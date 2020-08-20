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GeriBeslenme Önerileri Sindirimi Kolay 8 Harika Besin
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Beslenme Önerileri>Sindirimi Kolay 8 Harika Besin
Beslenme Önerileri
MAHMURE ÖZEL Kaynak Fotoğraflar: Ingimage, iStock

Sindirimi Kolay 8 Harika Besin

Hemen herkes zaman zaman mide ve bağırsak sorunları ile karşı karşıya kalıyor. Böyle dönemlerde sindirimi kolay besinler tüketmek gerekiyor. Sindirimi kolay besinler tokluk hissi verirken aynı zamanda mideyi de rahatlatıyor.

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Peki sindirimi kolay besinler hangileridir? Gelin beraber bakalım.

2Yoğurt
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Yoğurt

Bağırsaklarınız için yararlı bakteriler içeren yoğurt antibiyotiklerin neden olduğu ishallere, şişkinliğe ve kilo vermeye yardımcı bir yiyecektir. Laktoz hassasiyeti olan kişilerin az miktarda tüketilmesi önerilir.

3Muz
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Muz

Muz, içerdiği sodyum, potasyum, magnezyum ile yüksek kalorili tok tutan bir yiyecektir. Bu yüzden doyurucu ve sindirimi kolaydır. Böbrekler için de faydalı bir besin olan muz kan basıncını dengeler.

4Pirinç
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Pirinç

Mide ve bağırsak şikayetleri olan kişiler için pirinç lapası sindirim sistemini yormayan bir gıdadır. Özellikle kabuğu alınmış pirinç tüketmek midenizi ve bağırsaklarınızı yormamak adına önemlidir.

5Patates
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Patates

Sindirilmesi kolay gıdalar arasında ilk sırada bulunan patatesi haşlanmış olarak tükettiğinizde midenizi rahatlatırken ihtiyacınız olan besin değerlerini de karşılar. Potasyum deposu olarak bilinen patates magnezyum, demir ve manganez açısından da zengindir.

6Yumurta
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Yumurta

Yüksek ve kaliteli protein içeren yumurta mide ve bağırsak rahatsızları çeken kişiler için kolay sindirilen bir yiyecektir. Besin ve protein değerini koruduğu orta pişmiş hali ile tüketmeniz en sağlıklısıdır.

7Havuç
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Havuç

İster çiğ ister buharda haşlayarak tüketeceğiniz havuç vücudunuzu toksinlerden arındırırken sindirim sisteminizi yormadan beslenmenizi sağlar.

8Ayva
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Ayva

Kalorisi düşük ama lif oranı çok yüksek olan ayva da sindirimi kolay bir yiyecektir. Diğer mevsimlere göre daha az hareket ettiğimiz kış mevsiminde ayva kilo vermeye yardımcı, mide ve bağırsak sistemine dost bir besindir.

9Çorba
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Çorba

Haşlanmış sebzeler, et ya da tavuk suyuyla yapabileceğiniz çorbalar blenderdan da geçirilince midenizi ve bağırsaklarınızı yormadan sizi rahatlatan ve doyuran bir yiyecek olacaktır.

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