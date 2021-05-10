Sistit Nedir, Neden Olur? Sistit Belirtileri ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Sistit belirtileri Zararlı bakterilerin idrar yolundan mesaneye ulaşması ile ortaya çıkan enfeksiyon, sistitin bazı belirtilerini ortaya çıkarır. Bunlar sıklıkla, idrarda yanma ve sık idrara çıkma gibi sorunlardır. Bu şikayetler en sık görülen sistit belirtileri olsa da her zaman sistit göstergesi değildir.



Aşırı sıvı, çay, kahve tüketilen durumlarda normalde de sık sık idrara çıkma görülebilir. Bunun dışında az su içmeye veya aşırı terlemeye bağlı olarak da idrar miktarı azalır ve rengi koyulaşır. Bunun sonucunda idrar yapma sırasında yanma, sık idrara gitme olabilir.



Şikayetler yaşam konforunu olumsuz etkilemiyorsa, öncelikle alınan sıvı miktarını artırmak yeterli olabilir.



İlk 24 saat içinde idrar yaparken yanma ve sık çıkma gibi şikayetlerin tamamen geçmediği ya da idrar yaparken zorlanma, idrarın kanlı gelmesi, kasık ve bel ağrısı, akıntı, idrar tutamama, ateşlenme, halsizlik gibi şikayetlerin eklendiği durumlar idrar yollarında ciddi bir enfeksiyona işaret edebilir. Bu durumda mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır.



Yetişkin bir kadında sistit bir yıl içerisinde 3 kez ve daha sık oluyorsa, altta yatan başka nedenlerin de araştırılması gerekir.