Sherlock Holmes Serisi Filmleri - Sherlock Holmes Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları
Sherlock Holmes, özellikle polisiye ve dedektiflik hikayeleri sevenlerin izlemeyi tercih ettiği ilk filmler arasında yer alıyor. Arthur Conan Doyle'un 1904 yılında yazdığı bir kitaptan esinlenilerek oluşturulan bu sinema karakteri, bütün yılların en zeki dedektifini simgeliyor. Peki Sherlock Holmes serisi filmleri nelerdir? Sherlock Holmes serisinin isimleri, izleme sırası, vizyon tarihleri, konuları ve oyuncuları hakkında detaylı bilgi nedir? İşte Sherlock Holmes serisi hakkında bilmeniz gereken bütün şeyler.
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Sherlock Holmes, sinema dünyasında oldukça yankı uyandıran karakterler arasında yer alıyor. Bu zeki dedektifin maceraları çözme şekli ise herkesinkinden farklı görünüyor.
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Sherlock Holmes Serisi Filmleri ve İsimleri
Herkesin yakından tanıdığı dünyanın en zeki dedektifini ve onun maceralarını konu alan Sherlock Holmes serisi toplam 3 farklı filmden meydana geliyor. Sherlock Holmes serisindeki filmler arasında ise kesin bir bağlantı bulunuyor. Yıllar içinde gelişen ve değişen hikaye, Sherlock Holmes serisindeki farklı filmlerle seyirciye sunuluyor. Sherlock Holmes serisini oluşturan filmler; Sherlock Holmes 1, Sherlock Holmes: Gölge Oyunları ve Sherlock Holmes 3 olarak karşımıza çıkıyor.
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Sherlock Holmes Serisi İzleme Sırası
Sherlock Holmes serisini oluşturan filmler arasında belirli bir izleme sıralaması bulunuyor. Bu sıra, filmlerin vizyon tarihleri göz önünde bulundurularak kronolojik bir şekilde sıralanması şeklinde oluşuyor. Yani bu durumda Sherlock Holmes serisini meydana getiren filmlerin izlenme sırası; Sherlock Holmes 1, Sherlock Holmes: Gölge Oyunları ve Sherlock Holmes 3 şeklinde oluyor.
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Sherlock Holmes 1
Sherlock Holmes serisinin ilk filmi olan ve macera, aksiyon, polisiye türündeki bu filmin yönetmenliğini Guy Ritchie yaptı. Film 2 saat 8 dakika uzunluğunda çekildi.
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Sherlock Holmes 1 Konusu: Bu film, Arthur Conan Doyle'un en bilindik roman karakteri olan Sherlock Holmes karakterini biraz daha modern bir şekilde anlatıyor. Filmde ünlü dedektif Sherlock Holmes ve onun yardımcısı eski asker Dr. Watson birbirinden garip ve gizemli maceralara atılıyorlar ve en gizli şeyleri çözüme kavuşturuyorlar. Sherlock Holmes'un bu filmde karşısında ülkesini yok etmek isteyen azılı bir suçlu bulunuyor ve Holmes ortağı Watson ile birlikte bu azılı suçlunun peşine düşüyor.
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Sherlock Holmes 1 Vizyon Tarihi: 15 Ocak 2010
Sherlock Holmes 1 Oyuncuları: Filmin başrolleri arasında Jude Law, Robert Downey Jr. ve Mark Strong isimleri yer alıyor.
Sherlock Holmes: Gölge Oyunları
Macera, polisiye ve aksiyon türündeki 2 saat 7 dakika uzunluğunda olan serinin devam filminin yönetmenliğini Guy Ritchie yaptı.
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Sherlock Holmes: Gölge Oyunları Konusu: Film, serinin devam filmi şeklinde çekildi. Filmde Sherlock Holmes ve Dr. Watson'ın kendi ülkeleri dışındaki serüvenleri anlatılıyor. Holmes ve Watson İngiltere'den ayrılarak Almanya, Fransa ve İsviçre'ye doğru giden bir yolculuğa başlıyorlar. Bu seyahat ise onların akılalmaz ve tehlikeli bir maceraya adım atmalarını sağlıyor. Filmde Profesör Moriarty adında acımasız ve oldukça zeki bir kötü karakter bulunuyor. Moriarty pek çok bakımdan Holmes ile ortak özellikler sergiliyor. Ancak o kötü tarafta bulunuyor. Gizemi çözmede yol alan Holmes ve Watson, filmde Moriarty'den hep bir adım geriye düşüyorlar. Sherlock Holmes kendisi kadar zeki olan bir düşmanla karşı karşıya kalıyor ve onu yakalamak için ortağı Watson ile birlikte elinden gelenin en iyisini yapıyor.
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Sherlock Holmes: Gölge Oyunları Vizyon Tarihi: 16 Aralık 2011
Sherlock Holmes: Gölge Oyunları Oyuncuları: Filmin başrolleri arasında Robert Downey Jr., Jude Law ve Noomi Rapace gibi isimler bulunuyor.
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Sherlock Holmes 3
Aksiyon ve polisiye türünde olan filmin yönetmeni olarak karşımıza Dexter Fletcher çıkıyor.
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Sherlock Holmes 3 Konusu: Sherlock Holmes serisinin en son filmi olan bu film için henüz bir vizyon tarihi belirlenmiş durumda değil. Ancak bu filmde de Holmes ve Watsons türlü ve gizemli maceralara atılıyorlar.
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Sherlock Holmes 3 Vizyon Tarihi: Belirsiz - 2021
Sherlock Holmes 3 Oyuncuları: Filmin başrollerini Robert Downey Jr. ve Jude Law isimleri paylaşıyor.