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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Diyet Rehberi>Sıcak Su İçmek Zayıflatır mı?
Diyet Rehberi
MAHMURE ÖZEL Kaynak Fotoğraflar: Alamy

Sıcak Su İçmek Zayıflatır mı?

Su içmek, alışkanlık haline getirmemiz gereken en önemli şeylerden biri. Yeterli su tüketiminin sağlık ve metabolizmaya olan etkilerini biliyoruz. Peki ya sıcak su?

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Sıcak su içmek zayıflatır mı? Sıcak su içmenin faydaları nelerdir? İşte cevaplar...

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Sıcak su içmek vücuttaki yağ metabolizmasını hızlandırır ve bağırsakları hareketlendirir. Gün içerisinde zaten bolca tüketmemiz gereken suyu belirli aralıklarla ılık veya biraz daha sıcak olarak tüketirsek vücudu toksinlerden arındırma ve metabolizmayı hızlandırma konusunda ne kadar etkili olduğunu fark edebilirsiniz.

3Sıcak su içmek zayıflatır mı
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Sıcak su içmek zayıflatır mı?

Sıcak su içmek direkt olarak zayıflatmaz ancak sıcak su içmek kabızlığa iyi gelir. Kabızlık sorunu çözüldüğünde boşaltım sistemi normal seyrinde çalışacağından zayıflamış hissedebilirsiniz.

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Sabahları aç karnına sıcak su içmek bağırsak hareketlerini artıracaktır. İçine birkaç damla limon suyu ekleyerek tadını da değiştirebilirsiniz.

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Sıcak veya soğuk olmasına gerek yok, su içmek yağ metabolizmasını artırır. Bu sayede kilo vermeye yardımcıdır. Sadece tek bir besin tüketerek, sadece sıcak su içerek kilo vermek zaten sağlıklı değildir.

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Bu nedenle detoks etkisi için aralıklarla sıcak veya ılık su içebilirsiniz ancak bunun yanında dikkatli beslenerek ve spor yaparak kilo sorunuyla baş etmeniz daha doğru olacaktır.

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