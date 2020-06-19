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Sinir Sistemi Sorunları Doğal Olarak Nasıl Tedavi Edilir?

Günümüzde birçok hastalığın ana sebebi olarak, stres ve zorlaşan yaşam koşulları gösteriliyor. Günümüz dünyasında ise stres ve kaygıdan uzak durmak bir hayli zor. Ancak kaygı, sinir, stres ve panik sinir sistemimize zarar veriyor. Peki ne yapacağız? Sinir ve stres ile mücadeleyi öğreneceğiz.