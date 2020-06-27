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GeriSpor Fitness Sımsıkı Kalça ve Bacaklar İçin 6 Muhteşem Hareket
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Spor Fitness>Sımsıkı Kalça ve Bacaklar İçin 6 Muhteşem Hareket
Spor Fitness
MAHMURE ÖZEL

Sımsıkı Kalça ve Bacaklar İçin 6 Muhteşem Hareket

Kalça ve bacak bölgesinde yağlanma, pek çok kadının ortak sorunu. Aslında bu bölgeleri sıkılaştırmak sandığınızdan çok daha basit. Evde kendi başınıza yapabileceğiniz kolay ama etkili egzersizlerle sımsıkı bacak ve kalçalara sahip olabilirsiniz.

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Kalça ve bacaklarınızı sıkılaştırmak için yapmanız gereken 6 egzersiz...

2Supine leg lifts
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Supine leg lifts

Sırtüstü yatıp tek dizinizi bükün. Diğer bacağınızı ileri doğru uzatın. Nefes alırken ileride uzun olan bacağınızı yukarı doğru kaldırın ve bacağınızı yere indirin.Her iki bacak için de tekrarlayın.

3Köprü
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Köprü

Sırtüstü yatıp dizlerinizi bükün. Kollarınızı gövdenizin iki yanında avuç içleriniz yere bakacak şekilde uzatın. Nefes alırken başlangıç pozisyonunda bekleyin.Nefes verirken ellerinizle yeri itip, kalçanızı sıkarak yukarı kaldırın. Nefes alırken kalçanız yukarıda bekleyin. Nefes verirken yavaşça başlangıç pozisyonuna geri dönün.

4Side leg raise
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Side leg raise

Yan yatın. Bir kolunuz başınızın altında diğer kolunuz yere temas halinde olsun. Nefes alırken üstteki bacağınızı kalçanızı sağa sola devirmeden yukarı kaldırın. Nefes verirken başlangıç pozisyonuna geri dönün.

5Side lunge
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Side lunge

Bu hareket için ayaklarınızı bel hizanıza kadar açın. Ardından sağa tarafa doğru eğilin ve vücudunuzu yere doğru eğin. Bu hareketi yaparken vücudunuzun üst kısmının dik durması gerekiyor. Hareketi yaptıktan sonra bacaklarınızdan güç alarak ilk pozisyonunuza dönün. Diğer taraf için de aynı hareketi tekrarlayın. Side lunge hareketini 3 set 15 tekrar şeklinde uygulayabilirsiniz.

6Leg Circles
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Leg Circles

Sırtüstü yatın. Bir bacağınızı yere düz uzatın. Diğer bacağınızı yukarı kaldırın. Nefes alırken yukarı uzattığınız bacağınızı diğer bacağınıza doğru yaklaştırarak daireyi başlatın. Nefes verirken bacağınızı gövdenizden uzağa doğru devam ettirerek başlangıç pozisyonuna dönün. Aynı bacak ile 10 tekrar yaptıktan sonra diğer bacağa geçin.

7Sumo squat
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Sumo squat

Sumo squat hareketi için dik bir şekilde ayakta durun. Ayaklarınızı kalça genişliğinden daha fazla olacak şekilde iki yana açın. Açtıktan sonra yavaşça oturur şekilde aşağıya doğru inin, birkaç saniye bu pozisyonda bekledikten sonra kalkın ve başlangıç pozisyonuna dönün. Bu hareketi 3 set 15 tekrar yapabilirsiniz. Bu hareketle iç bacaklarınızı çalıştırıp selülit oluşumunu engelleyebilirsiniz.

Kaynak Fotoğraflar: Ingimage, Pexels

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