Sherlock Holmes Serisi Filmleri - Sherlock Holmes Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

Sherlock Holmes: Gölge Oyunları Konusu: Film, serinin devam filmi şeklinde çekildi. Filmde Sherlock Holmes ve Dr. Watson'ın kendi ülkeleri dışındaki serüvenleri anlatılıyor. Holmes ve Watson İngiltere'den ayrılarak Almanya, Fransa ve İsviçre'ye doğru giden bir yolculuğa başlıyorlar. Bu seyahat ise onların akılalmaz ve tehlikeli bir maceraya adım atmalarını sağlıyor. Filmde Profesör Moriarty adında acımasız ve oldukça zeki bir kötü karakter bulunuyor. Moriarty pek çok bakımdan Holmes ile ortak özellikler sergiliyor. Ancak o kötü tarafta bulunuyor. Gizemi çözmede yol alan Holmes ve Watson, filmde Moriarty'den hep bir adım geriye düşüyorlar. Sherlock Holmes kendisi kadar zeki olan bir düşmanla karşı karşıya kalıyor ve onu yakalamak için ortağı Watson ile birlikte elinden gelenin en iyisini yapıyor.