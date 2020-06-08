Sıcak Havalarda Hangi Besinleri Tüketmeliyiz?

3- Vişne: Birçok sağlık yararı vardır. Vişne suyu içmek daha iyi bir gece uykusu almanızı sağlar ve egzersiz sonrası ağrıları bastırmada yardımcı olabilir. Vişnedeki bileşikler aynı zamanda zayıflamanıza ve daha yağsız bir vücuda sahip olmanıza yardım eder. Michigan Sağlık Sistemi Üniversitesi bilim adamları sıçanları yüksek yağ içeren bir diyete tabi tutmuşlar ve vişne tozu (toplam diyetin ağırlığının % 1'ine eşit veya karbonhidrattan gelen kalori sayısı kadar) ile de takviye yapmışlar. Vişne tozu alanlar çalışma sonunda daha az ağırlık ve vücut yağı kazanmışlar. Sonuç olarak vişnedeki antosiyaninlerin yağ yakımını hızlandıran ve yağ depolamasını azaltmaya yardımcı olan bir molekülü etkinleştirdiği sonucuna varılmıştır.