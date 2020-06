Sıcak Havalarda Hangi Besinleri Tüketmeliyiz?

8- Yaban mersini: ½ su bardağı yaban mersini 44 kaloridir. En yüksek antioksidan sıralamasında kurt üzümü ve nardan sonra 3. sırada yer alır. Uluslar arası Spor Beslenmesi Dergisi’nde (Journal of the International Society of Sports Nutrition) yayınlanan bir araştırmaya göre yaban mersinindeki antioksidanlar egzersiz sırasında kaslarda üretilen ek serbest radikalleri süpürerek kas yorgunluğunu geçiştirmeye yardımcı olabilmektedir.