Sıklıkla Fast Food Yerseniz Olacak 7 Şey

ÇOK FAZLA TUZLU FAST FOOD KALBİNİZE ZARARLI Fast food besinler olması gerektiğinden çok daha fazla tuz içerirler. Bu tuz miktarı damak tadınız için harika olabilir ama sağlığınız için öyle değil! Çok fazla sodyum tüketmek kan basıncının yükselmesine neden olur ve bu da kalp krizi riskini artırır.