Sistit Nedir, Neden Olur? Sistit Belirtileri ve Dikkat Edilmesi Gerekenler
Sistit, her üç kadından birinde görülen ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilen bir rahatsızlıktır. İdrar yolu enfeksiyonu olarak da bilinen bu durumdan korunmak için gerekli önlemlerin alınması oldukça önemli. Peki sistit nedir, neden olur? Sistit belirtileri ve dikkat edilmesi gerekenler...
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Sistit, böbreklerdeki kanın temizlenmesinden sonra atıkları içeren idrarın, bir depo görevi gören idrar torbasında toplanması sonucunda, mesanede meydana getirdiği hasardır. Sıklıkla enfeksiyonlara bağlı gelişen iltihapla ortaya çıkar. Üroloji Bölümü’nden Op. Dr. Egemen İşgören, sistit belirtileri ve tedavisi ile ilgili önemli bilgiler verdi, dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.
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Sistit neden olur?
Sistit, genel olarak enfeksiyonlara bağlı gelişen iltihapla ortaya çıkar. Bakteriyel, viral ve mantar enfeksiyonları, cinsel yolla bulaşan hastalıklar sistite neden olabilmektedir. Direkt olarak etkisi bulunmasa da tatil döneminde havuza, denize girmek, soğukta kalmak, uzun süre ıslak mayo ile kalmak da sistitin oluşması için kolaylaştırıcı faktörlerdir.
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Sistit belirtileri
Zararlı bakterilerin idrar yolundan mesaneye ulaşması ile ortaya çıkan enfeksiyon, sistitin bazı belirtilerini ortaya çıkarır. Bunlar sıklıkla, idrarda yanma ve sık idrara çıkma gibi sorunlardır. Bu şikayetler en sık görülen sistit belirtileri olsa da her zaman sistit göstergesi değildir.
Aşırı sıvı, çay, kahve tüketilen durumlarda normalde de sık sık idrara çıkma görülebilir. Bunun dışında az su içmeye veya aşırı terlemeye bağlı olarak da idrar miktarı azalır ve rengi koyulaşır. Bunun sonucunda idrar yapma sırasında yanma, sık idrara gitme olabilir.
Şikayetler yaşam konforunu olumsuz etkilemiyorsa, öncelikle alınan sıvı miktarını artırmak yeterli olabilir.
İlk 24 saat içinde idrar yaparken yanma ve sık çıkma gibi şikayetlerin tamamen geçmediği ya da idrar yaparken zorlanma, idrarın kanlı gelmesi, kasık ve bel ağrısı, akıntı, idrar tutamama, ateşlenme, halsizlik gibi şikayetlerin eklendiği durumlar idrar yollarında ciddi bir enfeksiyona işaret edebilir. Bu durumda mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır.
Yetişkin bir kadında sistit bir yıl içerisinde 3 kez ve daha sık oluyorsa, altta yatan başka nedenlerin de araştırılması gerekir.
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Nasıl tedavi edilir?
Sistit tedavisinde kontrolsüz antibiyotik kullanılması, hem ilacın yan etkilerine, hem de bakterilerde direnç gelişimine ve kronikleşen enfeksiyonlara yol açabilir.
Komplike olan idrar yolları enfeksiyonlarında ise daha uzun süreli tedavi, sadece enfeksiyonu ortadan kaldırmak için değil aynı zamanda altta yatan nedeni de belirlemek için gereklidir.
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Sistite karşı dikkat edilmesi gerekenler
Bol miktarda sıvı tüketilmeli.
Tüketilen gıdalarda, gıdaların bozulmasını önleyici katkı maddelerinin bulunmamasına özen gösterilmeli.
Hijyen kurallarına dikkat edilmeli.
Özel solüsyon ve sabun gibi temizleyiciler kullanılmamalı.
Pamuklu çamaşır kullanın, genital bölgenin kuru kalması sağlanmalı.
C vitamini kullanın. C vitamini idrarla atılırken idrarın asitliğini de artırır. Asit, ortam bakterilerin yerleşmesini ve üremesini zorlaştırır. Bu durum tedavinin etkinliğini artırabilir ve kısmen de olsa korunma sağlayabilir.
Tuvalet temizliği suyla ya da tuvalet kağıdıyla önden arkaya doğru yapılmalı.
C vitamini kullanın. C vitamini idrarla atılırken idrarın asitliğini de artırır. Asit, ortam bakterilerin yerleşmesini ve üremesini zorlaştırır. Bu durum tedavinin etkinliğini artırabilir ve kısmen de olsa korunma sağlayabilir.
Kızılcık suyu hem yüksek C-vitamini içeriği olan hem de mesane içerisinde koruyucu bir film tabakası oluşturduğu için tedaviyi destekler.