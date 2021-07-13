Sıcak Çarpması Belirtileri Nelerdir? Sıcak Çarpmasına Karşı Bunlara Dikkat

Güneşten korunun: Güneş altında şapka, şemsiye ve güneş gözlüğü kullanın. Güneş yanığı vücudunuzun kendini soğutma yeteneğini etkiler, bu nedenle kendinizi açık havada geniş kenarlı bir şapka ve güneş gözlüğü ile koruyun ve SPF'si en az 30 olan bir güneş kremi kullanın. Güneş kremini güneşe çıkmadan 30 dakika önce uygulayın ve eğer yüzüyorsanız her iki saatte bir yenileyin.



Uzun ve ağır egzersizlerden uzak durun: Sıcak havalarda yorucu aktivitelerden kaçınamıyorsanız, bol sıvı tüketin ve sık sık serin bir yerde dinlenin. Uzun ve ağır egzersizlerden kaçının. Sabahın erken saatlerinde veya akşamın erken saatleri gibi günün daha serin kısımları için egzersiz veya fiziksel efor planlamaya çalışın. Sık sık ılık su ile duş alın.



Park etmiş araçta oturmayın: Aracınızı güneşte park ettiğinizde, arabanızdaki sıcaklık 10 dakika içinde 6,7 C'den fazla yükselebilir. Camlar açılmış veya araba gölgede olsa bile, sıcak veya sıcak havalarda bir kişiyi park edilmiş bir arabada bırakmak güvenli değildir. Bu hata çocuklarda ısıya bağlı ölümlerin yaygın bir nedenidir.