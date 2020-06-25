Sirtuin (Sirt-food) Diyeti Nedir? Bu Diyette Hangi Besinler Yağ Yakıyor?

Sirtuin ya da Sirt-food diyetinde 20 besinin sirtuin proteinlerini aktive ederek kas yıkımını önlediği, hatta yağ yakımını artırdığı ve açlık hissetmeden vücut ağırlığında azalma saptandığı belirtiliyor. Sirtuin diyeti gibi popüler diyetlerin uzun vadede uygulanabilirliği kısıtlı olmakla beraber güvenilirlikleri için daha çok deneysel çalışmalara ihtiyaç var.



Peki nedir bu sirtuin diyeti?