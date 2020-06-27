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Sımsıkı Kalça ve Bacaklar İçin 6 Muhteşem Hareket

Kalça ve bacak bölgesinde yağlanma, pek çok kadının ortak sorunu. Aslında bu bölgeleri sıkılaştırmak sandığınızdan çok daha basit. Evde kendi başınıza yapabileceğiniz kolay ama etkili egzersizlerle sımsıkı bacak ve kalçalara sahip olabilirsiniz.