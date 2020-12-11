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GeriBeslenme Önerileri Sıklıkla Fast Food Yerseniz Olacak 7 Şey
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Beslenme Önerileri>Sıklıkla Fast Food Yerseniz Olacak 7 Şey
Beslenme Önerileri
MAHMURE ÖZEL Kaynak Fotoğraflar: Pexels

Sıklıkla Fast Food Yerseniz Olacak 7 Şey

Fast food, kısıtlı zamanda yemek yemeniz gerektiğinde oldukça kurtarıcı olabilir. Ara sıra fast food yemek muhtemelen size çok fazla zarar vermez ancak bunu alışkanlık haline getirirseniz çeşitli tatsız sonuçlarla karşı karşıya kalabilirsiniz.

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Bir fast food bağımlısıysanız, bunu hemen bırakmanıza yardımcı olacak bilgilere göz atmalısınız.

2ÇOK FAZLA KİLO ALIMINA YOL AÇABİLİR
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ÇOK FAZLA KİLO ALIMINA YOL AÇABİLİR

Yaktığınızdan daha fazla kalori tükettiğinizde, kolayca kilo almaya başlayabilirsiniz. Fast food besinler ise yüksek kalorileri ile meşhurdur. Sürekli fast food gıdalarla beslenmek kısa sürede hızla kilo almanıza yol açacaktır.

3ÇOK FAZLA TUZLU FAST FOOD KALBİNİZE ZARARLI
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ÇOK FAZLA TUZLU FAST FOOD KALBİNİZE ZARARLI

Fast food besinler olması gerektiğinden çok daha fazla tuz içerirler. Bu tuz miktarı damak tadınız için harika olabilir ama sağlığınız için öyle değil! Çok fazla sodyum tüketmek kan basıncının yükselmesine neden olur ve bu da kalp krizi riskini artırır.

4FAST FOODDA YETERLİ BESİN YOK
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FAST FOOD'DA YETERLİ BESİN YOK

Ortalama fast food yemeğinizi düşünün. Tek bir marul yaprağı ve domates dilimi olan bir burger. Bunu büyük miktarda patates kızartması ve büyük bir içecekle beraber tükettiğinizi düşünün. Gördüğünüz gibi yemeğinizde vitamin ve mineral açısından pek bir şey yok. Sıklıkla bu şekilde beslenmek genel sağlığı bozabilecek besin eksikliklerine yol açabilir.

5TRANS YAĞ İÇERİYOR
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TRANS YAĞ İÇERİYOR

Trans yağlar, kalp hastalığına yol açabilecek kötü yağlardır. Uzmanlar trans yağ içeren tüm gıdalardan uzak durulmasının altını çiziyorlar. Bazı fast food restoranları daha sağlıklı yağlara geçiş yaparken, fast food menülerindeki birçok ürün hala trans yağ içeriyor. Düzenli olarak böyle yemek yerseniz, yüksek kolesterol, kilo alma ve diğer sağlık sorunları riskiyle karşı karşıya kalırsınız.

6ÇOK FAZLA KÖTÜ KARBONHİDRAT KAN ŞEKERİNİN ANİ YÜKSELMESİNE NEDEN OLABİLİR
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ÇOK FAZLA KÖTÜ KARBONHİDRAT KAN ŞEKERİNİN ANİ YÜKSELMESİNE NEDEN OLABİLİR

İyi karbonhidrat ve kötü karbonhidrat vardır. Kötü tür, kızarmış tavuk kanadı ve beyaz hamburger ekmeği gibi rafine tahıllarda, asitli içeceklerde, yüksek ısıda kızarmış ürünlerde bulunur. Onları yediğinizde kan şekerinizin yükselmesine neden olurlar. Bu, insülin üretimiyle sonuçlanır. Bu besinler zamanla diyabet gelişiminde bir risk faktörü olan insülin direncine yol açabilirler.

7SÜRPRİZ ÇOK FAZLA FAST FOOD ASTIMA YOL AÇABİLİR
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SÜRPRİZ! ÇOK FAZLA FAST FOOD ASTIMA YOL AÇABİLİR

Araştırmalar, çok fazla fast food yemenin obeziteye yol açtığını gösteriyor. Fazla kilolu olmak akciğer fonksiyonunu etkiliyor ve hatta astıma neden olabiliyor.

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