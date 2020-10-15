Sirkenin Az Bilinen 7 Önemli Faydası

Yüksek tansiyona iyi geliyor Fareler üzerinde yapılan bir çalışmada, her gün sirkeli su içen farelerin tansiyonlarında içmeyenlere göre bir düşüş yaşandığı görüldü. Henüz insanlar üzerinde yapılan bir çalışma yok. Ancak sirke yiyeceklere lezzet kattığı için tuz ihtiyacını azaltabilir ve böylece tansiyonu düşürmeye de yarar. Yüksek tansiyonu olan kişilerin sindirim sistemi sorunları yoksa 1 yemek kaşığı sirkeyi bol su ile karıştırıp tüketmelerinde bir sakınca olmayabiliyor.