Sıcak Su İçmek Zayıflatır mı?

Sıcak su içmek vücuttaki yağ metabolizmasını hızlandırır ve bağırsakları hareketlendirir. Gün içerisinde zaten bolca tüketmemiz gereken suyu belirli aralıklarla ılık veya biraz daha sıcak olarak tüketirsek vücudu toksinlerden arındırma ve metabolizmayı hızlandırma konusunda ne kadar etkili olduğunu fark edebilirsiniz.