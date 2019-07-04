Sıcak Havaların Favori İçeceği: Churchill (Çörçil) Nedir? Faydaları Nelerdir?

Churchill (çörçil) nedir? Sıcak hava ve maruz kalınan güneş ışınları vücuttaki harareti artırıyor. Vücut ısısının yükselmesi, terleme yoluyla vücutta sıvı ve elektrolit kaybına sebep oluyor. Bu yüzden de başta su olmak üzere çeşitli ve doğal içecekler ile vücutta sıvı-elektrolit dengesini sağlamak gerekiyor.



Son yıllarda, bir akım şeklinde pek çok kafede ve restoranda içecekler menüsünde churchill (çörçil) adı görülüyor. Yapımı çok basit olan bu içecek sıcak yaz günlerinde vücuda sıvı, elektrolit, mineral ve vitamin katkısı sağlıyor.