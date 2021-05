Sistit Nedir, Neden Olur? Sistit Belirtileri ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Sistite karşı dikkat edilmesi gerekenler Bol miktarda sıvı tüketilmeli.



Tüketilen gıdalarda, gıdaların bozulmasını önleyici katkı maddelerinin bulunmamasına özen gösterilmeli.



Hijyen kurallarına dikkat edilmeli.



Özel solüsyon ve sabun gibi temizleyiciler kullanılmamalı.



Pamuklu çamaşır kullanın, genital bölgenin kuru kalması sağlanmalı.



C vitamini kullanın. C vitamini idrarla atılırken idrarın asitliğini de artırır. Asit, ortam bakterilerin yerleşmesini ve üremesini zorlaştırır. Bu durum tedavinin etkinliğini artırabilir ve kısmen de olsa korunma sağlayabilir.



Tuvalet temizliği suyla ya da tuvalet kağıdıyla önden arkaya doğru yapılmalı.



Kızılcık suyu hem yüksek C-vitamini içeriği olan hem de mesane içerisinde koruyucu bir film tabakası oluşturduğu için tedaviyi destekler.