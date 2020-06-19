Sinir Sistemi Sorunları Doğal Olarak Nasıl Tedavi Edilir?
Günümüzde birçok hastalığın ana sebebi olarak, stres ve zorlaşan yaşam koşulları gösteriliyor. Günümüz dünyasında ise stres ve kaygıdan uzak durmak bir hayli zor. Ancak kaygı, sinir, stres ve panik sinir sistemimize zarar veriyor. Peki ne yapacağız? Sinir ve stres ile mücadeleyi öğreneceğiz.
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Sinir sisteminizi korumak için yardım alabileceğiniz doğal yöntemleri anlatıyoruz.
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Muzu beslenmenize dahil edin
Muzun içeriğindeki B16 vitamini ve magnezyum, sinir sisteminin yatıştırılmasına yardımcı olur. İçerdiği serotonin ve melatonin hormonları ise ruh halini iyileştirmeye destek sağlar ve kasları gevşetir. Ayrıca muz, kaliteli bir uyku için de oldukça faydalıdır.
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Ispanak tüketin
Ispanak yemek, stresi azaltır ve fiziksel aktivitelere karşı vücudunuzun daha dayanıklı hale gelmesini sağlar. Aynı zamanda ıspanak beyin ve sinir sistemi fonksiyonlarının daha iyi bir şekilde çalışmasını sağlar.
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Egzersiz yapın
Sinir sistemini güçlendirmek için düzenli egzersiz yapmak çok önemlidir. Düzenli egzersiz, merkezi sinir sistemi dahil olmak üzere birçok biyolojik sisteme güçlü etkiler sağlar ve psikolojik sağlığa iyi gelir.
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Güneşten faydalanın
Güneş ışığı, vücudun D vitamini emilimine yardımcı olur. 2013 yılında yapılan bir araştırmaya, D vitamini eksikliği ile sinir sistemi hastalıkları riski; şizofreni ve MS hastalığı (multipl skleroz) arasındaki bağlantıyı ortaya koydu. Bu nedenle D vitamini seviyenizi yükseltmek için her gün 10-15 dakika güneş koruyucu kullanmadan vücudunuzun güneş ışığından faydalanmasını sağlayın.
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Derin derin nefes alın
Derin derin nefes almak, sinir sistemi sorunları ile başa çıkmanın en kolay ve etkili yollarından biridir. Rahatlamanızı sağlar ve stresin azalmasına yol açar. Her gün yaklaşık 5 -10 dakikayı kendinize ayırın ve nefes egzersizi yapın. Stresli ruh halinizin azaldığını göreceksiniz.
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Yeşil çay için
Sinir sistemindeki sorunlarla baş etmenin bir diğer etkili yolu ise sakinleştirici ve yatıştırıcı etkisiyle yeşil çay içmektir. Yeşil çay içmek; içeriğindeki aminoasitler sayesinde sinir sisteminizin iyileşmesinde fayda sağlar. Papatya çayı da rahatlatıcı ve sakinleştirici bir etkiye sahiptir. Papatyadan da yardım alabilirsiniz.
Kaynak Fotoğraflar: iStock, Alamy, Ingimage, Pexels