medikal cilt temizliğinin bakımının ardından hasta için uygun olan tamamen doğal meyve asitlerinden oluşan peeling işlemi uygulanır. Ardından Fraksiyonel lazer ve Altıniğne Radyofrekans lazer tedavileri uygulanır. Böylece hem sivilceler hem de sivilcenin yarattığı, kırmızı yüz, kılcal damarlar, sivilce lekeleri ve sivilce izleri de aynı seansta tedavi edilmiş olur. Her hasta için uygun olan yüz temizleme jelleri ve akne-sivilce krem tedavileri ve gerek varsa antibiyotiklerle tedavi tamamlanır.
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Sivilce izi tedavisi için kliniğimizde en çok kimyasal peeling ve altıniğne radyofrekans lazer, fraksiyonel lazer, PRP, mezoterapi, kök hücre tedavileri kombine olarak kullanılmaktadır. Böylece hem sivilce hem de sivilcenin neden olduğu izler, lekeler, skarlar birlikte ve çok etkili bir şekilde tedavi edilmiş olur.
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Sivilce eğer bir hastalığa bağlı ise altta yatan hastalığın tedavisine yönelik tedavi yaklaşımları daha doğru olacaktır. Örneğin hastada PCO- Polikistik Over Hastalığı varsa doğum kontrol hapları tedavisinde çok etkili olacaktır. Yani her hastalıkta olduğu gibi sivilce tedavisi de hastaya göre değişmektedir.